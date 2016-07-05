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    5 июля 2016

    Apple должна ответить в китайском суде за то, что одно из приложений в App Store позволяет посмотреть фильм Xuebo dixiao: На Apple снова подали в суд

    20:5924

    Qualcomm планирует выпустить первые однокристальные системы с поддержкой 5G в 2018 или 2019 году: Важнейшим достоинством 5G является высокая скорость передачи данных

    20:363

    Huawei не выдавала фотографию, сделанную зеркальной камерой, за результат работы смартфона Huawei P9: Huawei извинилась за недоразумение

    19:4820

    Один из новых смартфонов Asus будет использовать SoC Snapdragon 430/435: Asus может готовить преемника смартфону Zenfone 3 Max или Zenfone 3 Laser

    19:43

    HTC реализовала около 80 000 своих гарнитур Vive: HTC продала почти 100 000 гарнитур Vive за три месяца

    19:30

    У некоторых видеокарт Radeon RX 480 можно разблокировать дополнительные 4 ГБ памяти: Некоторые экземпляры видеокарты Radeon RX 480 с 4 ГБ памяти на самом деле несут вдвое больший её объём

    18:5912

    Статистика Google показывает низкую надежность SSD: У 30-80% SSD в течение первых четырех лет эксплуатации появляются дефектные блоки

    17:42119

    Высота мини-ПК серии Shuttle XPC slim DS67 составляет всего 39,5 мм: В модели XPC slim DS67 используется процессор Intel Celeron 3855U

    17:103

    Подробные спецификации камеры Fujifilm X-T2 появились незадолго до анонса: Анонс камеры Fujifilm X-T2 ожидается 7 июля

    15:368

    Apple выжимает из поставщиков компонентов для iPhone снижение цен: Требование Apple снизить цены сильнее бьет по японским поставщикам

    14:4362

    Ожидается, что цены на память DRAM начнут расти уже в текущем квартале : Контрактные цены на память типа DRAM стабилизировались; аналитики ожидают рост

    14:054

    Появились новые изображения камеры Fujifilm X-T2, а также изображения вспышки Fujifilm EF-X500 и рукояток MHG-XT2 и VPB-XT2: Вспышка Fujifilm EF-X500 и рукоятки MHG-XT2 и VPB-XT2 будут представлены вместе с камерой Fujifilm X-T2

    13:501

    Видеокарту GeForce GTX Titan P с GPU GP102 могут представить уже в августе: Карта GeForce GTX Titan P получит очень длинную печатную плату

    13:1911

    Смартфоны помогли сделать минувший квартал лучшим для Samsung Electronics за последние два года: Наряду с мобильным подразделением, двигателем роста выступает подразделение, выпускающее полупроводниковую продукцию

    13:1027

    LG берёт курс на бюджетный сегмент рынка смартфонов. Представлены модели X5 и X Skin: Смартфоны LG X5 и X Skin получили сходные параметры

    12:4612

    Появились изображения смартфона Samsung Galaxy J2 нового поколения со светодиодным кольцом Smart Glow: Кольцо Smart Glow у смартфонов Samsung будет достаточно крупным

    11:57

    Смартфон Samsung Galaxy Wide получил SoC Snapdragon 410 и аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч: Смартфон Samsung Galaxy Wide стоит дорого для своих параметров

    11:395

    Опубликована десятка самых производительных смартфонов первой половины 2016 года по версии AnTuTu: Всего в десятке оказалось семь смартфонов китайских производителей

    11:2036

    Смартфоны Alcatel, совместимые с платформой виртуальной реальности Daydream, появятся в следующем полугодии: Alcatel объявляет о сотрудничестве с Google

    11:05

    Смартфон Ulefone U007 при цене $50 поддерживает управление при помощи жестов: Проводя рукой над смартфоном, вы можете переключаться между треками в музыкальном плеере, просматривать фотографии и так далее

    11:03

    Смартфон Nubia N1 получит АКБ емкостью 5000 мА•ч и SoC MediaTek Helio P10: Смартфон Nubia N1 превзойдет по емкости аккумулятора флагманов своего семейства

    10:501

    Samsung Display опровергает слухи об отделении производства OLED: Первоисточником слуха выступило издание The Korea Times

    10:4930

    Huawei выдавала фотографию, сделанную зеркальной камерой, за результат работы смартфона Huawei P9: Фотография была сделана на профессиональную зеркальную камеру Canon EOS 5D Mark III

    10:4435

    Смартфон VKworld Crown V8 получил самовосстанавливающееся покрытие Scratch Shield: Смартфон должен поступить в продажу в середине июля по цене 80 долларов

    10:216

    «Бюджетная» модификация ноутбука Surface Book с дискретным GPU вновь появилась в магазине Microsoft Store: Microsoft не делала никаких заявлений относительно появления данной модели в ассортименте магазина

    10:081

    Представитель AMD заверил, что в Radeon RX 480 разблокированы все потоковые процессоры: GPU AMD Polaris 10 в полной конфигурации имеет 2304 ядра

    10:0013

    Опубликовано изображение, на котором, предположительно, запечатлен смартфон Meizu Pro 7: По картинке можно предположить, что задняя часть устройства будет покрыта защитным стеклом 2.5D

    09:48

    Промышленный мини-ПК Compulab fitlet-RM получил SoC AMD A10 Micro-6700T и корпус объемом 0,22 л: Система Compulab fitlet-RM может иметь четыре порта Gigabit Ethernet

    09:406

    Xiaomi выпустит смартфон за $600 уже в этом году: Можно предположить, что речь идет о смартфоне Xiaomi Mi Note 2

    09:338

    Изображения Nvidia GeForce GTX 1060 свидетельствуют об отсутствии разъема SLI: Предполагается, что цена GeForce GTX 1060 будет примерно равна $250

    08:008

    Оказалось, что смартфон Oukitel K7000 содержит два аккумулятора: Смартфон Oukitel K7000 напоминает бутерброд

    07:008

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