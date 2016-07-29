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    29 июля 2016

    Правительство Великобритании даёт Amazon шанс полноценно испытать дроны в различных условиях: Amazon проведёт испытания дронов в Великобритании

    21:384

    Квартальный доход Sharp за год уменьшился почти на треть: Компания Sharp опубликовала отчет за первый квартал 2016 финансового года

    18:383

    Nvidia согласилась заплатить $30 каждому покупателю 3D-карты GeForce GTX 970: 3D-карта GeForce GTX 970 располагает 4 ГБ памяти, но только 3,5 ГБ из них работают быстро

    17:3812

    С Днем системного администратора!: С праздником, дорогие сисадмины!

    15:4119

    Доход Alphabet во втором квартале 2016 года оказался на 21% больше, чем год назад: Основным источником доходов Alphabet является Google

    14:4744

    Microsoft уволит еще 2850 человек в течение года: Сокращения идут по ранее выбранному плану, они касаются отдела продаж и других подразделений

    12:3874

    Гарнитура виртуальной реальности Xiaomi будет представлена 1 августа: Помимо самой гарнитуры Xiaomi представит онлайновый магазин, в котором будет много качественного стереоскопического контента

    11:354

    В смартфоне Meizu Pro 7 точно не будет использоваться SoC Samsung Exynos 8890: Meizu планирует и дальше выпускать флагманские смартфоны, которые будут работать со всеми китайскими операторами

    11:1726

    В мини-ПК MeLE PCG61 на базе SoC Intel Celeron N3150 можно наращивать объем ОЗУ и SSD: Мини-ПК MeLE PCG61 представлен и в виде комплекта для сборки

    11:1110

    Чистая прибыль Amazon за год увеличилась более чем в девять раз: Компания Amazon отчиталась за второй квартал 2016 года

    10:4813

    Переходник, позволяющий подключать наушники со штекером 3,5 мм к разъему Lightning, запечатлен в новом видео: По слухам, производством таких адаптеров занимается завод Foxconn, расположенный во Вьетнаме

    10:47104

    Умная светодиодная лента Xiaomi Yeelight Lightstrips предлагается за $25: мпания Xiaomi продолжает наделять умными свойствами самые разные вещи

    10:318

    Опубликован отчет Western Digital за четвертый квартал 2016 финансового года и за год в целом: За год Western Digital удалось выручить 13 млрд долларов

    10:28

    10 августа Meizu может представить первые умные часы. Опубликованы реальные фотографии: Фотографии демонстрируют нам классический корпус и кожаный ремешок

    10:1016

    Дизайн электромобиля Tesla Model 3 полностью утвержден: Наиболее значительные изменения, которые произошли за четыре месяца с момента анонса, коснулись интерьера

    09:5630

    Смартфон Homtom HT16 при цене $50 получил ОС Android 6.0: Cмартфон Homtom HT16 получил заднюю панель с перфорированным узором

    09:397

    Однокристальные системы Snapdragon 830 будет выпускать только Samsung, используя 10-нанометровую технологию: В конфигурацию Snapdragon 830 войдет CPU Kryo и GPU Adreno 540

    09:3065

    3D-карта XFX Radeon RX 470 Double Dissipation оценена в $255: Конструкция системы охлаждения XFX RX 470 Double Dissipation включает медные тепловые трубки большого диаметра

    09:0012

    По данным IDC, за год рынок смартфонов почти не изменился, но доля Apple уменьшилась с 13,9% до 11,8%: Во втором квартале 2016 года было отгружено 343,3 млн смартфонов

    08:3035

    Fairchild FUSB302B — самый маленький контроллер USB-C с поддержкой PD: Контроллеры Fairchild FUSB302 соответствуют требованиям новейших спецификаций USB-C

    08:001

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