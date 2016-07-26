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    26 июля 2016

    Представлен семидюймовый планшет Samsung Galaxy Tab J: Планшет Samsung Galaxy Tab J стоит $185

    21:2527

    В 3D-карту AMD Radeon Pro SSG можно установить два SSD: Производитель показал образец Radeon Pro SSG с двумя накопителями Samsung 950 Pro объемом по 512 ГБ каждый

    20:4019

    Затяжной приступ ностальгии — Sega выпускает две версии своей консоли Mega Drive: Sega выпустила настольную и портативную версии Nega Drive

    20:0320

    Представлен BlackBerry DTEK50 — «самый защищённый смартфон с Android», который на самом деле является копией Alcatel Idol 4: Смартфон BlackBerry DTEK50 выделяется отличной комплектацией

    19:0710

    AMD хочет вернуться на серверный рынок за счёт гибридного процессора с CPU Zen: AMD создаст высокопроизводительный APU для серверного сегмента

    18:278

    Стала известна цена гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR, совместимой со смартфоном Samsung Galaxy Note7: Вероятнее всего, новая модель Gear VR будет представлена одновременно со смартфоном Samsung Galaxy Note7

    18:254

    Свежие фотографии демонстрируют три модели нового поколения смартфонов iPhone:

    18:0615

    За пять лет Audi хочет перевести четверть своего ассортимента автомобилей на электродвигатели: Audi вступит в гонку электромобилей в 2020 году

    17:436

    Oppo вырвалась в лидеры китайского рынка смартфонов в прошлом месяце: Oppo продала больше смартфонов, чем Huawei

    17:2916

    Разработку электромобиля Apple возглавляет человек, приложивший руку к созданию Apple iPad, iMac, MacBook Air и Watch: Стало известно, кто возглавляет разработку электромобиля Apple

    17:2033

    Первое изображение BlackBerry Neon демонстрирует ничем не примечательный смартфон с ОС Android [Обновлено]: При этом цена BlackBerry Neon, если верить слухам, будет составлять около 350 долларов

    14:2116

    По слухам, смартфоны iPhone обзаведутся сканером радужной оболочки глаза только в 2018 году: Даже в текущей стадии развития сканеры радужной оболочки имеют некоторые преимущества над дактилоскопическими датчиками

    11:5045

    Viber доступен на всех устройствах с Windows 10 :

    10:3514

    Операционный директор MediaTek подтвердил характеристики SoС Helio X30: Ожидается, что первые смартфоны с SoС Helio X30 появятся на рынке примерно в середине следующего года

    10:1918

    Смартфон Cubot Echo оснащен усилителем Awinic AW87319: Остальные характеристики являются довольно скромными

    09:309

    Опубликованы реальные фотографии ноутбука Xiaomi Mi Notebook: Анонс Xiaomi Mi Notebook ожидается уже завтра, 27 июля

    09:2132

    F-Wheel iCarbot — еще один «ховерборд с колесами»: При массе всего 3,4 кг iCarbot может везти человека массой до 120 кг

    09:1127

    Смартфон Motorola Moto E3 поступит в продажу в августе по цене £100: Смартфон поступит в продажу под названием Moto E3 в августе этого года, а не в сентябре, как сообщалось ранее

    09:00

    Смартфон Huawei Honor Note 8 будет представлен 1 августа: Устройство получит дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2560 х 1440 пикселей и однокристальной системой Kirin 950 в базовой версии, которая также получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти

    08:506

    Представлены профессиональные ускорители Nvidia Quadro P5000 и P6000 : Nvidia анонсировала ускорители Quadro P5000 и P6000

    08:1010

    Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro отличается от младшей версии лишь объёмом оперативной и флэш-памяти: Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro получил 2 ГБ ОЗУ

    07:4011

    Капитализация Nintendo уменьшилась на 6,4 млрд долларов, когда инвесторы узнали, что компания не является разработчиком Pokemon Go: Nintendo поплатилась стоимостью за правду о Pokemon Go

    07:1511

    Verizon покупает компанию Yahoo за 4,83 млрд долларов: Yahoo переходит под крыло Verizon и сливается с AOL

    07:007

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