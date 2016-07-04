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    4 июля 2016

    В России отменена обязательная регистрация гражданских БПЛА массой до 30 кг: Одновременно вводится обязательная аттестация специалистов экспериментальной авиации

    21:4928

    NEC продаст Lenovo почти все акции СП NEC Lenovo Japan Group: NEC избавляется от акций NEC Lenovo Japan Group

    19:321

    Видеокарта Sapphire Radeon RX 480 Nitro получит физическую кнопку для переключения режимов подсветки: Видеокарта Sapphire Radeon RX 480 Nitro получит металлическую пластину

    19:1511

    В Китае завершили строительство самого крупного в мире радиотелескопа FAST: Радиотелескоп FAST начнёт работу в сентябре

    19:0030

    Samsung может выпустить смартфон Galaxy S7 Edge Plus: Смартфон Samsung Galaxy S7 Edge Plus может пополнить линейку флагманов компании

    18:4018

    Samsung SDI теряет американский рынок аккумуляторов для электромобилей: Отраслевые наблюдатели полагают, что положение Samsung SDI может улучшиться во втором полугодии

    17:4927

    Смартфон HP Elite X3 с Windows 10 Mobile будет доступен в золотистом варианте, но не везде: Продажи HP Elite X3 должны начаться до конца лета

    17:057

    Лондонская полиция планирует использовать беспилотники в погонях за ворами на мопедах: Число преступлений, участники которых передвигаются на двухколесных транспортных средствах, растет

    16:3930

    Смартфон Panasonic Eluga Note оценен в $197: В оснащение смартфона Panasonic Eluga Note входят восьмиядерная однокристальная система MediaTek MT6753, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ энергонезависимой расширяемой памяти

    15:4614

    Продажи продукции Samsung в Китае сокращаются третий год подряд: Эти данные опубликованы самой компаний Samsung

    14:3119

    Статистика Steam показывает, что гарнитура HTC Vive гораздо популярнее Oculus Rift: Для игр в VR чаще выбирают процессоры Intel и видеокарты Nvidia

    13:5513

    Тонкий и лёгкий игровой ноутбук Gigabyte Aero 14 в топовой конфигурации оценён в $1600: Игровой ПК Gigabyte Aero 14 стоит дешевле многих конкурентов

    13:376

    По слухам, не все 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1060 будут поддерживать SLI: Две карты Nvidia GeForce GTX 1060 в режиме SLI по производительности будут близки к GTX 1080

    13:284

    Alliance Storage Technologies выпускает архивное хранилище NETArchive : Стоимость хранения в NETArchive оценивается в $0,1 за ГБ

    13:02

    Смартфон Imoo M1000 получится достаточно крупным: Смартфон Imoo M1000 оснастят 3 ГБ ОЗУ

    12:572

    Экраны смартфонов Xiaomi Mi5S и Mi Note 2 должны распознавать силу нажатия: Решение Xiaomi будет более технологически совершенным, чем аналогичные технологии, над которыми работают Huawei и Meizu

    12:354

    Samsung, возможно, тестирует вариант смартфона Galaxy Note7 с еще большим экраном: В Индию из Южной Кореи ввезено для тестирования два аппарата с индексом SM-N930R4

    12:3551

    За полгода Tesla планирует поставить на рынок столько же электромобилей, сколько за весь 2015 год: Компания Tesla отчиталась о том, что во втором квартале этого года она нарастила темпы производства своих электромобилей на 20%

    11:5543

    Моноблочный ПК GammaTech Durabook V10BB рассчитан на очень суровые условия эксплуатации: Корпус и шасси GammaTech Durabook V10BB изготовлены из алюминиевого и магниевого сплавов

    11:4811

    Появилась информация о второй версии смартфона 360 N4S с SoC Snapdragon 652 и 6 ГБ ОЗУ: Анонс смартфона запланирован на 15 мая

    11:034

    Корпус смартфона Aquos Mini оснащен датчиками давления: Пока что Aquos Mini доступен только в Японии

    10:435

    Успешно профинансирован выпуск игровой мыши The Z, чувствительной к наклонам и поворотам: Отправка мышей The Z участникам сбора средств должна начаться в декабре

    10:331

    Опубликовано изображение смартфона Oppo Find 9: На то, что это Oppo Find 9 пока указывает только светодиодная полоска, которая является индикатором событий, характерным для устройств данной серии

    10:223

    Спрос на браслет Xiaomi Mi Band 2 превышает предложение. Устройство появится в свободной продаже только в октябре: Из-за довольно высокого спроса и ограниченной стартовой партии некоторые магазины начали продавать устройство по завышенной цене

    10:009

    Acoustic Energy Aego³ и Aego Sound3ar: стереосистема и саундбар с сабвуфером и поддержкой Bluetooth: Акустические системы Acoustic Energy Aego³ и Aego Sound3ar поддерживают кодек aptX

    08:08

    Охлаждающая подставка для смартфона Sanwa Supply 400-CLN023 может заодно подзаряжать его аккумулятор: Магазин Sanwa Direct начал прием предварительных заказов на охлаждающие подставки для смартфонов 400-CLN023

    08:0022

    Механическая клавиатура Das Keyboard 5Q позволяет привязывать различные события к индикации любой клавиши: Механическая клавиатура Das Keyboard 5Q стоит $230

    07:309

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