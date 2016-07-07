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    7 июля 2016

    Palit представила 3D-карты GeForce GTX 1060 Super JetStream, JetStream и Dual: Графический процессор GeForce GTX 1060 JetStream с 1280 ядрами CUDA работает на частоте 1847 МГц

    22:3013

    У Inno3D готовы два варианта видеокарты GeForce GTX 1060: с разными системами охлаждения, но обе разогнанные: Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC X2 и GeForce GTX 1060 iChiLL X3 разогнаны и по GPU, и по памяти

    21:5010

    Стало известно, сколько будет стоить смартфон Meizu MX6: Смартфон Meizu MX6 будет стоить около $300

    21:122

    Gigabyte представила видеокарту GeForce GTX 1060 G1 Gaming, но умолчала о её частотах работы: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming будет быстрее и холоднее эталона

    19:2020

    Samsung Electronics оценивает свою прибыль в минувшем квартале в 7 млрд долларов: Второй квартал 2016 года был удачным для Samsung Electronics

    19:1453

    Бета-версия Apple macOS Sierra стала доступна для публики: Загрузить бета-версию macOS Sierra можно на сайте Apple

    19:0231

    Опубликованы изображения 3D-карты MSI GeForce GTX 1060 Gaming X: MSI GeForce GTX 1060 Gaming X получила восьмиштырьковый разъем для подключения питания

    18:551

    Samsung выпустит несколько тысяч смартфонов Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition: Все участники Олимпиады в Бразилии получат смартфоны Samsung Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition

    18:4925

    Avast Software заплатит за разработчиков бесплатного антивирусного ПО AVG 1,3 млрд долларов: Avast покупает AVG

    18:2421

    Фотосистему Fujifilm X пополнила вспышка Fujifilm EF-X500: Вспышка Fujifilm EF-X500 поддерживает серийную съемку

    18:23

    История с 4-долларовыми смартфонами Ringing Bells окончательно превратилась в фарс: Ringing Bells не может поставить более 5000 своих супердешёвых смартфонов

    17:594

    Представлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060: Nvidia GeForce GTX 1060, по данным разработчиков, в среднем на 15% быстрее и на 75% экономичнее AMD Radeon RX 480 в популярных играх на базовых частотах

    17:4022

    Профессиональный монитор Benq PD2700Q получил множество различных режимов работы: Монитор Benq PD2700Q оснастили панелью IPS

    17:374

    Президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой»: Новые нормы вступят в силу с 20 июля 2016 года

    17:2982

    Acer TravelMate X349 — 14-дюймовый ноутбук массой 1,53 кг, оснащённый экраном IPS и портом USB-C: Ноутбук Acer TravelMate X349 стоит от $650

    17:094

    Представлена камера Fujifilm X-T2 : Продажи Fujifilm X-T2 начнутся в сентябре

    17:0515

    Huawei утверждает, что в 16 устройствах Samsung нарушены её патенты : Huawei второй раз подаёт в суд на Samsung

    16:437

    Корпус Cooler Master MasterBox 5 позволит установить любую современную видеокарту: Корпус Cooler Master MasterBox 5 стоит 70 евро

    15:591

    TCL Group может купить у Samsung Electronics оборудование по производству ЖК-панелей: Samsung Electronics может продать часть оборудования компании TCL Group

    15:395

    ПО AnTuTu указывает на то, что смартфон Samsung Galaxy Note7 получит новую 13-мегапиксельную камеру: Параметры смартфона Samsung Galaxy Note7 подтверждены AnTuTu

    15:22

    Обновлённый ноутбук Asus ROG G752VS с видеокартой GeForce GTX 1070 станет доступен примерно через месяц: Asus оснастит новую модель ноутбука ROG G752VS видеокартой GeForce GTX 1070

    15:148

    Компания Light получает 30 млн долларов инвестиций, улучшает параметры своей камеры L16, но откладывает её запуск: Камеры Light L16 отправятся покупателям лишь в следующем году

    14:461

    Google работает над двумя моделями умных часов с поддержкой Google Assistant: Google сама разрабатывает новые модели умных часов

    13:593

    Проект постройки линии Hyperloop, соединяющей Стокгольм и Хельсинки, обойдётся в 21 млрд долларов: Hyperloop One считает, что постройка 1 км линии Hyperloop в Европе обойдётся в 16 млн долларов

    13:4186

    Заказы на микросхемы для смартфонов с ОС Android сокращаются: Некоторые модели смартфонов китайских производителей фактически продаются хуже, чем ожидалось

    13:2212

    Компания Panasonic заинтересовалась технологиями искусственного интеллекта: Panasonic хочет создать виртуального помощника для смартфонов

    12:592

    Пострадавший считает функцию Tesla Autopilot причиной очередной аварии: Кроссовер Tesla Model X перевернулся, водитель остался жив

    12:5325

    Galaxy J Max станет самым крупным смартфоном линейки Samsung Galaxy J: Samsung Galaxy J Max получит экран диагональю 7 дюймов

    12:452

    Готовится к выпуску смартфон Huawei Maimang 5 — более компактная версия модели Mate 8: Huawei Maimang 5 оценивается предварительно в $300

    12:10

    Опубликовано изображение смартфона Nokia P1: пишем Nokia — Sharp в уме?: Nokia P1, скорее всего, является точной копией смартфона Sharp Aquos P1

    10:509

    Представлена открытая платформа беспроводной связи Facebook OpenCellular: Более четырех миллиардов человек в мире не имеют доступа в интернет

    10:218

    У Samsung готовы первые в мире карты памяти формата UFS: объем — до 256 ГБ, скорость чтения — 530 МБ/с, производительность — 40 000 IOPS: Производитель полагает, что быстрые и емкие карты будут востребованы при видеосъемке и серийной фотосъемке

    10:0060

    Опубликованы официальные изображения 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1060: Nvidia GeForce GTX 1060 действительно не имеет разъема SLI

    09:596

    Сервер ZPE Systems NodeGrid USB оснащен 96 портами USB-C: Основой сервера служит четырехъядерный процессор Intel, который работает под управлением ОС NodeGrid на базе Linux

    08:419

    В базе данных Geekbench появился прототип смартфона Samsung Galaxy Note7 с ОС Android 7.0 Nougat : Анонс смартфона Samsung Galaxy Note7 ожидается 2 августа

    08:385

    Компания Everdisplay раскрыла спецификации дисплеев AMOLED для носимых устройств: Everdisplay рассчитывает на место под солнцем на рынке панелей AMOLED

    08:374

    LG Electronics и Volkswagen совместно создадут платформу «подключенного автомобиля»: Платформа «подключенного автомобиля» позволит автомобилям взаимодействовать с электронными устройствами

    08:354

    Toshiba и Western Digital инвестируют в завод по производству памяти 3D NAND почти 15 млрд долларов : Toshiba и Western Digital хотят конкурировать с Samsung в вопросе производства памяти 3D NAND

    08:3017

    Alibaba выпустила первый в мире «Интернет-автомобиль» RX5: Кроссовер Alibaba RX5 оснащён бортовой системой с YunOS

    08:1014

    Смартфон TCL 560 получил SoC Snapdragon 210 и предустановленную ОС Android 6.0.1: Смартфон TCL 560 предназначен для индийского рынка

    08:081

    Starship Technologies запускает тестовый сервис доставки товаров колёсными роботами в пяти европейских городах: Роботы Starship Technologies начнут развозить товары уже в текущем месяце

    07:5012

    «Чехол» POMM для смартфонов с ОС Android или iOS: биометрическая аутентификация, зашифрованное хранилище объемом до 256 ГБ и аккумулятор емкостью 1500 мА∙ч: Технические характеристики POMM, цену и дату начала продаж производитель не раскрывает

    07:392

    Блок питания Gigabyte Xtreme Gaming XP1200M позволяет подключить 20 накопителей : Блок питания Gigabyte Xtreme Gaming XP1200M имеет шесть разъёмов для подключения питания к видеокартам

    07:159

    Первые подробности об экране смартфона Bluboo Maya Max: Cмартфон Bluboo Maya Max появится в продаже до конца августа

    07:072

    Видеокарты GeForce GTX 1080 и GTX 1070 не умеют работать с гарнитурой HTC Vive, подключённой посредством DisplayPort: Новые 3D-карты Nvidia имеют проблемы с работой вместе с HTC Vive

    07:007

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