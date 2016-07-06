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    6 июля 2016

    Samsung планирует использовать экраны QLED в телевизорах, мониторах и смартфонах: Samsung дает ставку на использование в телевизорах панелей QLED, а не OLED

    20:2333

    Huawei подаёт в суд на T-Mobile: Huawei утверждает, что T-Mobile нарушила её патенты

    19:4911

    Беспроводные наушники Samsung Level U Pro ANC располагают двойными излучателями: Беспроводные наушники Samsung Level U Pro ANC поддерживают звук 24-бит/96 кГц

    19:2418

    Galax GeForce GTX 1080 HOF Limited Edition — видеокарта, GPU которой работает на частоте до 1961 МГц: Galax GeForce GTX 1080 HOF Limited Edition — самая разогнанная версия GTX 1080

    18:5913

    Беспроводные наушники Sennheiser PXC 550 способны проработать автономно до 30 часов: Беспроводные наушники Sennheiser PXC 550 стоят $400

    18:386

    Возможность разблокировки дополнительных 4 ГБ памяти у видеокарт Radeon RX 480 доказана на практике: Видеокарты Radeon RX 480 поддаются разблокировке

    18:188

    Samsung начнет выпуск телевизоров с панелями OLED, изготовленными методом струйной печати, в 2018 году: На рынке телевизоров OLED Samsung будет конкурировать с LG Display

    13:5036

    Google приобретает французскую компанию Moodstocks, занимающуюся технологиями машинного обучения: Moodstocks переходит под крыло Google

    13:315

    Внешние SSD I-O Data SDPX-USC оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 2: Продажи внешних SSD I-O Data SDPX-USC начнутся в конце июля

    13:292

    Ёмкость аккумулятора, встроенного в чехол ZeroLemon для смартфона Nexus 6P, составляет 8500 мА·ч: ZeroLemon выпустила чехол с аккумулятором для Nexus 6P

    13:212

    В Skype появилась возможность делиться файлами размером до 300 МБ: Кроме того, теперь приложение дает возможность загружать файл несколько раз на разные устройства

    13:0816

    Смартфон Moto Z Play оснастят 3 ГБ ОЗУ и 16-мегапиксельной камерой: Подтверждены параметры смартфона Moto Z Play

    12:50

    С выходом iOS 10 пользователи Apple iPhone смогут стать донорами органов, несколько раз ткнув пальцем в экран смартфона: В США очередь пациентов, которым показана пересадка органов, насчитывает 120 000 человек

    12:4643

    На фоне слабеющих продаж смартфонов iPhone компания Imagination Technologies зафиксировала рекордный убыток: Imagination Technologies отчиталась за финансовый год

    12:1617

    Pegatron будет заниматься системами аварийного вызова и развлекательными устройствами для автомобилей: Pegatron выходит на автомобильный рынок

    11:582

    Samsung патентует разработки в области складных смартфонов и планшетов с гибкими экранами: Выпуск первого смартфона Samsung со складным дисплеем ожидается в будущем году

    11:4612

    Еврокомиссия выделит 450 млн евро на компьютерную безопасность: Желание укрепить компьютерную безопасность продиктовано удручающей статистикой

    10:364

    Воздушный шар NASA продержался в воздухе почти 47 дней, установив рекорд в своей категории: Это был второй полет шара, и первый — с полезной нагрузкой

    10:072

    Космический аппарат Juno вышел на орбиту Юпитера: Межпланетная станция Juno достигла цели

    10:0019

    Смартфон Blu Products Energy XL с аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч оценивается в $300: Смартфон Blu Products Energy XL получил огромный экран

    09:301

    Драйвер, снижающий нагрузку 3D-карты AMD Radeon RX 480 на слот PCIe, заодно повышает ее производительность: Обновление Radeon Software 16.7.1 уже готово и станет доступно для загрузки в самое ближайшее время

    09:285

    Видеокарты MSI GTX 1070 Duke и GTX 1080 Duke обзавелись кулерами TriFrozr: Ускорители MSI GTX 1070 Duke и GTX 1080 Duke получили оригинальные печатные платы и настраиваемую подсветку

    09:091

    Sharp 507SH — первый в Японии смартфон программы Android One: Смартфон Sharp 507SH получил защиту от воды

    09:002

    В базе GFXBench замечен смартфон, который может оказаться бюджетной разновидностью модели Asus ZenFone 3 : Смартфон Asus Z01B работает под управлением ОС Android 6.0.1 Marshmallow

    08:46

    Модификация смартфона Xiaomi Mi Max с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти оценена всего в $180: Появилась новая версия смартфона Xiaomi Mi Max

    08:402

    BlackBerry прекращает выпуск смартфонов Classic: В августе выйдет обновление ОС BlackBerry 10

    08:335

    Автономные автомобили Google научились распознавать сигналы, подаваемыми велосипедистами: Машины Google прекрасно распознают двухколесные транспортные средства как днем, так и ночью

    08:204

    Журналисты ресурса Android Police воссоздали внешний вид новых смартфонов Nexus : Новые модели Nexus будут довольно самобытны

    08:20

    Смартфон Blackview A8 Max будет стоить почти в два раза дороже предшественника: Модель Blackview A8 Max будет и намного лучше и намного дороже, чем обычный Blackview A8

    08:088

    WSJ подтверждает, что младшая версия iPhone 7 получит 32 ГБ флэш-памяти: Младшая версия iPhone 7 получит обычную камеру с улучшенным датчиком изображения

    08:0026

    Первые тесты видеокарты GeForce GTX 1060 демонстрируют небольшое превосходство над Radeon RX 480: Видеокарта GeForce GTX 1060 немного опережает основного конкурента

    08:0011

    Nintendo может начать выпускать контроллеры для смартфонов и планшетов: Nintendo всегда отличалась нестандартным мышлением и революционными контроллерами в игровой индустрии

    07:45

    Смартфону Samsung Galaxy Note7 приписывают обновленный стилус S Pen: В меню Air Command появятся дополнительные опции, включая Dictionary

    07:29

    Аналитики считают, что в этом году HTC сможет отгрузить всего 1 млн смартфонов HTC 10: Это действительно можно назвать провалом

    07:16

    Бесплатный сервис Skype Meetings нацелен на малый бизнес: Microsoft представила сервис Skype Meetings

    07:15

    Графический процессор 3D-карты MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z будет работать на частоте до 1911 МГц: Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Gaming Z получит внушительный разгон

    07:001

    Китайские продавцы предлагают установить 6 ГБ ОЗУ в смартфон Xiaomi Mi5 за дополнительные $43: Результатов тестов Xiaomi Mi5 с 6 ГБ ОЗУ пока нет

    06:303

    Утекший в Сеть слайд подтверждает, что смартфон iPhone 7 Plus получит беспроводную зарядку и защиту от влаги: Анонс iPhone 7 ожидается в сентябре

    06:1917

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