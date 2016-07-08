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    8 июля 2016

    Представлен смартфон Samsung Galaxy J2 со светодиодным кольцом Smart Glow и технологией Turbo Speed Technology: Смартфон Samsung Galaxy J2 оценивается в $145

    20:1129

    Аналитики Gartner снова меняют прогноз расходов на информационные технологии в 2016 году: Сначала аналитики ожидали рост, потом — спад, а сейчас придумали третий вариант

    19:563

    Видеокарта MSI Radeon RX 480 Gaming X получит шестифазную подсистему питания: Видеокарта MSI Radeon RX 480 Gaming X засветилась на фото

    19:184

    Семидюймовый смартфон Samsung Galaxy J Max стоит около $200: Емкость аккумулятора Samsung Galaxy J Max равна 4000 мА∙ч

    18:1432

    По предварительной оценке, минувший квартал будет для LG Electronics лучшим за последние два года: Полный квартальный отчет LG Electronics будет опубликован в конце июля

    17:463

    Panasonic рассчитывает за три года удвоить продажи аккумуляторов для электромобилей: В минувшем году Panasonic удалось продать аккумуляторов для электромобилей на 1,79 млрд долларов

    17:082

    У Aqua Computer готов водоблок для 3D-карты Radeon RX 480: Водоблок Aqua Computer kryographics RX 480 стоит 100 евро

    16:4718

    Micron утверждает, что ее новая флэш-память SLC NAND оптимизирована для интернета вещей и автомобильной электроники: Доступны микросхемы плотностью 1, 2 и 4 Гбит

    16:296

    По прогнозу IHS, рынок гибких дисплеев в 2022 году достигнет 15,5 млрд долларов: Спрос на гибкие дисплеи будет обусловлен популярностью мобильной и носимой электроники

    14:1815

    Специалисты NHK продолжают совершенствовать технологию iOLED: Дисплей iOLED почти не нуждается в защитном покрытии

    14:0518

    Смартфон Meizu MX6 может получить новую 12-мегапиксельную камеру: Подтвердились параметры смартфона Meizu MX6

    13:361

    Pharos — умная антенна для дронов и роботов: ADCOR MAGnet Systems начинает сбор средств на выпуск антенн Pharos

    12:007

    Линейка видеокарт MSI пополнилась моделями GeForce GTX 1080 Gaming Z 8G и MSI GeForce GTX 1070 Gaming Z 8G: GeForce GTX 1080 Gaming Z 8G и MSI GeForce GTX 1070 Gaming Z 8G оснащены теплораспределительными пластинами с подсветкой

    11:255

    Продажи «антишпионского» смартфона Blackphone оказались смехотворно низкими: Потребителей не интересует чрезмерная защита

    11:2025

    Новый долгоиграющий смартфон Gionee M6 будет гораздо производительнее предшественника: Смартфон Gionee M6 получит 4 ГБ ОЗУ

    10:532

    Бюджетный смартфон ZTE S36 прошел сертификационные испытания в Китае: ZTE S36 работает под управлением YunOS

    10:201

    Смартфон Samsung Z2 прошел сертификацию в организации WiFi Alliance : Ранее модель с индексом SM-Z200F была сертифицирована организацией Bluetooth Special Interest Group (SIG)

    10:0210

    Samsung увеличивает срок гарантии на телевизоры с экранами на квантовых точках до 10 лет: Этот ход призван показать преимущество над технологией OLED

    09:55108

    Смартфон Huawei Mate 9 может получить SoC Kirin 970 с GPU ARM Mali-G71: Смартфон Huawei Mate 9 сможет противостоять конкурентам с флагманскими SoC MediaTek

    09:501

    Первое изображение смартфона Xiaomi Mi 5s говорит о том, что он получит сдвоенную камеру на тыльной панели: Таким образом подтверждаются слухи о том, что Xiaomi будет использовать сдвоенные камеры Samsung

    09:2512

    Вышел драйвер AMD Radeon Software Crimson Edition 16.7.1, исправляющий проблему с энергопотреблением карты Radeon RX 480: AMD выпустила обещанный драйвер Radeon Software Crimson Edition 16.7.1

    09:0013

    Gainward готовит минимум две нереференсные модели GeForce GTX 1060, но обе без особой прибавки к частотам GPU: Gainward не будет сильно разгонять свои видеокарты GTX 1060

    08:301

    Цельнометаллический смартфон Oukitel U13 Pro станет новым флагманом компании: Флагман Oukitel U13 Pro получит фронтальную камеру разрешением 13 Мп

    08:076

    Объективы Fujifilm XF23mmF2 R WR, XF50mmF2 R WR и XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro пополнили план выпуска объективов с креплением X: Fujifilm добавляет в план выпуска объективов с креплением X сразу три модели

    08:001

    Видеокарты Galax GeForce GTX 1060, несмотря на внушительный внешний вид, не могут похвастаться хорошим заводским разгоном: Производители не спешат разгонять видеокарты GeForce GTX 1060

    08:001

    Новое фото видеокарты PowerColor Radeon RX 480 Devil позволяет рассмотреть детали: Ускоритель PowerColor Radeon RX 480 Devil засветился на новом фото

    07:15

    Производитель обещает улучшить характеристики камеры Fujifilm X−Pro2 с помощью программного обновления: Выпуск обновления запланирован на октябрь этого года

    07:003

    Фотографии печатной платы видеокарты GeForce GTX 1060 показывают любопытные детали: Появились фото печатной платы карты GeForce GTX 1060

    07:0017

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