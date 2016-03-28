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    28 марта 2016

    Dell хочет продать одно из своих подразделений японской компании Nippon Telegraph & Telephone: Dell продаст подразделение по предоставлению IT-услуг

    23:583

    Корпус Akasa Newton X6 совместим с 12 моделями плат для мини-ПК Intel NUC: Корпус Akasa Newton X6 изготовлен из алюминия и играет роль процессорного радиатора

    22:114

    Мышь Logitech G900 Chaos Spectrum ориентирована на любителей игр: Продажи Logitech G900 Chaos Spectrum в США и Европе должны начаться в апреле

    21:3214

    Производитель подтвердил факт существования смартфона Samsung Galaxy S7 Active: Отличительной чертой Samsung S7 Active будет наличие трех аппаратных кнопок

    20:585

    Появились новые сведения о процессорном разъеме AMD AM4: Корпус процессора в исполнении AMD AM4 в плане представляет собой квадрат со стороной 40 мм

    14:5119

    Подписан договор о строительстве в Китае полупроводниковой фабрики TSMC стоимостью 3 млрд долларов: Предприятие будет полностью принадлежать TSMC

    14:257

    Видеопроцессор Toshiba TC90195XBG предназначен для автомобильных дисплеев высокого разрешения: Toshiba TC90195XBG обрабатывает два изображения одновременно

    14:144

    Ассортимент Gigabyte пополнил вариант 3D-карты GeForce GTX 960 с 4 ГБ памяти и полноцветной подсветкой: Карта GV-N960XTREME-4GD оснащена системой охлаждения WindForce 2X

    12:347

    Samsung первой начинает выпуск 18-нанометровой памяти DRAM, которая может изменить расстановку сил на рынке : Переход к более тонким нормам позволяет снизить себестоимость памяти, обеспечивая Samsung преимущество в конкуренции

    11:3931

    Sony не исключает, что гарнитура PlayStation VR в будущем сможет работать в связке с ПК: Но сначала они сфокусируются на играх для PlayStation VR и PS4

    11:042

    Что скрывает упаковка гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive: Как видно на следующей иллюстрации, в коробке будут находиться более двух десятков предметов

    10:184

    Обновление ОС Synology DiskStation Manager 6.0 доступно для бесплатного скачивания: Обновление предназначено для устройств DiskStation, RackStation и Embedded DataStation одиннадцатой и более новых серий

    10:0214

    Источники сообщают, что Sharp и Foxconn объявят о сделке на этой неделе: Cделка должна была состояться еще в феврале, однако процесс застопорился, когда стало известно о долговых обязательствах Sharp

    09:425

    Уровень шума процессорного охладителя Thermaltake Riing Silent 12 равен 18 дБА: Габариты охладителя Thermaltake Riing Silent 12 равны 159 х 140 x 74 мм

    09:415

    В Неваде совершена первая доставка посылки при помощи дрона, одобренная FAA: Это произошло 10 марта в городке Хоторн

    09:2411

    В серию Kingmax Zeus DDR4 вошли модули памяти объемом до 16 ГБ: Весеннее обновление каталога Kingmax также включает модули памяти Zeus DDR3

    09:182

    Microsoft Research продемонстрировала технологию holoportation: Речь идет о технологии захвата полноценной трехмерной модели человека, которую можно сжать, передать в любую точку планеты и реконструировать в режиме реального времени

    09:1118

    Пользователи смартфона Ulefone Future смогут менять местами экранные кнопки управления: Панель, на которой располагаются три кнопки управления, можно скрыть, когда она на нужна

    09:003

    Смартфон Vernee Apollo с 6 ГБ оперативной памяти оценен в $400: Неизвестно, много ли энтузиастов решат отдать такие деньги за смартфон от неизвестного производителя, несмотря на впечатляющие характеристики устройства

    08:518

    Палмер Лаки отправился на Аляску, чтобы доставить первую потребительскую версию гарнитуры Oculus Rift: Первым владельцем устройства стал независимый разработчик Росс Мартин (Ross Martin), который живет в Анкоридже

    08:4111

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