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    21 июля 2016

    Специалисты Check Point предупредили об опасностях, связанных с игрой Pokemon Go: Под угрозой оказывается не только личная информация, но и корпоративные данные

    20:0025

    Samsung Electronics купила небольшую долю автопроизводителя BYD за 450 млн долларов: Samsung купила 1,92% акций BYD

    19:334

    Отчет IDC: за год поставки умных часов Apple сократились на 55%, Samsung — выросли на 51%: Рынок умных часов впервые сократился

    19:3218

    Илон Маск планирует выпуск электрических грузовиков и электробусов, а также запуск сервиса совместного пользования электромобилями: Средний владелец использует машину 5-10% времени

    18:4544

    Sharkoon Shark Zone M50 — игровая мышь с лазерным датчиком Avago ADNS-9800: Мышь Sharkoon Shark Zone M50 стоит 40 евро

    17:432

    Внешние SSD Adata SC660 и SV620 характеризуются скоростью чтения 410 МБ/с: Adata представила внешние SSD SC660 и SV620

    17:301

    Видеоролик с участием смартфона iPhone 7 демонстрирует новый цвет Space Black: Напомним, в конце июня появилась первая информация о том, что Apple сделала цвет Space Gray более темным

    17:1919

    Умные часы No.1 D5+, оснащенные 1 ГБ ОЗУ, набирают в тесте AnTuTu более 23 000 баллов: No.1 D5+ предлагаются по цене около $109

    16:517

    Смартфон Gionee M6 Plus получит аккумулятор емкостью 6020 мА•ч: Также ожидается, что Gionee M6 Plus получит специальный чип для повышения безопасности пользовательских данных

    16:414

    Intel уже отгружает процессоры Kaby Lake своим партнёрам: Процессоры Intel Kaby Lake появятся в продаже через несколько месяцев

    16:3410

    Для хранения фото и видео в камере Sony Cyber-shot RX100 V будут использоваться карты памяти UFS: Задержка выпуска Sony Cyber-shot RX100 V связана с длительным восстановлением работоспособности завода по изготовлению оптических датчиков после землетрясения

    15:307

    Представлена камера наблюдения Xiaomi Mi White Smart Camera с 360-градусным обзором: Камера Xiaomi Mi White Smart Camera стоит $60

    15:291

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 получит экран OLED?: Однако экран OLED может получить и ноутбук Xiaomi

    15:003

    Игровой монитор Benq Zowie XL2735 основан на панели TN и может предложить необычный комплект поставки: Монитор Benq Zowie XL2735 поддерживает кадровую частоту 144 Гц

    14:583

    Teclast занялась моноблочными ПК, первая модель X22 построена на SoC Intel Celeron N3150: Teclast X22 продается без предустановленной ОС

    14:353

    Meizu за сутки собрала 3,2 миллиона заявок на покупку смартфона MX6: До старта продаж Meizu MX6 остается еще девять дней

    14:151

    Super Talent представила твердотельные накопители Nova с интерфейсом U.2: SSD Super Talent Nova характеризуются скоростью записи 2200 МБ/с

    13:386

    Представлена видеокарта PowerColor Red Devil RX 480 стоимостью $270: 3D-карта PowerColor Red Devil RX 480 работает не на столь высоких частотах, как предполагалось

    13:157

    Браузер Firefox также начнёт блокировать контент Flash: Firefox отказывается от Flash

    12:4017

    Samsung нашла причину того, что некоторые смартфоны Galaxy S7 Active не выдерживают испытания водой, и уже устранила её: Новые смартфоны Samsung Galaxy S7 Active не будут иметь проблем с водозащищённостью

    12:2913

    Видеокарта PNY GeForce GTX 1060 6GB оснащена оригинальной СО, но работает на рекомендуемых частотах: Видеокарта PNY GeForce GTX 1060 6GB получила хороший охладитель

    11:563

    Китайские производители ринулись инвестировать в производство гибких панелей OLED: Если китайские компании смогут превзойти Samsung Display по проценту выхода годной продукции, конкуренция будет жесткой

    11:346

    Представлено защитное стекло Gorilla Glass 5: Стекло Gorilla Glass 5 защитит экран при падении

    11:2321

    Появилось первое видео с работающим смартфоном Samsung Galaxy Note7: Кроме того, изестный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал сгенерированное на компьютере изображение смартфона со стилусом S-Pen

    11:1414

    В первом квартале смартфон iPhone SE занял 16% американского рынка смартфонов данного семейства: Одновременно с этим аналитики отметили снижение спроса на модели iPhone с увеличенным экраном

    10:4824

    Спрос на умные часы Apple Watch остается стабильно высоким: В первом квартале этого года Apple Watch принадлежало 52,4% рынка умных часов, а Samsung досталось всего 14,3%

    10:349

    Опубликован отчет Qualcomm за третий квартал 2016 финансового года: чистая прибыль за год выросла на 22%: Доход Qualcomm за год увеличился на 4%

    10:25

    Опубликована фотография прототипа смартфона Samsung Galaxy Note7 с плоским экраном: Стоит признать, что изогнутый дисплей сегодня является одним из главных трендов индустрии

    10:245

    Dassault Systemes покупает компанию CST за 220 млн евро: Спектр решений Dassault Systemes пополнится ПО для моделирования электромагнитных полей

    10:0810

    Sunty SP-001: мини-ПК со встроенным проектором, экраном и аккумулятором: Мини-ПК Sunty SP-001 может появиться в продаже и под другими брендами

    09:451

    Смартфон Huawei Honor Note 8 получит дисплей размером 6,6 дюйма: Новый смартфон линейки Honor замечен в базе TENAA

    09:435

    Новая SoC Nvidia Tegra с рекордной производительностью и GPU поколения Pascal будет представлена уже в следующем месяце: Новая SoC Tegra получит шесть процессорных ядер

    08:1011

    Смартфон Uhans A101 создавался с оглядкой на телефоны Nokia: Смартфон Uhans A101 обещает быть неприхотливым, прочным и выносливым

    08:081

    Дрон Teal стоимостью $1300 основан на плате Jetson TX1 и способен передвигаться со скоростью свыше 100 км/ч: Дрон Teal является самым быстрым из серийных

    07:4513

    Ежемесячная аудитория Facebook Messenger достигла 1 млрд человек: Facebook Messenger каждый месяц пользуется 1 млрд человек

    07:201

    Искусственный интеллект помог Google уменьшить расход электроэнергии в вычислительных центрах: Покупка DeepMind окупается

    07:0018

    ПО GPU-Z доказывает, что мобильная видеокарта GeForce GTX 1070 почти не будет отличаться от настольной: Мобильная карта GeForce GTX 1070 получит все 2048 ядер CUDA

    07:00

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