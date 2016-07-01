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    1 июля 2016

    Пока все производители стремятся на рынки Китая, Индии и США, компания Sony решила, что они для неё неперспективны: Sony будет уделять меньше внимания рынкам Индии, США, Китая и Бразилии

    20:156

    Владелец автомобиля Tesla Model S погиб, положившись на автопилот машины: Джошуа Браун стал первым автомобилистом, который погиб, передвигаясь в режиме автопилота

    19:5665

    Германия выделяет еще 1,3 млрд евро на обеспечение всего населения страны высокоскоростным интернетом: Повсеместный высокоскоростной доступ в интернет рассматривается как критически важная часть инициативы Digital Agenda

    19:2518

    Фото дня: 3D-карта PowerColor Radeon RX 480 Devil: Если верить источнику, GPU PowerColor Radeon RX 480 Devil работает на частоте более 1400 МГц

    19:009

    В Cirrus Logic знают, как упростить разработку гарнитур с интерфейсом Lightning: Cirrus Logic предлагает сертифицированную платформу для разработки

    18:457

    Phison Electronics, Silicon Motion Technology и Realtek Semiconductor выигрывают от устойчивого спроса на SSD: Компания Phison расширяет соответствующее направление деятельности

    18:361

    Озоновая дыра затягивается и может исчезнуть к 2050 году: Восстановление озонового слоя подтверждает действенность Монреальского протокола

    16:4221

    Rambus покупает подразделение Inphi: Покупка подразделения Inphi позволит Rambus укрепить позиции на рынке

    16:164

    Как утверждается, 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1060 превзойдет AMD Radeon RX 480 по производительности и энергетической эффективности: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1060 может появиться в продаже уже через две недели

    15:3123

    По подсчетам IDC, расходы на облачную инфраструктуру в первом квартале 2016 года выросли всего на 3,9%: Доля облачной инфраструктуры в общей структуре расходов информационной отрасли составляет 32,2%

    15:081

    Foxconn и Xiaomi построят в Индии новый завод по производству смартфонов: Xiaomi хочет производить в Индии больше смартфонов

    14:214

    Начались продажи смартфона NuAns Neo с ОС Windows 10 Mobile за пределами Японии: Емкость аккумуляторной батареи NuAns Neo равна 3350 мА·ч

    14:2010

    Dell уходит с рынка планшетов с ОС Android: Dell больше не будет выпускать планшеты с Android

    13:5716

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC основана на короткой печатной плате : Ускоритель Gigabyte GeForce GTX 1070 Mini ITX OC короче любого собрата

    13:3512

    Телевизор LG с вогнутым 65-дюймовым дисплеем OLED 4K подешевел до $3799: Компания LG настойчиво продвигает технологию OLED на рынке телевизоров

    13:1552

    Фото дня: ноутбук Xiaomi: В Сети появилось первое фото ноутбука Xiaomi

    13:037

    Игровой корпус Chieftec GP-01B появится в Европе в середине июля: В азиатском регионе корпус уже поступил в продажу

    13:011

    Платы для процессоров AMD Zen (Naples) с 32 ядрами пересекли индийскую границу: Начало тестирование прототипов AMD Zen (Naples)

    12:543

    Третий не лишний. BlackBerry готовит ещё один новый смартфон, но теперь с SoC Snapdragon 820: Смартфон BlackBerry Argon получит дисплей QHD

    12:533

    Тим Кук стал главным независимым директором Nike : Его назначение напрямую связано с уходом в отставку одного из основателей Nike и главы совета директоров Фила Найта

    12:341

    Беспроводная клавиатура Logitech K780 шифрует данные по алгоритму AES и подойдёт для работы со смартфонами и планшетами: Logitech представила Bluetooth-клавиатуру K780

    12:326

    Apple приписывают намерение купить музыкальный сервис Tidal: Tidal поддерживают популярные звезды, включая Мадонну, Бейонсе и Канье Уэста

    12:206

    Ожидается, что смартфон Elephone S7 с изогнутым дисплеем будет доступен по цене от $100: Источники сообщают о том, что Elephone S7 может стать одним из самых доступных на рынке смартфонов с изогнутым по бокам дисплеем

    12:055

    Смартфон QiKU 360 N4S получит аккумулятор емкостью 4920 мА•ч: Оригинал, напомним, оснащен аккумулятором емкостью 3080 мА•ч, который заряжается за 1,5 часа

    11:38

    DJI и Measure совместно будут завоёвывать коммерческий рынок дронов: DJI заключила партнёрство с Measure для развития коммерческого рынка дронов

    11:373

    Sony лидирует на рынке беззеркальных камер, планируя продолжить повышать их разрешение и светочувствительность: Компания Sony рассчитывает делать ставку на участки, где ее позиции уже сильны

    11:3037

    Илон Маск разослал 12 золотых пригласительных билетов на свою шоколадную фабрику Gigafactory: Счастливчики отбираются случайным образом среди тех 150 тыс. человек, которые оформили предварительный заказ на электромобиль Tesla Model 3 в первый день

    11:1412

    Компания Ericsson показала подключение 5G в движущемся автомобиле. Скорость передачи данных превышала 7 Гбит/с: Местом демонстрации послужили улицы Стокгольма, прилегающие к штаб-квартире Ericsson

    11:078

    Смартфон Meizu MX6 Ubuntu Edition будет стоить ?399:

    11:013

    Сеть ресторанов Ruby Tuesday разместит у себя зарядные станции для электромобилей Tesla Supercharger: Заправочные станции Tesla Supercharger будут заряжать электромобили, пока водитель и пассажиры едят в ресторане

    10:493

    Известны цены на смартфоны Xiaomi Mi Note 2 с SoC Snapdragon 821: Cмартфоны Xiaomi Mi Note 2 появятся в продаже уже в этом месяце

    10:10

    Смартфон Moto E3 Power прошел испытания Wi-Fi Alliance: Moto E3 Power может оказаться переименованным Lenovo Vibe C2

    09:15

    SSD GeIL Zenith R3 основаны на контроллере Silicon Motion SM2256: Накопители GeIL Zenith R3 имеют максимальный объем в 480 ГБ

    09:09

    3D-карты Nvidia GeForce GTX 1050Ti и 1060 выступят сменщиками мобильных моделей GeForce GTX 950M и 960M: Nvidia перестанет обозначать мобильные версии 3D-карт литерой M

    08:454

    Смартфон HTC Marlin, который войдёт в семейство Nexus, получит экран QHD и 128 ГБ флэш-памяти: Смартфон HTC Marlin будет похож на Sailfish

    08:303

    В состав однокристальной системы HiSilicon Kirin 960 войдут процессорные ядра ARM Cortex-A73 и GPU Mali-G71: HiSilicon Kirin 960 будет выпускаться по 16-нанометровой технологии FinFET

    08:154

    Только владельцам гарнитур Samsung Gear VR будет доступно видео VR канала NBC с Летних Олимпийских игр 2016: Владельцы шлемов Samsung Gear VR смогут увидеть Олимпийские игры в виртуальной реальности

    08:009

    Очередная кампания Pebble по сбору средств завершена. Производитель собрал почти 13 млн долларов: Pebble собрала на часы Pebble 2 и Pebble Time 2 почти в 13 раз больше, чем просила

    07:455

    XFX представила три видеокарты Radeon RX 480, две из которых могут похвастаться небольшим разгоном GPU: Видеокарты XFX Radeon RX 480 получили металлические пластины

    07:15

    AMD разработает для компании Subor специализированный процессор для гарнитуры виртуальной реальности: AMD создаст для Subor процессор для шлема VR

    07:003

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