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    20 июля 2016

    Серебристый объектив Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH на $200 дороже черного: Продажи серебристого варианта объектива Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH начнутся в конце текущего месяца

    21:3812

    В Германии хотят сделать «черные ящики» обязательными для самоуправляемых автомобилей: Кроме того, предлагается сделать обязательным присутствие водителя за рулем

    20:4224

    За металлический смартфон Blu Studio Touch с 1 ГБ ОЗУ просят $115: Смартфон Blu Studio Touch получил сканер отпечатков пальцев

    20:211

    Amazon хочет использовать фонарные столбы и прочие вертикальные конструкции в качестве мест для размещения парковок для своих дронов: Дроны Amazon будут подзаряжаться на фонарных столбах

    19:477

    Через несколько месяцев Skype перестанет работать на 90% смартфонов Microsoft: Microsoft лишит Skype поддержки Windows Phone

    19:2843

    ASML Holding ощутимо нарастила выручку и чистую прибыль: ASML Holding отчиталась за второй квартал 2016 года

    19:121

    Вместе с новой платформой Intel для энтузиастов Basin Falls дебютирует и новый процессорный разъем — LGA 2066 : Платформа Intel Basin Falls для энтузиастов включит в себя процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X

    18:558

    Первое полугодие 2016 года стало самым жарким за последние 130 лет: 2016 год — самый жаркий за всю историю наблюдений

    18:5019

    По подсчетам TrendForce, за второй квартал было выпущено 315 млн смартфонов, лидером отрасли остается Samsung: Apple увеличила выпуск смартфонов на 13%

    17:185

    Фотогалерея дня: черная 3D-карта Zotac GeForce GTX 1070: Черный вариант референсного образца стоит $480

    15:454

    Завтра Xiaomi представит новый продукт, возможно, это будет камера для панорамной съемки: На новую камеру указывает тизерная картинка и подписи к ней

    14:451

    В Китае запретили тестировать самоуправляемые автомобили на автомагистралях: Действия министерства продиктованы соображениями безопасности движения

    14:386

    По слухам, до конца года выйдет преемник объектива AF-S Nikkor 70-200 mm F/2,8G ED VRII: Как утверждается, прототипы нового светосильного телеобъектива-трансфокатора уже проходят полевые испытания

    14:0414

    Однокристальные системы Microchip IS206x с поддержкой Bluetooth v4.2 предназначены для гарнитур и акустических систем: К достоинствам SoC IS206x можно отнести поддержку Bluetooth Low Energy (BLE)

    13:402

    GPU видеокарты XFX Radeon RX 480 Black Edition работает на частоте 1338 МГц: XFX Radeon RX 480 Black Edition получила восьмиконтактный разъем для подачи дополнительного питания и восьмифазную подсистему питания

    13:4014

    Uber получит доступ к снимкам земной поверхности в очень высоком разрешении благодаря сотрудничеству с DigitalGlobe: DigitalGlobe объявила о партнёрстве с Uber

    13:363

    Эван Блесс утверждает, что Apple готовит только две модели iPhone 7: Осенью Apple выпустит две, а не три модели iPhone

    13:178

    В игровой гарнитуре HyperX Cloud Revolver Gears of War используются 50-миллиметровые излучатели: Внешне гарнитура хорошо сочетается с консолью Microsoft Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition

    13:042

    Специалисты DxOMark признали камеру смартфона Moto Z Force одной из лучших на рынке: Камера смартфона Moto Z Force уступает только двум аппаратам на рынке

    12:514

    В Сингапуре создана первая гибкая память MRAM: К достоинствам MRAM относится высокое быстродействие и способность хранить информацию в отсутствие питания

    12:2014

    Производители видеокарт подтвердили дефицит графических процессоров GP104: Nvidia оставляет большую часть GPU GP104 себе

    12:205

    Автомобили Lada получат поддержку функции Android Auto: Lada внедрит поддержку Android Auto

    12:0221

    Новые фотографии подтверждают наличие порта USB-C у смартфона Samsung Galaxy Note7: Анонс смартфона Samsung Galaxy Note7 ожидается 2 августа

    11:225

    Во внешних хранилищах G-Technology теперь используются HDD объемом до 10 ТБ: Компания Western Digital обновила семейство внешних хранилищ G-Technology

    11:04

    Опубликованы фотографии лицевой панели смартфона Elephone P9000 Edge, выход которого ожидается во второй половине 2016 года: Учитывая, что на дворе уже июль, ждать появления смартфона на рынке можно в любой момент

    10:551

    Meizu не планирует выпускать ноутбуки, а вот смартфон с изогнутым дисплеем вполне возможен: Глава Meizu заявил, что в данный момент они сосредоточены на рынке смартфонов

    10:29

    За два месяца поставки планшетофона Xiaomi Mi Max составили более 1,5 млн единиц: Это очень хороший результат, который пока не смог продемонстрировать ни один смартфон с диагональю дисплея более шести дюймов

    10:101

    Стабильная версия прошивки MIUI 8 для смартфонов Xiaomi выйдет 23 августа: Компания также подтвердила, что скоро она начнет работать над MIUI 9, которая будет основана на базе Android 7.0

    10:019

    Сервис Uber отчитался о 2 млрд перевозок: В данный момент сервис Uber работает в 450 городах по всему миру

    09:41

    Серверы Inspur Memory1 предназначены для работы с большими данными: В сервере Inspur Memory1 NF5180M4 типоразмера 1U установлено два процессора Intel Xeon E5-2660 v4

    09:311

    Microsoft отчиталась за 2016 финансовый год. Выручка снизилась, продажи смартфонов рухнули, но чистая прибыль увеличилась: Microsoft отчиталась за 2016 финансовый год

    09:3024

    Смартфон Xiaomi Redmi Pro будет представлен 27 июля: В сообщении также говорится о том, что в ходе анонса будет также представлен младший брат Xiaomi Redmi Pro

    09:29

    Экшн-камере GoPro следующего поколения приписывают поддержку записи видео 4K c с кадровой частотой 60 к/с: Возможно, GoPro предложит комплект из камеры Hero5 и дрона Karma

    09:255

    Gigabyte и Cavium анонсировали серийный выпуск серверов на процессорах ThunderX: Процессоры Cavium ThunderX построены на архитектуре ARMv8

    09:20

    Продажи MediaTek являются рекордными третий месяц подряд: По оценке специалистов самой MediaTek, продажи компании в третьем должны увеличиться еще на 10%

    09:18

    Корпуса Jonsbo RM3 и Jonsbo UMX4 изготовлены из алюминия и стали толщиной до 4 мм: Корпуса Jonsbo RM3 и Jonsbo UMX4 предлагают нестандартное расположение блока питания и накопителей

    09:093

    Pebble Time — одно из самых безопасных устройств сегмента носимой электроники по версии AV-Test : AV-Test оценила безопасность трекеров активности и умных часов

    09:00

    Новые подробности о ноутбуках Xiaomi: три модели, топовая — с видеокартой Nvidia GeForce GTX 980M: Слух приписывает модели Mi Book Pro экран AMOLED и видеокарту Nvidia GeForce GTX 980M

    08:457

    Телескоп Кеплер нашёл две планеты за пределами Солнечной системы с условиями, подходящими для возникновения жизни: Найдены ещё две потенциально обитаемые планеты

    08:309

    Китайская компания Eben подготовила смартфон 8848 Titanium M3 ценой $1500: 8848 Titanium M3 построен на однокристальной платформе Qualcomm с восьмиядерным процессором

    08:207

    Шестидюймовый смартфон iNew U9 Plus получил 64-битную SoC MediaTek MT6735A: Cмартфон iNew U9 Plus при цене $110 получил ОЗУ объемом 2 ГБ

    08:082

    Армия США перейдёт на использование смартфонов iPhone 6s в комплектах Tactical Assault Kit: Армия США отказывается от Android в пользу iPhone

    08:0043

    «Ускоритель Интернета» Google AMP научится ускорять загрузку рекламных банеров: Google AMP ускорит рекламу на сайтах

    07:304

    Первое беспилотное авто General Motors не будет доступно обычным покупателям: General Motors разрабатывает беспилотное авто для сервиса Lyft

    07:101

    SpaceX рассчитывает посадить все три бустера ракеты-носителя Falcon Heavy: Ракета-носитель Falcon Heavy может быть посажена на землю по частям

    07:008

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