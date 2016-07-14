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    14 июля 2016

    Nintendo воскрешает легендарную консоль NES в виде приставки NES Classic Edition стоимостью $60: Приставка NES Classic Edition поступит в продажу в ноябре

    19:5919

    Смартфон Lenovo SoftBank 503LV располагает 3 ГБ ОЗУ и работает под управлением Windows 10 Mobile: Смартфон Lenovo SoftBank 503LV предназначен для японского рынка

    19:429

    Водоблок Bykski для видеокарты Radeon RX 480 оценён в $100: Bykski приготовила водоблок для карты Radeon RX 480

    18:474

    Представлен смартфон Moto E третьего поколения, который очень похож на Moto G второго: Новый смартфон Moto E получил пятидюймовый экран

    18:371

    Браузер Edge в мобильной версии Windows 10 Mobile не получит поддержку расширений: Мобильная версия Edge не получит расширений

    18:1018

    Глава LG Display признал, что компания запоздала с выходом на рынок гибких панелей OLED для мобильных устройств: Пока LG Display вынуждена рассчитывать на жидкокристаллические панели

    17:563

    Tesla больше не предлагает услугу выкупа своих авто спустя три года эксплуатации: Tesla сворачивает программу Resale Value Guarantee

    17:4121

    Nissan представила свою функцию автопилота под названием ProPilot: Nissan ProPilot не может заменить водителя

    16:567

    Британские ученые обнаружили, что почва под солнечными батареями недополучает солнечного тепла: Средняя температура под солнечной батареей оказалась ниже

    15:5040

    На новом фото видно четыре варианта оформления смартфона Apple iPhone 7: Это варианты Silver, Space Grey, Gold и Rose Gold

    15:2122

    Стало известно, когда наушники Samsung Gear IconX появятся в продаже и сколько будут стоить: Первое время покупателям будут предложены только черный и белый варианты

    14:506

    Норвежские ученые выяснили, что люди, не умеющие читать и писать, очень редко отправляют SMS: Новая методика позволит выявлять регионы с низкой грамотностью

    14:1154

    Камера наблюдения Nest Cam Outdoor рассчитана на наружную установку: Камера наблюдения Nest Cam Outdoor работает непрерывно, днем и ночью

    13:032

    Colorful представила четыре видеокарты GeForce GTX 1060, но лишь одна покорила частоту 1600 МГц для ядра: Видеокарты Colorful GeForce GTX 1060 подтверждают, что разгон GP106 ограничен

    12:511

    Производительность процессора SoC Apple A10 не выше, чем у A9X: Apple A10 набирает 3000 баллов в однопоточном тесте Geekbench

    12:3634

    Вместо 3-гигабайтной версии карты GeForce GTX 1060 компания Nvidia в декабре выпустит GeForce GTX 1050: Видеокарта GeForce GTX 1050 получит 3 ГБ памяти

    12:013

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC RX-480 предназначен для 3D-карты AMD Radeon RX 480: В зависимости от варианта, водоблок EK Water Blocks EK-FC RX-480 стоит 100 или 108 евро

    11:50

    HIS готовит оригинальную видеокарту Radeon RX 480 с новым оформлением охладителя: Видеокарта HIS Radeon RX 480 получит двухвентиляторный кулер

    11:254

    DJI и Hasselblad выпустили первый набор для аэросъемки: В набор входит дрон DJI M600 и камера Hasselblad A5D

    11:087

    Доступный металлический смартфон Ulefone Metal получит ОС Android 6.0: Cмартфон Ulefone Metal попадет в ценовой сегмент до $150

    10:166

    Xiaomi анонсирует новый смартфон 27 июля 2016: Ранее исполнительный директор Xiaomi Лей Джун (Lei Jun) пообещал выпустить новые доступные смартфоны во втором половине этого года

    10:15

    Гарнитура виртуальной реальности Goji Universal VR Headset похожа на Samsung Gear VR, но совместима со смартфонами с iOS и Android: Продажи Goji Universal VR Headset начинаются 16 июля, а стоит устройство около 48 евро

    10:04

    Пользователи iPhone 6s получили расширенную поддержку 3D Touch в Facebook Messenger: Cвежее обновление для мобильного приложения Facebook Messenger исправляет различные ошибки, которые наблюдались у пользователей бета-версии операционной системы iOS 10

    10:00

    Новые фотографии демонстрируют работу сканера радужной оболочки смартфона Samsung Galaxy Note7: Анонс Samsung Galaxy Note7 ожидается 2 августа

    09:4520

    Фотогалерея дня: гарнитура с разъемом Apple Lightning: Гарнитуры с разъемом TRS можно будет подключать к порту Lightning, используя переходник

    09:4234

    Кожаная куртка и карманные часы Альберта Эйнштейна проданы на аукционе примерно за полмиллиона долларов: В описании лота говорится о том, что куртка по-прежнему хранит запах табака

    09:237

    Емкость аккумулятора смартфона iPhone 7 должна составить 1960 мА•ч: Это не намного, но все же больше, чем у предшественника

    09:0316

    Ожидается, что Xiaomi Mi Note 2 станет первым китайским смартфоном с SoC Snapdragon 821: Asus славится тем, что компания анонсирует смартфоны за несколько месяцев до их появления в продаже

    08:433

    Смартфон HP Elite x3 в комплекте с док-станцией поступит в продажу в начале августа по цене £680: Clove обещает начать отгружать заказы уже в начале августа, то есть примерно через три недели

    08:28

    Samsung может стать поставщиком дисплеев и модулей памяти для новых смартфонов Xiaomi: Источники предполагают, что в ходе визита также будет обсуждаться возможность поставки однокристальных систем Exynos

    08:091

    Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge в США обошли по продажам iPhone 6s и 6s Plus: Продажи Apple продолжают падать даже в США

    08:0027

    Tesla Model X 60D — самая доступная версия кроссовера, за которую всё равно придётся отдать 74 000 долларов: Автомобиль Tesla Model X 60D наделили менее ёмкой АКБ

    07:5039

    Asus Strix GTX 1060 — самая разогнанная версия новой модели Nvidia из тех, о которых мы сейчас знаем: Частоты карты Asus Strix GTX 1060 будут равны 1873 МГц для ядра и 8208 МГц для памяти

    07:15

    Видеокарта Asus Dual GeForce GTX 1070 может привлечь белым кулером: Видеокарта Asus Dual GeForce GTX 1070 работает на частоте до 1771 МГц

    07:004

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