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    22 июля 2016

    Fitbit снова придётся защищаться в суде. На сей раз компания обвиняется в том, что её устройства некорректно отслеживают сон: Против Fitbit подан очередной иск

    20:242

    Частоты GPU видеокарт Sapphire Radeon RX 480 Nitro отличаются в зависимости от объёма памяти (Обновлено): Sapphire выпустит две версии карты Radeon RX 480 Nitro

    16:3920

    Смартфон Xiaomi Redmi Pro позирует перед камерой: Смартфон Xiaomi Redmi Pro получит фронтальную кнопку, как и Mi5

    16:0511

    Потребители получат SSD Optane с новой памятью 3D Xpoint ещё до конца года: Intel уже отгружает накопители с памятью 3D Xpoint своим партнёрам

    15:4448

    Apple приготовила тематические ремешки для часов Watch в честь Летних Олимпийских игр: Apple выбрала 14 стран для изображения их флагов на ремешках для часов Watch

    15:0641

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 получит аккумулятор ёмкостью 3500 мА·ч и будет доступен в золотом цвете: Смартфон Samsung Galaxy Note7 будет доступен в четырёх цветовых вариантах

    14:485

    Рынок хромбуков по итогам года вырастет почти на 20%: Продажи хромбуков продолжают расти большими темпами

    14:3015

    Полиция США использовала напечатанные на 3D-принтере реплики пальцев для попытки разблокировки смартфона : 3D-печать может помочь взламывать смартфоны с дактилоскопами

    14:1322

    Последний японский производитель прекращает выпуск видеомагнитофонов VHS: Спрос сократился до критического уровня

    13:5750

    Стиральная машина Whirlpool может сама заказывать расходные материалы: Приложение также обеспечивает возможность удаленного управления стиркой и сушкой

    13:2219

    BMW планирует построить в Таиланде фабрику по выпуску аккумуляторов для гибридных автомобилей: Таиландское правительство намерено предоставить BMW налоговые льготы

    12:2219

    Samsung обвиняет Huawei в нарушении патентов: Истец требует, чтобы Huawei обязали прекратить выпускать и продавать смартфоны, в которых нарушены патенты

    11:50

    AMD отчиталась за второй квартал 2016 года: положение компании улучшается: По состоянию на конец квартала в распоряжении AMD было 957 млн долларов

    11:063

    Опубликованы новые изображения, характеристики и цена ноутбука Xiaomi: Младшая версия будет предлагаться за 600 долларов

    10:4327

    Работа сканера радужной оболочки смартфона Samsung Galaxy Note7 продемонстрирована в новом видео: В описании говорится, что лучше всего датчик срабатывает на расстоянии 25-35 см

    10:353

    Опубликовано первое изображение смартфона HTC Nexus Marlin : На экране устройства видно название модели (Marlin), а также указано, что смартфон работает под управлением Android 7.0

    10:204

    Смартфон Oppo F1s получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру: Анонс смартфона ожидается 3 августа

    10:031

    Опубликован отчет Intel за второй квартал 2016 года: доход вырос до 13,5 млрд долларов, но прибыль упала на 54%: В текущем квартале Intel рассчитывает на доход в размере 14,9±0,5 млрд долларов

    10:003

    Поставки ноутбуков Xiaomi в этом году могут составить всего 300 тыс. штук: Официальные лица из Inventec подтвердили грядущий факт начала поставок ноутбуков Xiaomi в конце июля этого года

    09:551

    Блоки питания Enermax Platimax D.F. научились самостоятельно очищаться от пыли: БП Enermax Platimax D.F. производятся компанией Fortech Electronics

    09:3914

    Снимки, сделанные на камеру смартфона Xiaomi Redmi Pro, демонстрируют эффект боке: Разрешение камер пока что не сообщается, однако сообщается, что максимальная диафрагма устройства составит F/2,0

    09:2611

    Представлена 3D-карта Nvidia Titan X на архитектуре Pascal: Продажи новой 3D-карты Nvidia Titan X начнутся 2 августа по цене $1200

    09:2423

    Ожидается, что HTC будет выпускать брендированные ПК HP с гарнитурой HTC Vive:

    09:18

    Sharp готовит к выпуску смартфон на SoC MediaTek Helio X20 : Новое устройство спроектировано совместно с Foxconn Electronics и предназначено для не для японского рынка

    09:052

    Начат прием предварительных заказов на гарнитуры виртуальной реальности OSVR HDK 2 : Цена OSVR HDK 2 равна $400

    08:35

    Видео дня: первый полёт беспилотника Facebook Aquila: БПЛА Facebook Aquila поднялся в воздух

    08:2016

    Honda хочет наделить свои автомобили искусственным интеллектом роботов Softbank Pepper: Softbank и Honda объявили о партнёрстве

    07:501

    Первый автомобиль Apple выйдет на год позже, чем предполагалось: Apple выпустит своё авто в 2021 году

    07:1525

    Nintendo зачем-то понадобились датчики ЧСС для её новой консоли Nintendo NX: Консоль Nintendo NX тем или иным способом будет использовать датчик ЧСС

    07:005

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