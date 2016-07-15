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    15 июля 2016

    Монитор LG 27UD58-B с экраном IPS диагональю 27 дюймов разрешением 4K оценен в $485: LG 27UD58-B поддерживает технологию AMD FreeSync

    21:1530

    Coolpad готовит смартфон A9S-9 на платформе MediaTek Helio P20: Coolpad A9S-9 получит камеру разрешением 12 Мп и экран диагональю 5,5 дюйма

    20:50

    Компания TSMC отчиталась за второй квартал 2016 года: Более половины продукции TSMC выпускает по нормам 28 нм и менее

    18:034

    Infineon Technologies заплатит за Wolfspeed Power 850 млн долларов: Wolfspeed Power переходит под крыло Infineon Technologies

    18:02

    ABB установит в Женеве зарядные станции, подзаряжающие электробус за 15 секунд: Оператор общественного транспорта в Женеве разместил заказ стоимостью 16 млн долларов

    17:2432

    Huawei зарегистрировала пять миллионов заявок на смартфон Honor 8: Honor 8 может поставить рекорд продаж в новейшей истории Huawei

    17:053

    В компактных компьютерах ASRock Beebox-S используются процессоры Intel Skylake: ASRock Beebox-S доступны с процессорами Intel Core i5-6200U и Core i3-6100U

    16:408

    Qualcomm могут оштрафовать в Южной Корее на 880 млн долларов: Компания Qualcomm обладает патентом на технологию CDMA

    16:133

    Samsung Electronics рассчитывает купить часть крупного китайского автопроизводителя BYD: Диверсификация должна помочь Samsung скомпенсировать замедление мирового рынка смартфонов

    14:5026

    Еврокомиссия снова обвиняет Google: Googlе обещает подробный ответ в ближайшие недели

    14:0610

    Производитель называет планшет Chuwi Vi10 Plus «убийцей Surface 3»: Чехол-клавиатура, которая будет крепиться при помощи магнитного замка, и стилус Chuwi HiPen H2, будут продаваться отдельно

    14:0013

    Подростки более склонны к манипуляции своими фотографиями в Instagram: Исследователи Университета штата Пенсильвания оценили пользователей Instagram

    13:554

    Планшет Teclast X98 Plus II не имеет технических отличий от предшественника, но выглядит иначе и стоит меньше: Teclast X98 Plus II по-прежнему построен на SoC Intel Atom X5-Z8300 и имеет две предустановленные ОС

    13:55

    В Сеть утекли документы, касающиеся консоли PS4 Neo. Количество потоковых процессоров GPU увеличено вдвое: PS4 Neo, видимо, всё-таки получит GPU Polaris

    13:0921

    Zopo готовит смартфоны F2, F5 и C3 на платформе MediaTek MT6737: Новинки войдут в линейку бюджетных устройств Color

    12:307

    Новые фотографии ноутбука Xiaomi выдают сходство с Apple MacBook: Анонс ноутбука Xiaomi намечен на 27 июля

    12:1912

    Производитель называет Keecoo K1 смартфоном для женщин: Степень защиты смартфона Keecoo K1 — IP64

    11:587

    Защитные чехлы i-Blades превращают Samsung Galaxy S7 в «модульный» смартфон: i-Blades предложила два варианта модулей для умных чехлов — Smart VR Blade и Turbo 64 Smartblade

    11:502

    Microsoft Edge — единственный браузер, способный воспроизводить видео с сервиса Netflix в формате Full HD: Microsoft Edge является лучшим браузером для просмотра видео с Netflix

    11:2541

    Inctel Partaker M3: мини-ПК и проектор для полотен диагональю до 150 дюймов: Мини-ПК Inctel Partaker M3 построен на платформе Intel Cherry Trail

    11:112

    Список Emoji пополнился женскими смайлами, отражающими разные профессии и разный цвет кожи: Unicode добавила в библиотеку смайлов почти полторы сотни новых

    10:5813

    Видео дня: смартфон Apple iPhone 7: В ролике можно видеть два варианта устройства: серебристый и серый

    10:2024

    Gelid IPX: серия промышленных вентиляторов с балансировкой и японскими шарикоподшипниками: Вентиляторы Gelid IPX способны работать даже будучи намокшими от морской воды

    10:151

    Гарнитуре виртуальной реальности DeePoon M2 не нужны для работы ПК или смартфон: В данный момент устройство предлагается со скидкой по цене 599 долларов

    10:123

    DJI Zenmuse Z3 — первая камера с семикратным зумом для дронов: Камера оснащена 12-мегапиксельным датчиком изображения Sony, который позволяет записывать видеоролики в разрешении до 4К

    09:591

    Toshiba и Western Digital открыли полупроводниковую фабрику New Fab 2 в Йоккаити: Особенностью фабрики New Fab 2 является полная интеграция всех этапов

    09:583

    Нетбук Xiaomi должны представить 27 июля: К основным особенностям устройства должны относиться очень тонкий металлический корпус и большое время работы без подзарядки

    09:455

    Razer использует сверхтонкие механические клавиши в клавиатуре для планшета Apple iPad Pro: Производитель называет Razer Ultra-Low-Profile Mechanical Switch первыми сверхтонкими механическими переключателями

    09:353

    Смартфон Meizu MX6 получит необычные чехлы : MX6 представят 19 июля

    09:152

    Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy Note7 поступит в продажу в день анонса, 2 августа: Samsung Galaxy Note 5 анонсировали 13 августа прошлого года, но в продажу устройство поступило только 21 августа

    09:00

    Raspberry Pi 3 Compute Module появится в ближайшие месяцы и будет продаваться по цене около $24: Raspberry Pi 3 Compute Module лишится модуля Wi-Fi

    08:40

    Смартфон Imoo M1000, предназначенный для обучения, оценен в $450: Телефон может искать необходимую информацию в 325 тыс. учебников и 170 тыс. образовательных изданий

    08:39

    Планшетофон Honor V8 Max должен поступить в продажу 1 августа по цене $300: Китайские источники утверждают, что устройство поступит в продажу уже 1 августа

    08:19

    Видеокарта KFA2 GTX 950 OC LP 2GB выделяется низкопрофильным исполнением: Видеокарта KFA2 GTX 950 OC LP 2GB подойдёт для HTPC

    08:151

    Смартфоны Asus Zenfone 3 Laser и Zenfone 3 Max оцениваются в $270 и $200 соответственно: Представлены смартфоны Asus Zenfone 3 Laser и Zenfone 3 Max

    08:002

    Появились первые тесты видеокарт в пакете 3DMark Time Spy (DirectX 12): AMD получает больший прирост от перехода на DirectX 12

    07:4512

    Смартфон Huawei Maimang 5 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор ёмкостью 3340 мА·ч: Смартфон Huawei Maimang 5 может появиться за пределами Китая под именем G9

    07:15

    Микросхемы Toshiba TC35678FSG, TC35678FXG и TC35679FSG, поддерживающие Bluetooth 4.1 LE, имеют минимальное в классе энергопотребление : В числе областей применения Toshiba TC35678FSG, TC35678FXG и TC35679FSG — носимая электроника

    07:00

    Lenovo обновила смартфон K4 Note. Теперь это один из самых дешёвых аппаратов с деревянной крышкой: Смартфон Lenovo K4 Note получил деревянную крышку

    07:002

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