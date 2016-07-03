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    3 июля 2016

    Мобильный компьютер Hybrx с дисплеем размером 11,6 дюйма работает под управлением Remix OS 3.0 на базе Android 5.1: Мобильный компьютер Hybrx построен на однокристальной системе Allwinner

    21:494

    Смартфоны Asus ZenFone Zoom и ZenFone Selfie начали получать обновление ОС Android 6.0 Marshmallow: В случае ZenFone Zoom соответствующая версия прошивки — 4.21.40.74, в случае Zenfone Selfie — 21.40.0.1692

    21:2429

    Intel приписывают намерение закрыть два из трёх российских центров разработки: Intel может закрыть московский центр разработки

    20:0048

    Faraday Future совместно с командой Dragon Racing будет участвовать в первых гонках беспилотных автомобилей: Faraday Future поучаствует в гонках Formula E

    19:414

    Смартфон HTC Nexus 2016 (Marlin) замечен в базе данных Geekbench : Marlin построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 820

    15:1919

    У некоторых 3D-карт AMD Radeon RX 480 выявлено повышенное энергопотребление от слота PCIe, производитель обещает скоро исправить ситуацию: 3D-карта AMD Radeon RX 480 протестирована организацией PCI-SIG на соответствие стандарту PCIe

    14:4520

    Lenovo готовит смартфон с SoC Snapdragon 430/435: Смартфон Lenovo K33 48 может оказаться моделью Vibe K6

    14:001

    Фото дня: камера Fujifilm X-T2 с батарейной рукояткой: Анонс камеры Fujifilm X-T2 ожидается в июле

    13:3218

    Проигрыватель Panasonic DMP-UB900, поддерживающий Ultra HD Blu-ray, появится в продаже в сентябре и будет стоить $700 : Проигрыватель Panasonic DMP-UB900 поддерживает не только оптические носители, но и потоковое видео 4K

    13:1758

    Windows 10 окончательно опередила Windows 7 в Steam: Компания Valve обновила статистику по используемым комплектующим и операционным система в компьютерах пользователей Steam

    12:4026

    Нетбук Infinity:One поступит в продажу в августе по цене $230: Концепция при создании Infinity:One изменилась, теперь это не модульный нетбук

    12:233

    Планшетофон Huawei V8 Max оснащен дисплеем диагональю 6,6 дюйма и аккумулятором емкостью 4400 мА•ч: Информации о дате выхода и цене Huawei V8 Max пока нет

    11:561

    Смартфон QiKu 360 Q4 Lite получит сдвоенную камеру и 128 ГБ флэш-памяти при цене около $225: При цене около $225 QiKu 360 Q4 Lite также предложит сдвоенную основную камеру разрешением 13 Мп и двойную светодиодную вспышку

    11:38

    Американским чиновникам рекомендуют отказаться от BlackBerry в пользу iPhone SE или Samsung Galaxy S6 : BlackBerry лишь прекращает поддержку модели Classic, при этом остальные модели продолжают выпускаться и поддерживаться

    11:0519

    LG реорганизует мобильный бизнес на фоне спада продаж и низкого спроса на флагманский смартфон: LG изменит мобильный бизнес и проводит чистку управляющего персонала

    09:0013

    Micron фиксирует убытки и сообщает о сокращениях: Micron отчиталась за третий квартал 2016 финансового года

    08:305

    ZTE Corporation создаст инвестиционный фонд и будет искать перспективные стартапы: ZTE вместе с другими компаниями создаёт инвестиционный фонд

    07:30

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