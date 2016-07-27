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    27 июля 2016

    LG Display инвестирует 1,75 млрд долларов в производство гибких дисплеев : Apple постарается в будущем году нагнать своих китайских конкурентов на рынке смартфонов

    21:0219

    Ноутбук Lenovo Air 13 Pro по характеристикам и цене очень похож на Xiaomi Mi Notebook Air: Стоит отметить, что за 750 долларов покупатели получают младшую версию с 4 ГБ ОЗУ, тогда как Xiaomi Mi Notebook Air предлагает за эти же деньги вдвое больше оперативной памяти

    18:2627

    Обновленная версия смартфона UMi Super получит сдвоенную камеру и десятиядерную SoC:

    18:105

    Китайцы покупают бизнес Osram по выпуску ламп за 400 млн евро: Завершение сделки ожидается до конца 2017 финансового года

    16:3519

    Загрузка мощностей UMC в минувшем квартале составляла 89%: UMC планирует расширить 28-нанометровое производство

    16:07

    Точки доступа TP-Link EAP330 и EAP320 предназначены для офисов, отелей, ресторанов и учебных заведений : Точки доступа TP-Link EAP330 и EAP320 рассчитаны на монтаж на стенах и потолке

    14:223

    Компания ARM Holdings отчиталась за второй квартал 2016 года: Доход ARM Holdings за год вырос на 17%

    13:267

    Выпущено 100 миллионов сменных объективов Nikkor : Ассортимент объективов Nikkor включает более 90 моделей

    13:0810

    Планшет Vido W10 Elite получил флэш-память объемом 128 ГБ: Планшет Vido W10 Elite явно создан с оглядкой на Microsoft Surface 3

    12:353

    Опубликовано изображение 3D-карты Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC: Внешне RX 460 Nitro напоминает модели RX 470 Nitro и RX 480 Nitro

    12:134

    Представлен портретный объектив AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED: В продаже новый объектив должен появиться в августе по цене $2200

    11:4422

    Создатели называют Cowarobot R1 первым роботом-чемоданом : На сайте Indiegogo начат сбор средств на выпуск Cowarobot R1

    11:0316

    Смартфон Xiaomi Redmi Pro со сдвоенной камерой можно будет приобрести за $225: Начало продаж ожидается 6 августа, на начальном этапе смартфон будет доступен только в Китае

    11:0236

    Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air, старшая модель оценена в $750: Xiaomi пока что планирует продавать ноутбук только в Китае по цене $525 и $750 за младшую и старшую модели соответственно

    10:4344

    Российский аналог Pokemon GO с Цоем, Гагариным и Пушкиным появится в Play Market и AppStore в августе: Городское приложение с цифровыми двойниками будет работать по принципу Pokemon GO

    10:1422

    При прямом сравнении 80% зрителей предпочли жидкокристаллические телевизоры телевизору OLED: Все телевизоры предварительно были тщательно откалиброваны

    10:1293

    Новый стилус Apple Pencil, оснащенный набором сенсоров, сможет использоваться в роли джойстика в играх: Входящие в оснащение сенсоры нового Apple Pencil должны позволить использовать аксессуар для жестового управления приложениями

    10:043

    Цена на смартфон Oukitel U7 Plus стартует с отметки $70: На стадии предзаказа приобрести Oukitel U7 Plus можно будет по цене $70, затем цена увеличится до $90

    09:463

    Ожидается, что с выпуском Samsung Galaxy S8 производитель сделает еще больший акцент на виртуальной реальности: Компания Samsung является одним из крупнейших поставщиков гарнитур виртуальной реальности

    09:2722

    У Western Digital готова 64-слойная флэш-память 3D NAND: Плотность чипа BiCS3 — 256 Гбит

    09:254

    Блоки питания Thermaltake Toughpower DPS G RGB можно отключить дистанционно: Серия Thermaltake Toughpower DPS G RGB получила одну линию напряжения 12 В с возможностью отдачи полной мощности по ней

    09:091

    РПЦ одобрила идею выпуска православного мессенджера: Православный мессенджер должен удовлетворить потребности верующих в интерактивном общении и непрерывной связи прихожан с Церковью

    09:0834

    Huawei отгрузила более 60 млн смартфонов в первой половине 2016 года: Доход компании от продажи смартфонов в первом полугодии вырос на 41% и составил 11,59 млрд долларов

    09:001

    Apple отчиталась за третий квартал. Почти все показатели существенно снизились в годовом выражении: Продажи iPhone упали на 15%

    08:3098

    Видеокарты RX 480 Gaming X 4G и RX 480 Gaming X 8G получили прибавку к частоте памяти: MSI представила четыре видеокарты Radeon RX 480

    08:102

    Новая версия Remix OS основана на Android 6.0: Remix OS перешла на Android 6.0

    07:408

    LeEco покупает компанию Vizio за 2 млрд долларов : Vizio переходит под крыло LeEco

    07:153

    Смартфоны Gionee M6 и M6 Plus получили очень ёмкие аккумуляторы и специальную микросхему для аппаратного шифрования данных: Смартфоны Gionee M6 и M6 Plus получили по 4 ГБ ОЗУ

    07:002

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