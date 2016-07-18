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    18 июля 2016

    Игровые мониторы AOC Agon AG241QG и AG241QX поддерживают технологии Adaptive-Sync и Nvidia G-Sync: AOC Agon AG241QG и AG241QX: мониторы с временем отклика порядка 1 мс, полученному благодаря матрице TN

    23:161

    SpaceX в очередной раз успешно посадила ракету-носитель, а корабль Dragon доставил на МКС портативный секвенатор ДНК: На МКС теперь есть аппарат для секвенирования ДНК

    21:047

    Смартфон Elephone S7 вместе с изогнутым дисплеем получил SoC MediaTek Helio X20: Объем оперативной памяти смартфона Elephone S7 составляет 3 ГБ

    20:404

    Xiaomi Soocare X3 — электрическая зубная щётка с подключением к смартфону и ценой $35: Xiaomi представила зубную щётку Soocare X3

    20:3623

    GPU видеокарты PowerColor Radeon RX 480 Devil будет работать на частоте до 1400 МГц: PowerColor Radeon RX 480 Devil будет одним из самых разогнанных вариантов новинки AMD

    20:1511

    Изогнутый 34-дюймовый монитор Samsung CF791 поддерживает технологию FreeSync: За счет применения технологии квантовых точек Samsung CF791 обеспечивает охват 125% цветового пространства sRGB

    20:105

    Китайский консорциум всё-таки купил часть Opera Software за 600 млн долларов: Opera Software продала китайцам четверть компании

    19:485

    Игровую приставку Xbox One S можно будет купить 2 августа. Цены стартуют с $300: Xbox One S поступит в продажу через две недели

    19:209

    Мобильная 3D-карта GeForce GTX 1060 якобы ограничится TDP 65 Вт, а у мобильной GTX 1080 значение составит 125 Вт: Все старшие мобильные видеокарты Nvidia Pascal будут почти полными копиями настольных моделей

    19:003

    Стыковочная станция SMK-Link Electronics VP6920 подключается к порту USB-C: Стыковочная станция SMK-Link Electronics VP6920 стоит $100

    18:387

    Бюджетный смартфон Lenovo Vibe A оказался уж очень бюджетным: Lenovo Vibe A базируется на SoC Spreadtrum SC7731G

    17:407

    Снимки смартфона Sony Xperia F8331 говорят о новом подходе к дизайну: В оснащение смартфона Sony Xperia F8331 входит порт USB-C

    17:3221

    Представлен полнокадровый объектив для видеосъемки Samyang Xeen 135mm T2.2: Цену и дату начала продаж производитель не называет

    17:20

    Каталог Elephone пополнился игровой клавиатурой EleEnterGame1 с подсветкой RGB: EleEnterGame1 выполнена в металлическом корпусе

    16:302

    Опубликованы характеристики мини-ПК Intel NUC нового поколения — Baby Canyon и Arches Canyon: В Baby Canyon будут использоваться процессоры Kaby Lake, а в Arches Canyon — Apollo Lake

    14:458

    Смартфон Moto Z Play получит разъём 3,5 мм для подключения наушников: Смартфон Moto Z Play позволит подключать обычные наушники

    14:176

    Intel отправит на пенсию 36 процессоров Core четвертого поколения, а также 12 процессоров серий Celeron и Pentium: Заказать уходящие на пенсию процессоры можно будет до 27 января следующего года

    13:4018

    Смартфон Moto X нового поколения не будет уступать Moto Z по своим характеристикам: Новый Moto X получит SoC Snapdragon 820

    12:58

    TSMC называют эксклюзивным поставщиком процессоров Apple A11: Для выпуска Apple A11 будет использоваться 10-нанометровая технология FinFET

    12:1151

    Cooler Master MasterLiquid Pro 120 и Pro 240: системы жидкостного охлаждения с микроканальным теплосъемником: СВО Cooler Master MasterLiquid Pro 120 и Pro 240 получили новую двухкамерную помпу

    12:0410

    Ноутбук Apple MacBook Air образца 2017 года будет последним: Возросшие возможности Apple iPad позволяют сократить ассортимент

    11:4129

    Японцы покупают ARM за 32 млрд долларов: Покупка ARM — крупнейшая в истории сделка такого рода в Европе

    10:4737

    Ограниченная партия смартфонов Samsung Galaxy S7 edge Olympic Games Limited Edition сегодня поступает в продажу: Те, кто не сможет приобрести данную модель, в ближайшее время начнут на нее охоту через eBay, где точно уже сегодня появятся перекупщики

    10:4423

    Фотография упаковки Xiaomi Redmi Note 4 подтвердила характеристики смартфона: Сердцем Xiaomi Redmi Note 4 служи однокристальная система MediaTek Helio X20, объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а емкость флэш-накопителя равна 64 ГБ

    10:2811

    Китайцам не разрешили купить Opera Software: У покупателя остается возможность приобрести часть Opera Software

    10:165

    Ожидается, что новый смартфон Nokia с SoС Snapdragon 820, защищенный от пыли и влаги, будет продаваться за $500: Свежая утечка указывает на то, что в разработке находятся два смартфона под брендом Nokia

    10:067

    Умная скакалка Tangram стоимостью $90 прорисовывает количество прыжков перед вашими глазами : Помимо счетчика прыжков, вы можете наблюдать за количеством потраченных калорий и видеть общее время с момента начала выполнения упражнения

    09:449

    SpaceX уже знает, какая из вернувшихся ракет Falcon 9 отправится в космос повторно первой: Cегодня SpaceX в пятый раз посадила Falcon 9

    09:27102

    Microsoft признала, что 1 млрд устройств с Windows 10 — слишком оптимистичный прогноз: Мехди прямо заявил, что 1 млрд устройств с Windows 10 на рынке не будет даже в 2018 году

    09:1217

    Американские владельцы iPhone смогут пользоваться банкоматами без пластиковых карт при помощи отпечатков пальцев: Вся процедура снятия средств для владельцев iPhone будет занимать около 10 секунд

    08:5819

    Гарнитура HTC Vive второго поколения может появиться уже в нынешнем году: HTC готовит новую гарнитуру VR

    08:10

    «Двуглазый» смартфон LeEco улыбается на камеру: LeEo готовит смартфон со сдвоенной камерой

    07:504

    Lenovo выпустит игровой ноутбук в семействе ThinkPad: Семейство ThinkPad пополнится игровым мобильным ПК

    07:159

    AMD обещает, что производительность видеокарты Radeon RX 460 будет примерно вдвое выше, чем у Radeon R7 260X: AMD рассказала о производительности Radeon RX 470 и RX 460

    07:004

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