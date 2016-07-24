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    24 июля 2016

    Процессоры Intel Core седьмого поколения появятся в ноутбуках Apple не раньше 2017 года: Kaby Lake стали третьими процессорами, выпускаемыми по нормам 14 нм

    12:5036

    Появились изображения 3D-карт Sapphire Radeon RX 470 и RX 460: Модель Sapphire Radeon RX 470 Platinum Edition основана на референсном образце

    11:5310

    Начат прием заказов на объектив Rokinon AF 50mm F/1.4 FE с креплением Sony E: Объектив Rokinon AF 50mm F/1.4 FE с креплением Sony E оценен в $699

    11:376

    Смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla не должно мешать разработке самоуправляемых электромобилей, полагает регулятор: Автомобильный бизнес «не может ждать совершенства», внедряя автопилоты

    11:1713

    Серии камер Panasonic GF и GM пойдут под нож: Разобраться в ассортименте беззеркальных камер Panasonic станет проще

    10:389

    Apple патентует идею деревьев, используемых для украшения интерьера своих магазинов: На ранее опубликованном концепт-арте, а также на эскизах, указанных в описании патента, изображены настоящие деревья в клумбах, которые находятся внутри магазина

    10:2569

    LeEco будет использовать мощности Coolpad для выпуска своей продукции: Это позволит LeEco снизить затраты на производство своих новых смартфонов

    10:132

    Глава Amazon с состоянием $65 млрд поднялся на третье место в списке самых богатых людей по версии Forbes: На первом же месте оказался человек, который возглавлял рейтинг Forbes три года подряд, суммарно побывав на вершине этого списка около 20 раз

    09:584

    Xiaomi Redmi Pro должен стать самым дорогим смартфоном данной линейки: Анонс устройства ожидается 27 июля

    09:435

    Покупатели компьютеров в Microsoft Store получают планшет NuVision и скидки до $500: Распродажа продолжится до конца года

    09:205

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