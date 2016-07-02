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    2 июля 2016

    Водитель электромобиля Tesla, погибший в ДТП, во время столкновения, возможно, смотрел кино: По мнению полиции, виновен водитель грузовика

    20:3039

    В «Ангстрем» созданы уникальные космические транзисторы — подобные изделия выпускает всего одна компания в мире: Завершение ОКР запланировано на ноябрь

    15:5943

    Специалисты DxO назвали лучший объектив-трансфокатор Sony: Изделие Sony сопоставимо с объективами Nikon и Canon, охватывающими такой же диапазон фокусных расстояний

    13:4328

    Карманный игровой ПК PGS работает с настольной ОС Windows 10: Игровой ПК PGS позволяет запускать весь спектр совместимых игр для Windows 10 и Android 6.0

    12:1211

    3D-принтер Pollen Pam может использовать одновременно до четырех материалов: ...включая термпопластик, силикон, композиционные материалы и металл

    12:011

    Смартфон UMi Super Edge с изогнутым дисплеем будет стоить не более $250: Выход устройства ожидается в третьем квартале

    11:447

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 будет доступен в цветах Black Onyx, Silver Titanium и Blue Coral: Информатор утверждает, что Samsung Galaxy Note7 будет предлагаться в трех цветовых вариантах

    11:2337

    Компьютерные изображения дают представление о внешнем виде смартфона Samsung Galaxy Note7: Анонс Galaxy Note7 ожидается 2 августа

    11:124

    Смартфон Uhans Balance при цене $110 получил SoC MediaTek MT6753: Смартфон Uhans Balance изображен с ушастыми аурелиями специально для тех, кто соскучился за морем

    10:10

    HP выиграла суд против компании Oracle. Последняя должна выплатить штраф в размере 3 млрд долларов: Oracle выплатит 3 млрд долларов штрафа компании HP

    10:0011

    BMW Group, Intel и Mobileye намерены создать открытую платформу для самоуправляемых автомобилей: BMW Group, Intel и Mobileye рассчитывают вывести самоуправляемые автомобили на улицы к 2021 году

    09:534

    Oppo и Vivo нарастят поставки смартфонов по итогам года на 59,2% и 40,4% соответственно : Oppo и Vivo вырываются в лидеры рынка смартфонов среди китайских производителей

    07:309

    Huawei нарастила поставки смартфонов на 64% и якобы всё ещё намерена продать 140 млн устройств за год: Huawei продала 28,3 млн смартфонов за первый квартал

    07:002

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