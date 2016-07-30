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    30 июля 2016

    Механизм HSTS внедрен в основном домене Google: Google уже давно шифрует данные, используя возможности HTTPS

    16:393

    Смартфон Samsung Galaxy On5 образца 2016 года прошел сертификацию FCC : Основой Samsung Galaxy On5 служит SoC Exynos 7570

    15:5910

    У Tesla есть два объяснения аварии с участием автопилота: В Tesla рассматривают работу системы автоматического торможения отдельно от работы функции Autopilot

    13:5875

    Рынок планшетов стабилизируется, но продажи моделей с iOS падают десятый квартал подряд: Аналитики Strategy Analytics подвели итоги второго квартала 2016 года на рынке планшетов

    12:50127

    Журналисты побывали на «гигафабрике» Tesla: Выход предприятия на полную мощность запланирован на 2020 год

    12:1577

    ТВ-приставка Beelink GT1 получила флагманскую SoC AMLogic S912: Медиацентр Beelink GT1 поддерживает видео 4K HEVC

    12:1215

    В июне 2016 года в США беспроводные наушники впервые обошли по продажам проводные: К росту продаж беспроводных наушников привели слухи о том, что новый iPhone лишится стандартного разъема 3,5 мм

    10:1549

    Первый совместный смартфон LeEco и Coolpad будет оснащен SoС Snapdragon 820 и сдвоенной камерой: Смартфон должны представить в августе этого года

    10:012

    Раскрыты подробности 3D-карт AMD Radeon RX 470 и RX 460; названы даты начала продаж: Основой 3D-карты AMD Radeon RX 470 служит GPU Polaris 10, AMD Radeon RX 460 — GPU Polaris 11

    09:5823

    Поставкой дисплеев OLED для смартфона Xiaomi Redmi Pro занимается не Samsung, а EverDisplay: Можно предположить, что именно данное решение позволило Xiaomi установить цену Xiaomi Redmi Pro на столь привлекательном уровне

    09:4829

    Смартфон Homtom HT17 Pro получил увеличенный объем ОЗУ и флэш-памяти: Смартфон Homtom HT17 Pro получит ОС Android 6.0

    09:092

    Смартфон Lenovo Vibe P2 станет во всём лучше предшественника, но незначительно: Смартфон Lenovo Vibe P2 сохранит особенности прошлой модели

    08:002

    Tsinghua Unigroup и Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corporation создают нового полупроводникового производителя: Новосозданную компанию Changjiang Storage оценили в 2,8 млрд долларов

    07:15

    Nintendo NX с SoC Nvidia Tegra будет представлять собой портативную консоль, которую можно будет использовать вместе с телевизором: Консоль Nintendo NX будет использовать картриджи

    07:001

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