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    25 июля 2016

    3D-карта AMD Radeon RX 470 будет представлена 4 августа, AMD Radeon RX 460 — несколько позже: Конфигурация референсного образца AMD Radeon RX 460 включает 2 ГБ памяти

    21:543

    В ближайшее время ожидается анонс объектива AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED: В Японии объектив AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED будет стоить примерно $2200 с учетом НДС

    21:1513

    Целью компании Magic Leap назван выпуск гарнитуры дополненной реальности, которая вытеснит смартфоны: Как утверждается, разработка легкой и компактной гарнитуры уже идет полным ходом

    19:075

    Генеральный директор Ericsson уволен: Акционеры сочли, что Ханс Вестерберг не справляется со своими обязанностями

    18:5610

    Игру Pokemon Go для ОС Android загрузили более 50 миллионов раз: Список стран, где игра Pokemon Go становится доступна для загрузки, постепенно расширяется

    17:2725

    Смартфон iPhone 7 в итоге может получить название iPhone 6SE. Начало продаж ожидается 16 сентября: Apfelpage утверждает, что Apple отказалась от названия iPhone 7

    17:1442

    Доход Huawei в первой половине 2016 года вырос до $37 млрд: Подробный финансовый отчет будет опубликован в ближайшие дни

    15:056

    iOS 9 спустя 10 месяцев установлена на 86% совместимых устройств: Стоит добавить, что iOS 9 установили 75% владельцев мобильных устройств Apple всего за четыре месяца

    14:5133

    Появилось фото планшета Apple iPad Pro второго поколения: Apple вскоре может выпустить новый iPad Pro

    12:4212

    Появились изображения полнокадрового объектива Laowa 12mm F/2,8 и примеры снимков, сделанных с его помощью: Оптическая схема объектива Laowa 12mm F/2,8 включает шестнадцать элементов в десяти группах

    12:1015

    Обновления и приложения в Google Play уменьшились по объему: Новый алгоритм Bsdiff, разработанный Google, позволяет снизить размер дополнений на 50% и более

    12:015

    Планшет Chuwi Vi10 Plus поступает в продажу по цене от $169: Старшая версия отличается наличием 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти, а также наличием двух операционных систем, Windows 10 и Remix 2.0 OS

    11:475

    Meizu рекламирует анонс своих первых умных часов: Meizu наконец-то выпустит свои умные часы

    11:431

    Samsung патентует беспроводное зарядное устройство новой формы: По словам изобретателей, высокая эффективность позволяет уменьшить зарядное устройство

    10:5214

    Возможность бесплатного обновления до Windows 10 исчезнет на этой неделе: Если планы компании не поменяются, то после 29 июля за самую доступную версию Windows 10 Home придется заплатить 119 долларов

    10:4739

    Популярное на iOS приложение для редактирования изображений Prisma стало доступно пользователям Android: Prisma отличается от других редакторов тем, что приложение не просто накладывает фильтр на изображение, а перестраивает исходную фотографию под соответствующий стиль

    10:3218

    Все автомобили Ford 2017 модельного ряда получат поддержку Apple CarPlay и Android Auto: Пользователи данных автомобилей смогут использовать смартфоны iPhone 5 и новее, а также устройства с Android Lollipop

    10:052

    Бюджетный смартфон HTC Desire 530 оценен в $180: А это довольно много, если вспомнить, что в плане аппаратных характеристик смартфон ничем не выделяется

    09:516

    Fiat Chrysler отзывает 410 000 автомобилей из-за дефекта, приводящего к потере тяги: Представители Fiat Chrysler заявили, что данный дефект пока не стал причиной дорожно-транспортных происшествий и не привел к человеческим жертвам

    09:333

    Insta360 Nano компактная панорамная камера, подключаемая к порту Lightning смартфонов Apple: Камера Insta360 Nano стоит $260

    07:305

    Cyanogen сокращает штат и, возможно, закроет проект своей операционной системы: Cyanogen хочет сконцентрироваться на ПО

    07:0035

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