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    23 июля 2016

    На выпуск стыковочной станции Superbook, превращающей смартфон в ноутбук, всего за несколько дней собрано полмиллиона долларов: Superbook стоит $99

    15:1933

    Микрокомпьютер Omega2 для интернета вещей стоит $5: Микрокомпьютер Omega2 поддерживает Wi-Fi

    14:3618

    Дата анонса смартфона Apple iPhone 7 названа с точностью до недели: Ожидается анонс сразу двух моделей

    14:188

    Чтобы сделать снимок с помощью носимой камеры Blincam, надо подмигнуть : Миниатюрная камера Blincam крепится к дужке очков

    14:0715

    Создан прицел для Apple iPhone 6 для стрельбы по покемонам: Любой желающий может повторить приспособление самостоятельно

    12:4932

    Поставки процессоров AMD FX на ядре Zen начнутся по плану: Речь идет о процессорах для настольных ПК, известных под условным наименованием Summit Ridge

    11:5622

    Третий по величине производитель SSD расширяет производство более чем на 30%: До конца года Lite-On введет в строй новую линию

    11:086

    Китай стремится к 2020 году войти в первую десятку стран по степени роботизации производства: Существует быстрый способ увеличения доли отечественных производителей

    10:4321

    Устройство Mesuit превращает Apple iPhone в смартфон с ОС Android: Использование Mesuit значительно уменьшает проблемы, связанные с использованием двух смартфонов

    10:0124

    LG может представить смартфоны со сгибающимися дисплеями в следующем году, как и Samsung: Источник утверждает, что проект сгибающихся дисплеев уже передан из исследовательского института LG Display в отдел разработок

    09:4123

    Крупнейшим поставщиком игровых ноутбуков стала компания MSI: Мировые поставки игровых ноутбуков, по прогнозу, достигнут в 2016 году примерно 4,5 млн штук

    09:25

    Deutsche Bank утверждает, что iPhone 7 будет поставляться с переходником для подключения классической гарнитуры Apple EarPods: Источники также добавляют, что старшая версия iPhone 7 Plus, помимо сдвоенной камеры, получит 3 ГБ оперативной памяти

    09:2039

    Смартфон Doogee F7 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценен в $300: Кроме того, данная модель получит дисплей разрешением 2K, поэтому она может привлечь внимание поклонников мобильной виртуальной реальности

    09:002

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