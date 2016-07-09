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    9 июля 2016

    Смартфон Bluboo Maya Max получил аудиочип NXP Smart PA: В продажу Bluboo Maya Max поступит до конца лета

    15:4213

    Французская компания Kineti подготовила аналог сенсорного стола Microsoft Surface Table: Kineti La Table оснащен экраном диагональю 42 дюйма

    14:2014

    Планшет Acer Iconia One 10 (B3-A30) оценен в 150 евро: Acer Iconia One 10 (B3-A30) построен на SoC MediaTek MT8163

    13:305

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 получит экран больше, чем у модели Redmi Note 3: Xiaomi Redmi Note 4, предположительно, будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 652

    12:5011

    Facebook тестирует сквозное шифрование в приложении Messenger: В Facebook Messenger используется та же технология шифрования, что и в WhatsApp

    12:1017

    IRS подает в суд на Facebook, чтобы выявить схемы ухода от налогов: Налоговики США взялись за налоговое убежище в Ирландии

    09:549

    В Европе 3D-карты GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти будут стоить от 279 евро: Вариант 3D-карты GeForce GTX 1060 с 3 ГБ появится в продаже в середине августа

    09:1215

    Металлический смартфон Bluboo Maya Premium получит SoC MediaTek Helio P10: Cмартфон Bluboo Maya Premium может стать флагманом своего семейства

    09:073

    Продажа Yahoo может принести Mozilla более миллиарда долларов: На данный момент стоимость Yahoo оценивается в 3-5 млрд долларов

    08:128

    IBM и Samsung уменьшили ячейку памяти ST-MRAM до 11 нм: К достоинствам MRAM относится высокое быстродействие и способность хранить информацию в отсутствие питания

    08:0030

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