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    11 июля 2016

    Первые сведения о безрамочном смартфоне Elephone R9 с SoC Helio X20: Смартфон Elephone R9 еще не анонсирован официально

    22:111

    Sony готовит ещё один смартфон с SoC Snapdragon 820: Параметры смартфона Sony F8331 копируют модель Xperia X Performance

    20:3215

    Fujitsu и Oracle объявили о сотрудничестве : Fujitsu и Oracle будут вместе предлагать своим клиентам облачные сервисы и платформы

    20:031

    Капитализация Nintendo выросла на 11 млрд долларов за пять дней благодаря игре Pokemon Go: Игра Pokemon Go увеличила стоимость Nintendo рекордными темпами

    19:499

    Представлена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 821: SoC Qualcomm Snapdragon 821 мало отличается от предшественника

    19:133

    Представлен полнокадровый объектив Sony FE 50mm F1.4 ZA: Полнокадровый объектив Sony FE 50mm F1.4 ZA оценен в 1800 евро

    18:5122

    Портативная зарядная станция MG Novi одновременно заряжает до восьми аккумуляторов: На зарядку восьми аккумуляторов MG Novi необходимо 2,5 ч

    18:303

    Представлен смартфон Huawei Honor 8: SoC Kirin 950 и две камеры по 12 Мп на тыльной панели за $300: Huawei Honor 8 c 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценен в $375

    18:302

    Xiaomi выпустит до конца года больше пяти новых смартфонов: Исполнительный директор компании также пообещал увеличить объем выпуска смартфонов

    17:302

    Начались продажи «противоугонных» замков Ledge для компьютеров Apple MacBook : Ledge можно использовать совместно с обычным замком или кодовым

    16:3814

    Пользователи бета-версии iOS 10 столкнулись с блокировкой Apple ID : В качестве профилактической меры можно отключить двухфакторную аутентификацию

    16:1914

    Хромбук Asus C301SA оснащен 64 ГБ флэш-памяти: Asus C301SA оснащен экраном разрешением Full HD и SoC Intel Celeron N3160

    16:103

    Опубликованы изображения смартфона Nexus 5P: Судя по иллюстрациям, Nexus 5P будет выпускаться, по крайней мере, в четырех цветовых вариантах

    16:006

    Смартфон HP Elite x3 с аксессуарами, которые понадобятся для комфортной работы, обойдется в 1200 евро: Начало продаж линейки запланировано на сентябрь

    15:459

    Смартфонов Xiaomi Redmi продано более 110 млн штук: В среднем за одну секунду продается 1,21 смартфона Redmi

    14:006

    Аналитики IC Insights полагают, что рынок полупроводниковой продукции в 2016 году сократится: Ослабление мировой экономики и рынка DRAM приведут к сокращению продаж полупроводниковой продукции на 1%

    13:46

    Смартфон Gionee M6 Pro может первым на рынке получить аппаратное решение для обеспечения безопасности данных: Смартфон Gionee M6 Pro может стать уникальным

    13:264

    Графический процессор видеокарты GeForce GTX 1060 может работать на частоте свыше 2 ГГц: Тесты показывают впечатляющий разгонный потенциал GPU GP106

    12:486

    Линейка твердотельных накопителей Samsung 850 Evo пополнится моделью объёмом 4 ТБ: За SSD Samsung 850 Evo 4 ТБ придётся отдать $1500

    12:2818

    Вьетнамская фабрика Microsoft продана дочернему предприятию Foxconn : Покупка мощностей по выпуску сотовых телефонов обошлась Chief Expertise в 22 млн долларов

    10:4312

    Бокс AquaTech ATB A6300 позволяет снимать камерой Sony a6300 на глубинах до 10 метров: Бокс AquaTech ATB A6300 оценен в $1295

    10:223

    Стала известна дата начала продаж и цена смартфона HP Elite x3: Питание HP Elite x3 обеспечивает аккумулятор емкостью 4150 мА∙ч

    09:549

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J1 Ace Neo получил экран Super AMOLED: Samsung Galaxy J1 Ace Neo оснащены четырехъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    09:5013

    3D-карта Zotac GeForce GTX 1060 Mini подходит для малогабаритных систем на базе плат типоразмера mini-ITX: Система охлаждения Zotac GeForce GTX 1060 Mini построена по схеме с одним вентилятором

    09:0011

    Поставки смартфона LG G5 могут оказаться гораздо ниже прогнозируемых: Суммарные поставки LG G5 за весь календарный год могут составить лишь 5,5 млн смартфонов

    08:476

    На крыше комплекса Mandalay Bay установлен самый большой в США массив солнечных батарей: Речь идет о гостиничном развлекательном комплексе Mandalay Bay Resort & Casino, который находится в Лас-Вегасе

    08:3119

    Tesla могут запретить использовать владельцев электромобилей в роли подопытных кроликов: Национальный совет по безопасности на транспорте расследует ДТП, в котором погиб водитель Tesla Model S

    08:0050

    Mercedes покажет конкурента Tesla Model S раньше срока: Tesla испытывает проблемы с производством обещанного количества электромобилей в установленные сроки

    07:4929

    ПО Geekbench демонстрирует очень высокую производительность SoC Exynos 8893 у смартфона Samsung Galaxy Note7: Смартфон Samsung Galaxy Note7 получит SoC Exynos 8893

    07:458

    За два года Xiaomi откроет более 1000 магазинов в крупнейших городах: Площадь типового магазина должна составить 250 м2, прогнозируемый ежемесячный объем продаж с магазина — 7,5 млн долларов

    07:303

    За 29 000 долларов владельцы автомобилей Tesla Roadster могут получить новые аккумуляторные блоки повышенной ёмкости: Tesla Roadster получают обновление

    07:1529

    На новых фотографиях смартфон Meizu MX6 очень похож на модель Meizu Pro 6: Анонс Meizu MX6 ожидается 19 июля

    07:102

    Графический процессор 3D-карты Zotac GeForce GTX 1060 AMP! разогнан до 1771 МГц: О цене 3D-карты Zotac GeForce GTX 1060 AMP! данных пока нет

    07:00

    Появились первые фото смартфона Nexus производства Huawei: Смартфон Nexus 6P второго поколения может быть очень похож на другие аппараты Huawei

    07:00

    LeEco начнет покорять американский рынок уже в третьем квартале 2016 года: LeEco является довольно крупной технологической компанией со штатом 5 тыс. человек и годовым оборотом 2 млрд долларов

    06:531

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