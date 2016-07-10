  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 июля 2016

    FriendlyARM NanoPi NEO: одноплатный ПК на базе SoC Allwinner H3 ценой от $8: Плата FriendlyARM NanoPi NEO имеет малые габариты, ценой которых стал отказ от видеовыходов

    23:486

    Теперь любую модель ноутбука Asus можно будет приобрести с SSD: Asus будет предлагать каждую модель ноутбука в варианте с SSD

    23:345

    Google приобретает компанию Anvato, предлагающую облачную платформу для работы с видеоконтентом: Anvato переходит под крыло Google

    21:22

    Объёмы производства плат для ПК продолжают падать: Рынок системных плат лишается игроков второго эшелона

    21:085

    Yi Technology вступает в конкуренцию с GoPro на американском рынке: Скорее всего, скоро Yi 4K Action Camera 2 появится в официальной продаже и в Европе

    12:2020

    Samsung Galaxy Note5 является наиболее часто тестируемым смартфоном в AnTuTu. В России лидирует Xiaomi Redmi Note 3: Смартфон Xiaomi Redmi Note 3, который занимает пятое место в общем рейтинге, является самым популярным устройством среди пользователей AnTuTu в России, Китае, Индии, Малайзии, Гонконге и Вьетнаме

    11:5923

    Смартфон Leagoo M5 при цене $70 получил небъющийся экран и дактилоскопический датчик: На этой неделе начался прием предварительных заказов на новый бюджетный смартфон Leagoo M5, который предлагается по цене 70 долларов

    11:438

    Gigabyte готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 480 G1 Gaming: Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming получит систему охлаждения WindForce 2X

    10:508

    Первая партия смартфонов ZTE nubia Z11 была распродана за несколько часов: За день зарегистрировалось более миллиона желающих купить смартфон ZTE Nubia Z11

    10:114

    За день продана четверть миллиона смартфонов Vivo X7: Речь о суммарных продажах в обычных и онлайновых магазинах

    10:105

    Сетевое хранилище QNAP ES1640dc имеет две системные платы: NAS QNAP ES1640dc может расширять объем всего комплекста хранения данных до 1 ПБ

    10:074

    Смартфон Samsung Galaxy S7 Active не прошел проверку Consumer Reports на водонепроницаемость: Компания Samsung подтвердила, что уже получала жалобы, связанные с водонепроницаемостью

    09:5741

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018