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    28 июля 2016

    Разработчики приложения Prisma обещают добавить возможность редактирования видеороликов. «ВКонтакте» выпускает конкурента под названием Vinci: Исходное изображение анализируется самообучающейся нейронной сетью на облачных серверах

    19:285

    Первый рекламный ролик Samsung Galaxy Note7 намекает на возможности смартфона: В конце ролика присутствует косвенный намек на то, что Samsung пропустила цифру 6 в названии данной линейки

    19:0931

    Компания, 25 лет назад выпустившая первый в мире литий-ионный аккумулятор, продает этот бизнес: Sony занимается аккумуляторами с 1975 года

    18:1817

    Oracle покупает NetSuite за 9,3 млрд долларов: Завершение сделки между Oracle и NetSuite ожидается в текущем году

    17:364

    Отчет Canalys: поставки смартфонов снова начали расти, но не в случае Apple: Компания Samsung во втором квартале 2016 года отгрузила 80 млн смартфонов, Apple — 40 млн

    15:4629

    Электронные сигареты вызывают рак: В парах электронных сигарет выявлены канцерогенные вещества

    14:4552

    Электронная сигарета Vertx Plus оснащена сенсорным экраном : Помимо модели Vertx Plus стоимостью $90, предложена модель Vertx за $50 без сенсорного экрана

    14:0824

    Вентиляторы Thermaltake Riing LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition объединяются одним контроллером: Устройства Thermaltake Riing LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition имеют функциональную подсветку

    10:256

    По данным инсайдера, прием предзаказов на новый iPhone стартует 9 сентября: Забронировать новенький iPhone можно будет за неделю до официального начала продаж

    09:2722

    Успех смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge позволил компании отчитаться о рекордном квартале за последние два года: Компания прогнозирует, что продажи в третьем квартале сохранятся на высоком уровне, этому будет способствовать «флагман с большим дисплеем»

    09:1945

    На сайте Nikon «засветились» два новых объектива: Сведений о дате анонса и ценах объективов AF-P DX Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR и AF-P DX Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED пока нет

    09:108

    Известны характеристики и фото смартфона ZTE Axon 7 Mini: Смартфон ZTE Axon 7 Mini пока еще не представлен официально

    09:097

    Apple продала более миллиарда смартфонов iPhone: Первый iPhone был представлен девять лет назад, очередное поколение анонсируют в сентябре

    09:0486

    Смартфон Elephone P9000 Edge получил два микрофона и функцию шумоподавления: Производитель рассказал о еще одном нововведении, которое предназначено для улучшения качества передачи голоса собеседнику

    08:402

    По слухам, флагманский смартфон Sony получил название Sony Xperia XR:

    08:0711

    Zuk Z2 Rio Edition при цене $225 является самым доступным смартфоном с SoC Snapdragon 820: Рекомендованная розничная цена устройства составит 240 долларов, но в некоторых онлайновых магазинах оно будет предлагаться по цене 225 долларов

    08:012

    Производители ноутбуков не спешат использовать разъем USB-C: Источник называет две причины, по которым производители сопротивляются

    07:5211

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