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    16 июля 2016

    В Китае опасаются, что игра Pokemon GO может помогать выявлять режимные объекты: В США уже имели место инциденты, связанные с игрой

    19:3049

    В Японии создана портативная солнечная электростанция мощностью 120 Вт: Электростанция включает солнечную батарею из девяти ячеек

    18:4638

    Выход преемника смартфона LG V10 ожидается в сентябре: Модель LG V10 была представлена 1 октября 2015 года

    16:1812

    По прогнозу IC Insights, в 2019 году микросхем для сотовых телефонов будет продано на 94,3 млрд долларов: Аналитики IC Insights прогнозируют рост продаж микросхем для сотовых телефонов на 6,7% в год

    15:25

    Средство калибровки цветопередачи мониторов globellColor оценено в $249: На сайте Kickstarter недавно стартовал сбор средств на серийный выпуск изделия под названием globellColor

    14:0231

    Появились доказательства того, что 27 июля будут представлены новый смартфон и нетбук Xiaomi: В названии первого устройства будет три иероглифа, а название второго состоит из пяти

    13:013

    Игровая приставка Sony PS4 Slim может поступить в продажу 13 октября по цене 400 евро: Amazon проговорилась о консоли PS4 Slim

    12:59

    Устройство Iwowfit V6 может быть умными часами и Bluetooth-гарнитурой: Отсоединив основной модуль от браслета, вы получите полностью функциональную гарнитуру, которая позволит вам разговаривать до 7 часов

    12:334

    TSMC рассчитывает использовать литографию EUV при освоении норм 5 нм: Производство продукции по нормам 5 нм в TSMC надеются освоить до конца десятилетия

    12:2010

    Возможности «пуленепробиваемого» стекла смартфона Leagoo M5 продемонстрированы на видео: экраном смартфона Leagoo M5 можно забивать гвозди и колоть орехи

    11:3517

    Бизнес-планшет Samsung Galaxy Tab4 Advanced 7.0 получил восьмиядерный процессор: Samsung Galaxy Tab4 Advanced 7.0 работает под управлением ОС Android 6.0.1

    11:075

    Midea Group покупает более 60% акций производителя робототехники Kuka: Большая часть акций Kuka окажется у Midea

    10:393

    Смартфоны Turing Phone отправились покупателям, растеряв по пути часть технологических особенностей и комплектную гарнитуру: Смартфоны Turing Phone не получили защиты от воды и фирменных технологий защиты

    10:144

    Представлены видеокарты Asus ROG Strix RX 480: Максимальная частота GPU Asus ROG Strix RX 480 составляет 1330 МГц

    10:104

    Кадровая частота монитора Asus ROG Swift PG248Q достигает 180 Гц, но лишь в разогнанном режиме: Игровой монитор Asus ROG Swift PG248Q основан на панели TN

    08:3015

    Sony закрывает программу Xperia Beta: Sony не понравилась программа Xperia Beta и её решили закрыть

    07:30

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