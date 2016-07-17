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    17 июля 2016

    Смартфон Apple iPhone 7 снова стал героем видеоролика: Постоянные утечки позволяют поддерживать интерес к теме

    21:0457

    По словам разработчиков, беспроводные наушники Elwin Fit могут работать автономно «бесконечно» : На выпуск наушников Elwin Fit уже собрано почти $130 000

    20:4612

    На выпуск беспроводных наушников FireFlies собрано почти $350 000: Авторы проекта рассчитывали собрать не менее $20 000

    20:021

    Octospot — экшн-камера для любителей подводного плавания: Камера Octospot позволяет снимать видео 4К с кадровой частотой 30 к/с

    19:4114

    Очки Google Glass помогают Boeing ускорить изготовление жгутов бортовой электропроводки: Понадобилось подключить Google Glass с базам данных, в которых хранится необходимая монтажникам информация

    18:416

    Фотогалерея дня: нереференсная видеокарта XFX Radeon RX 480 : XFX готовит видеокарту Radeon RX 480 с массивным охладителем

    16:549

    Google продолжает разработку гарнитуры VR, работающей без ПК или смартфона: Платформа Daydream — не единственное направление работ

    13:481

    Очередной этап конкурса Hyperloop Pod Competition переносится на следующий год: Space X перенесла завершающий этап конкурса Hyperloop Pod Competition

    13:2517

    Еще на двух хромбуках появилась возможность запуска приложений для Android: Разработчики держат свое слово

    13:157

    Основой ноутбука Xiaomi послужит процессор Intel Core i7: Ноутбук будет представлен в двух разновидностях, различающихся диагональю экрана

    11:2914

    По слухам, Google отказалась от создания гарнитуры VR, для работы которой не нужны ПК или смартфон: Объясняя причины, по которым Google якобы закрыла проект, источник говорит о сегменте виртуальной реальности для мобильных устройств

    11:181

    Kyocera Hydro Shore — 80-долларовый защищённый от воды смартфон, который компактнее многих конкурентов: Смартфон Kyocera Hydro Shore оснащён 1 ГБ ОЗУ

    11:006

    Смартфон ZTE Small Fresh 4 стоимостью около $165 оснащен дактилоскопическим датчиком: Продажи ZTE Small Fresh 4 в Китае начнутся 26 июля

    10:501

    Защищенный смартфон Blackview BV6000S оценен в $150: Как и старший брат, устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow, емкость аккумулятора составляет 4500 мА•ч

    10:4213

    В Samsung уже продумали, как использовать возможность сгибать и складывать экран смартфона: Сгибая и разгибая экран, можно переключаться между приложениями и выполнять другие действия

    10:1030

    Шестидюймовый смартфон Cubot Max появится на рынке в августе: Цена устройства пока не сообщается

    09:531

    Создана крупнейшая объемная карта Вселенной, включающая 1,2 млн галактик: Галактик, не звезд

    09:2418

    Мобильная версия видеокарты GeForce GTX 1060 будет отличаться от настольной только частотами: Мобильная карта GeForce GTX 1060 получит 1280 ядер CUDA

    08:004

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