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    19 июля 2016

    Игровой ПК Acer Predator G1 позволяет подключить два внешних блока питания: Игровой ПК Acer Predator G1 оснащается видеокартой GeForce GTX 1080

    19:595

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 с 64 ГБ флэш-памяти замечен в базе данных Korean Telecom : Смартфон Samsung Galaxy Note7 может иметь 64 ГБ флэш-памяти в базовом варианте

    19:351

    Видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 D5 6G и GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G гораздо длиннее эталонного адаптера: Gigabyte представила видеокарты GeForce GTX 1060 D5 6G и GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G

    19:14

    Объем защищенного сменного массива накопителей Winchester Systems RR2P увеличен до 80 ТБ: RR2P предназначен для наземных, водных и воздушных транспортных средств

    19:041

    MSI представила сразу пять 3D-карт GeForce GTX 1060: MSI представила видеокарты GeForce GTX 1060 6GT OC, GeForce GTX 1060 Gaming 6G, GeForce GTX 1060 Gaming X 6G, GeForce GTX 1060 Armor 6G и GeForce GTX 1060 Armor 6G OC

    19:00

    Игровая мышь Tt eSports Ventus R оснащена системой вентиляции и оптическим датчиком разрешением 5000 точек на дюйм: В соответствии современными тенденциями Tt eSports Ventus R получила подсветку RGB

    18:357

    EMC завершила очередной квартал с выручкой в 6 млрд долларов: EMC отчиталась за второй квартал 2016 года

    18:18

    Seagate представила три линейки жёстких дисков, в каждой из которых присутствует модель объёмом 10 ТБ: Seagate пополнила ассортимент 10-терабайтных HDD

    17:5921

    Стартовали продажи 3D-карт Nvidia GeForce GTX 1060: Рекомендуемая цена референсного образца Nvidia GeForce GTX 1060 равна $299

    17:54

    Для своих первых видеокарт GeForce GTX 1060 компания EVGA использовала эталонную печатную плату : EVGA представила две видеокарты GTX 1060

    17:413

    VMware отчиталась за второй квартал 2016 года: Выручка VMware за отчетный период составила 1,69 млрд долларов

    17:041

    Экран AMOLED будет у каждого пятого смартфона, выпущенного в этом году : В 2015 году доля смартфонов с экранами AMOLED была равна 13%

    16:4615

    Анонсированы защитные стекла BodyGuardz Pure 2 AlumiTech: Первые защитные стекла BodyGuardz Pure 2 AlumiTech появятся на рынке осенью

    16:202

    Портативная АС Meizu Lifeme BTS30 оценивается в $60: Meizu Lifeme BTS30 — портативная колонка в металлическом корпусе

    16:182

    LG Display удалось за квартал в пять раз нарастить поставки 65-дюймовых панелей OLED: Во втором квартале 65-дюймовых телевизионных панелей было отгружено 140 000 штук

    15:2640

    Ericsson зафиксировала падение выручки и прибыли: Ericsson отчиталась за второй квартал 2016 года

    15:23

    Karbonn Quattro L55 HD — недорогой смартфон с типичными для своей цены параметрами и ОС Android 5.1: Смартфон Karbonn Quattro L55 HD оснастили 2 ГБ ОЗУ

    15:003

    imoo Get – ученический смартфон c экраном Super AMOLED диагональю 5,5 дюйма и восьмиядерным процессором: imoo Get оценен в $450

    14:308

    Инженерные образцы настольных процессоров AMD Zen работают на частотах до 3,2 ГГц : TDP настольных процессоров Zen составит 65 либо 95 Вт

    14:2424

    Новый вариант оформления портативной АС Ultimate Ears Roll 2 назван «гипнотическим»: Акустические системы Drippy UE Roll 2 будут доступны ограниченной партией

    14:013

    Mercedes-Benz успешно испытала беспилотный автобус на дорогах общего пользования: Mercedes-Benz показала в деле беспилотный автобус

    13:4426

    Оснащенный десятиядерным процессором смартфон Meizu MX6 представлен официально: Meizu MX6 оснащен камерой с датчиком Sony IMX386

    13:405

    Yahoo потеряла за квартал 490 млн долларов; покупатель Yahoo может быть назван до конца недели: За год Yahoo удалось увеличить доход, но расходы выросли сильнее

    13:313

    Промышленный роутер Billion Electric M100 поддерживает 4G LTE: Наличие двух портов WAN позволяет повысить надежность подключения

    12:55

    Чистая прибыль Rambus удвоилась по сравнению с первым кварталом 2016 года : Компания Rambus опубликовала отчет за второй квартал 2016 года

    12:39

    Разработчики называют Nico360 самой маленькой в мире камерой для съемки сферических панорам: Nico360 поддерживает прямое вещание

    11:331

    Прибыль IBM за год обвалилась на 29%, компания должна 44,5 млрд долларов: IBM отчиталась за второй квартал 2016 года: чистая прибыль за год уменьшилась с 3,5 до 2,5 млрд долларов

    11:1116

    Версия ОС Android 7.0 Nougat Developer Preview 5 доступна для загрузки: ОС Android 7.0 Nougat будет выпущена до конца лета

    10:4319

    Представлены первые зум-объективы семейства Schneider Kreuznach Blue Ring: Объективы Schneider Kreuznach 75-150mm LS f/4.0–5.6 Zoom и Schneider Kreuznach 40-80mmLS f/4.0–5.6 Zoom уже доступны для заказа

    10:222

    10-дюймовый планшет Onda oBook10 SE под управлением Remix OS 2 оценен в $140: Onda oBook10 SE построен на платформе Intel Bay Trail Z3735F

    10:151

    Две модели ноутбуков Xiaomi производятся разными компаниями: Младшая модель получит крайне привлекательный ценник, а старшая будет отличаться топовыми характеристиками

    10:021

    Смартфон HP Elite x3 появится на рынке уже до конца июля по цене от $699. Устройство будет продаваться в 47 странах, включая Россию: Комплект из смартфона и док-станции HP Desk Dock, а также премиальных наушников обойдется в $799

    09:516

    Смартфон Pepsi P1 поступит в продажу 11 августа по вдвое сниженной цене: Трезво оценив ситуацию, производитель сильно скорректировал ценовую политику

    09:273

    Опубликованы новые фотографии ноутбука Xiaomi: Интересным моментом является расположение веб-камеры устройства, которая находится в левой нижней части

    09:1218

    Смартфон Oukitel U7 Plus получит отдельный слот для карты памяти и светодиодный индикатор: Смартфон Oukitel U7 Plus обзаведется датчиком отпечатков пальцев

    09:095

    Подписанный Криштиану Роналду смартфон ZTE Nubia Z11 продан за $13774: Вырученные от продажи 13774 доллара были перечислены благотворительной организации The One Foundation

    08:589

    Mercedes-Benz представила спортивный автомобиль для гольфа: Максимальная скорость составляет 30 км/ч, а запас хода равен 80 км

    08:4910

    Смартфон Oppo F1s будет предназначен для любителей селфи: На единственном рекламном изображении нам не показывают сам аппарат

    08:37

    ZTE Zmax Pro — 100-долларовый смартфон с шестидюймовым экраном Full HD, SoC Snapdragon 617, портом USB-C и сканером отпечатков пальцев: ZTE Zmax Pro удивляет ценой

    08:307

    Сервис Microsoft Stream — как YouTube, но для корпоративных клиентов: Microsoft представила видео-сервис Stream

    08:152

    Спустя почти год после анонса Samsung добавляет часам Gear S2 поддержку платёжного сервиса Samsung Pay, и то пока в виде бета-версии ПО: Часы Samsung Gear S2 наконец-то получили поддержку Samsung Pay, но в виде беты

    07:5019

    Браузер Maxthon замечен в шпионаже: Браузер Maxthon собирает конфиденциальную информацию пользователей

    07:158

    Автомобили Tesla в ближайшее время получат крупное обновление для функции автопилота: Автопилот Tesla станет ещё лучше

    07:0011

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