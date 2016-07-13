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    13 июля 2016

    Медиацентр Ugoos UT3+ получил вход HDMI и возможность добавления адаптеров Ethernet: Медиаплеер Ugoos UT3+ основан на SoC RockChip RK3288

    21:57

    Расширение кросс-лицензионного соглашения с Samsung позволит Nokia нарастить выручку: Nokia и Samsung расширяют кросс-лицензионное соглашение

    20:13

    Microsoft запускает услугу Surface as a Service, в рамках которой устройство Surface можно будет взять напрокат: Microsoft предлагает корпоративным клиентам взять планшеты и ноутбуки Surface напрокат

    19:469

    Chieftec CMR-125 позволяет установить вместо карты расширения сменный накопитель: Chieftec CMR-125 поддерживает горячую замену накопителя

    19:388

    Android Marshmallow продолжает захватывать рынок, не сбавляя оборотов: Доля Android 6.0 продолжает расти

    19:2113

    У SEL готов дисплей OLED размером 13,3 дюйма и разрешением 8К с частотой обновления 120 Гц и 12-разрядным представлением цвета: Дисплей характеризуется плотностью 664 пикселя на дюйм

    19:0837

    Компания MSI готовит компактный игровой компьютер Aegis Ti с двумя видеокартами: Компоновка MSI Aegis Ti будет отличаться от ранее представленных моделей серии

    14:30

    В семействе видеокарт AMD Radeon 400 появятся переименованные модели старых поколений. Но лишь в самом бюджетном сегменте: Видеокарты Radeon 430, 420 и 410 будут основаны на старых GPU

    13:4517

    В приложении Hangouts 11 появилась возможность отправлять видеосообщения: ПО Hangouts 11 претерпело изменения

    13:274

    Panasonic придется заплатить 129 млн евро за сговор с целью фиксации цен... на кинескопы для телевизоров: Panasonic уже давно не выпускает кинескопы для телевизоров

    12:3315

    Смартфон Asus ZenFone 3 Deluxe с SoC Qualcomm Snapdragon 821 оценен в $775: Только одна из трех модификаций Asus ZenFone 3 Deluxe оснащается SoC Qualcomm Snapdragon 821

    12:256

    Xiaomi готовит смартфон с SoC Snapdragon 821, 6 ГБ ОЗУ и модулем камеры, как у Samsung Galaxy S7: Xiaomi готовит новый флагманский смартфон

    12:1011

    Сетевой накопитель I-O Data Pokedora Photo имеет необычную форму: Для подключения к локальной сети накопитель оснащен портом Gigabit Ethernet

    12:022

    Мышь Razer Abyssus V2 не имеет боковых кнопок: Мышь Razer Abyssus V2 стоит $50

    11:546

    ARM поможет imec с оптимизацией составляющих 7-нанометрового и более тонких техпроцессов: ARM и imec — стратегические партнеры

    11:391

    Magic Leap в скором времени приступит к производству своих шлемов дополненной реальности: Magic Leap почти готова начать производство своих гарнитур

    11:22

    Сервис Kifi прекратит существование из-за поглощения компанией Google: Google приобретает сервис Kifi

    11:102

    Пользователи сервиса Samsung Pay тратят больше и испытывают меньше проблем, чем пользователи Apple Pay: Сервис Samsung Pay больше удовлетворяет пользователей, чем Apple Pay

    10:5719

    Свежее исследование J.D. Power указывает, что владельцам умных часов больше всего нравятся Apple Watch: При составлении рейтинга учитывались различные факторы, включая комфорт, внешний вид, время работы без подзарядки, совместная работа со смартфоном

    10:458

    Samsung подтвердила — смартфон Galaxy Note7 покажут миру 2 августа: Смартфон Samsung Galaxy Note7 действительно анонсируют раньше обычного

    10:383

    Компания LG Innotek рассматривает возможность постройки во Вьетнаме завода по выпуску модулей камер для смартфонов: Это ответ LG Innotek на растущий спрос на модули камер для смартфонов

    10:22

    Процессорный кулер Enermax ETS-T50 Axe способен самостоятельно очищать себя от пыли: Кулер Enermax ETS-T50 Axe имеет две модификации, различающиеся световыми эффектами

    10:207

    Семейные группы в Google Play предоставляют доступ к общему контенту шести пользователям: В декабре прошлого года компания Google добавила возможность создать семейную группу в сервисе Google Play Music

    10:186

    Huaxintong Semiconductor лицензирует архитектуру ARMv8-A, чтобы создавать серверные процессоры: В Гуйчжоу планируется создание первого в Китае промышленного кластера для обработки больших данных

    10:10

    Смартфон Meizu MX6 лишили кольцевой светодиодной вспышки из-за большой схожести с Meizu Pro 6: Также не изображениях демонстрируется чехол, который, вероятно, будет присутствовать в стандартном комплекте поставки

    10:00

    Беспроводной маршрутизатор ZyXEL Armor Z2 поддерживает технологию 802.11ac Wave 2 MU-MIMO : Беспроводной маршрутизатор ZyXEL Armor Z2 оценен производителем в $190

    09:5210

    Oppo может потягаться с Huawei за третье место в рейтинге самых успешных производителей смартфонов: Верхняя планка в прогнозе Oppo на следующий год находится на отметке 150 млн устройств

    09:433

    Родственники жертв терактов на Ближнем Востоке подали в суд на Facebook, требуя 1 млрд долларов: Иск подан в окружном суде Южного округа штата Нью-Йорк

    09:3036

    Цена на смартфон HTC 10 вновь снижена на $100: Предложение действует до 31 июля этого года только на территории США

    09:264

    Умная подушка ZEEQ помогает хорошо высыпаться: Для использования совместно с ZEEQ предназначено мобильное приложение для iOS и Android

    09:1115

    Одноплатный ПК Banana Pi BPI-M64 поддерживает ОС Ubuntu, Debian и Raspbian: Основой платы Banana Pi BPI-M64 стала 64-битная SoC AllWinner

    09:092

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 будет водонепроницаемым. Новые фотографии: Samsung Galaxy Note7 станет первым представителем данной серии, который получит защиту от пыли и влаги

    08:534

    Nvidia решила проблему с подключением гарнитуры HTC Vive к видеокартам поколения Pascal: Драйвер Game Ready, который позволит подключать Vive к видеокартам Pascal любым кабелем, выйдет до конца недели

    08:40

    Apple откроет в России полноценный сервисный центр, где смогут заменять дисплеи смартфонов iPhone: Apple откроет в России ремонтный центр полного цикла

    08:2025

    В базе данных GFXBench замечен смартфон Sony F8331, оснащенный SoC Snapdragon 820: Выход Sony F8331 ожидается во второй половине этого года

    08:09

    Nvidia готовит видеокарту GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти, но она получит урезанный GPU: Видеокарта GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти будет отличаться от старшей сестры конфигурацией GPU

    07:407

    Игровой монитор Acer Predator Z271 поддерживает кадровую частоту до 144 Гц : Игровой монитор Acer Predator Z271 стоит 600 евро

    07:153

    Устройство MSI VR Boost Kit позволит проще и удобнее подключить к ПК гарнитуру виртуальной реальности: MSI представила модуль VR Boost Kit

    07:00

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