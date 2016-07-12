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    12 июля 2016

    Lenovo C2 — бюджетный смартфон с 1 ГБ оперативной памяти и ОС Android 6.0 : Смартфон Lenovo C2 первым может появиться в России

    18:5911

    BlackBerry пока не отказывается от собственной ОС, но и не говорит о намерении выпустить новый смартфон с BB10: BlackBerry пока не решилась отказаться от собственной ОС

    18:374

    Китайская компания Future Mobility планирует выпускать 250-400 тысяч самоуправляемых электромобилей в год: Первое время электромобили Future Mobility смогут передвигаться в беспилотном режиме только в одном городе

    17:5611

    Xiaomi готовит бюджетный смартфон с SoC MediaTek Helio X25: Смартфон Xiaomi Redmi Pro получит топовую SoC

    17:223

    Аналитики Canalys оценили рынок умных часов с модемами сотовой связи: Продажи умных часов с модемами сотовой связи будут расти большими темпами

    17:099

    Планшет Asus ZenPad 3S 10 основан на SoC MediaTek MT8176 и оснащён портом USB-C: Планшет Asus ZenPad 3S 10 получил 4 ГБ ОЗУ

    16:581

    Начат прием заказов на карманный компьютер в усиленном исполнении Handheld Nautiz X2: По словам производителя, Nautiz X2 — наиболее компактное и удобное устройство в своей категории

    16:1820

    Смартфон Xiaomi Mi Note 2 может получить SoC Snapdragon 820: Тест Geekbench прошёл смартфон Xiaomi Capricorn

    16:135

    Поставки модемов Intel для смартфонов Apple окажутся значительно большими, чем предполагалось ранее: Apple может закупить у Intel очень много модемов

    15:4810

    3D-карты Nvidia GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480 сравнили по производительности в играх: Данные, по словам источника, подготовлены Nvidia

    15:1532

    В Twitter решили, что пользователи должны иметь возможность обмениваться более качественными анимациями: Twitter увеличивает предельный размер файлов GIF

    15:123

    В основе смартфонов Samsung Galaxy On5 Pro и Galaxy On7 Pro лежат разные четырёхъядерные SoC, но обе далеко не новые: Представлены смартфоны Samsung Galaxy On5 Pro и Galaxy On7 Pro

    14:59

    Jaguar Land Rover разрабатывает самоуправляемые внедорожники: Система, создаваемая Jaguar Land, поддерживает согласованное движение нескольких машин в колонне

    14:457

    Новые фотографии iPhone 7 Plus демонстрируют сдвоенную камеру и разъем Smart Connector: Данный разъем используется в iPad Pro для зарядки устройства, передачи данных и подключения различных аксессуаров

    14:4013

    ODM-производители ноутбуков рассчитывают в этом полугодии нарастить поставки : В случае компании Quanta надежды связаны с получением заказов на выпуск новых моделей Apple MacBook Pro

    13:301

    Seagate собирается уволить каждого седьмого работника: За квартал Seagate удалось отгрузить 37 млн жестких дисков

    12:475

    Superbook — аксессуар в виде ноутбука для смартфона с Android за $99: Диагональ дисплея Superbook составляет 11,6 дюйма

    12:1317

    Смартфон Meizu MX6 получил 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX286. Новые фотографии: Анонс Meizu MX6 ожидается 19 июля

    11:583

    SEC подозревает Tesla в сокрытии от инвесторов информации о ДТП со смертельным исходом: SEC начинает расследование

    11:5743

    Смартфонам HTC Sailfish и Marlin приписывают SoC Snapdragon 821: SoC Snapdragon 821 будет применена в новых смартфонах HTC, которые будут выпущены в линейке Google Nexus

    11:35

    В камерах Red Weapon скоро будет использоваться датчик изображения Helium формата Super 35, поддерживающий разрешение 8К: Датчик изображения Helium отличается от датчика изображения Dragon размерами активной области

    10:5316

    По подсчетам Gartner, рынок ПК во втором квартале 2016 года сократился на 5,2%: Крупнейшим поставщиком готовых ПК аналитики называют Lenovo

    10:263

    Разработчики планируют опубликовать SDK для программирования мини-робота Cozmo: Публикация SDK намечена на октябрь

    09:594

    Как сообщает IDC, объемы поставок ПК в США начали расти, но на мировом рынке они продолжают снижаться: Всего за второй квартал в мире было отгружено более 62 млн компьютеров

    09:43

    Microsoft закрывает финское подразделение, занимавшееся мобильными телефонами: Microsoft уволит 1350 человек

    09:3026

    Названы победители ежегодного конкурса фотографий, сделанных смартфонами Apple iPhone: Гран-при получила фотография «Мужчина и орел»

    09:3022

    Компанию смартфону HTC 10 составит бюджетный аппарат HTC Desire 10: HTC Desire 10 поступит в продажу в конце третьего квартала, то есть в сентябре 2016

    09:29

    Смартфон VKworld Crown V8 также оснащен инфракрасным портом для управления техникой: В продажу VKworld Crown V8 поступит в середине июля по цене 80 долларов

    09:161

    Смартфон Oukitel K7000 с чехлом-аккумулятором Matrix оценен чуть дороже $100: Смартфон Oukitel K7000 получил экран разрешением 1280х720 пикселей

    09:092

    Первое изображение умных часов Google позволяет оценить дизайн: Появилось первое изображение умных часов Google

    09:0017

    Представленная Sony система управления освещением для фотосъемки работает по радио: В состав системы, представленной Sony, входит передатчик FA-WRC1M и приемник FA-WRR1

    09:00

    Опубликованы фотографии металлического смартфона Xiaomi Redmi Note 4 со сдвоенной камерой: Скорее всего, сканер отпечатков пальцев в данной модели переместили под кнопку Home

    08:552

    AMD раскрыла почти все характеристики видеокарт Radeon RX 470 и RX 460. GPU Vega всё-таки запланирован на следующий год: Видеокарта Radeon RX 460 содержит не все потоковые процессоры GPU Polaris 11

    08:3017

    Объектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS появится в продаже уже в этом месяце: В США объектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS будет стоить $2600

    08:301

    Omen by HP 32 Display — 32-дюймовый монитор с матрицей WVA+ и поддержкой технологии AMD Free Sync: Монитор Omen by HP 32 Display стоит 430 долларов

    08:102

    Фото дня: смартфон Apple iPhone 7: Анонс Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus ожидается в начале осени

    08:0028

    В корпусных вентиляторах Corsair ML Series используются подшипники Magnetic Levitation Bearing: В линейку Corsair ML Series вошли 10 вентиляторов

    07:404

    Samsung уже разработала дизайн слота, который позволит использовать и карты памяти microSD, и новые карты формата UFS: Карты памяти UFS всё-таки можно будет использовать вместе с microSD

    07:1515

    Появилось первое «живое» фото смартфона Samsung Galaxy Note7: Внешность смартфона Samsung Galaxy Note7 больше не является секретом

    07:009

    AMAX использует GPU Nvidia Tesla P100 в решениях для суперкомпьютеров: Поставки этой продукции AMAX планирует начать в четвертом квартале

    07:00

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