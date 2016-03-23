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    23 марта 2016

    Представлен обновленный план развития Ethernet : C помощью FlexE можно полнее использовать возможности каналов

    23:4730

    Google оставит Chrome App Launcher только в Chrome OS: Процесс удаления Chrome App Launcher будет постепенным и растянется на несколько месяцев

    20:106

    Светодиоды Cree XLamp CXA2 вдвое превосходят своих предшественников по световому потоку: CXB1520 — первый светодиод со светоизлучающей поверхностью диаметром 9 мм, создающий световой поток более 6000 лм

    15:5636

    Samsung SDI планирует к 2020 году удвоить энергетическую плотность аккумуляторов для электромобилей: В положительном электроде аккумуляторов Samsung SDI для электромобилей используется никель-магний-кобальтовая композиция

    15:2040

    Производители рассчитывают на рост рынка компонентов для самостоятельной сборки игровых ПК : Рынок ПК сокращается, но в сегменте игровых ПК сохраняется рост

    14:469

    Каждый пятый наемный работник готов продать пароль от служебной электронной почты: Каждый третий делится паролем с коллегами

    14:0122

    По прогнозу ABI, в 2021 году будет отгружено 2 млрд дактилоскопических датчиков: Средства биометрической аутентификации пользуются растущей популярностью

    13:163

    Более доступная модель телевизора Xiaomi Mi TV 3S стоит всего $275: Xiaomi Mi TV 3S с 43-дюймовым экраном — самый дешёвый телевизор компании

    12:5736

    Компания IBM купила компанию Optevia, специализирующуюся на внедрении Microsoft Dynamics CRM в госсекторе: ПО как сервис и другие облачные технологии относятся к числу приоритетных направлений деятельности IBM

    12:411

    Xiaomi Mi TV 3S — первый телевизор компании с изогнутым экраном: Телевизор Xiaomi Mi TV 3S с изогнутым экраном стоит почти $1400

    12:4122

    У NimbeLink готов первый в отрасли сертифицированный встраиваемый модем 4G LTE Cat 1 для IoT: Интернету вещей не обойтись без 4G LTE

    11:423

    Пятиканальный ступенчатый контроллер вентиляторов Aerocool F5XT устанавливается в отсек типоразмера 5,25 дюйма: В подсветке Aerocool F5XT используются трехцветные светодиоды

    11:353

    Apple прекратила продажи смартфона iPhone 5s: Напомним, iPhone 5s был выпущен в сентябре 2013 года

    11:2517

    Blackview A8 относится к категории сверхбюджетных смартфонов: Новая модель Blackview A8 относится к категории сверхбюджетных смартфонов, ведь цена устройства составляет всего 50 долларов.

    11:1511

    Опубликована инструкция, позволяющая использовать в смартфоне Samsung Galaxy S7 одновременно две SIM-карты и карту памяти: Гибридный слот, по официальной версии, позволяет использовать одновременно две SIM-карты или же одну SIM и одну карту памяти

    10:0224

    Apple выпустила новый кабель с разъемами USB-C и Lightning : Apple USB-C to Lightning Cable предлагается по цене $25 и $35 длиной 1 м и 2 м соответственно

    09:4521

    В течение месяца смартфон Zopo Speed 8 будет доступен по сниженной цене $280: Начало продаж устройства запланировано на 28 апреля, рекомендованная розничная цена смартфона составит $300

    09:335

    Планшет Chuwi HiBook поступит в продажу 28 марта: Chuwi HiBook оснащен дисплеем диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей

    09:152

    Смартфон Meizu M3 Note поступит в продажу 6 апреля 2016: На опубликованном рекламном изображении говорится о том, что Meizu M3 Note будет одним из самых красивых телефонов этого производителя

    09:0417

    TrendNet представила три адаптера для разъёма USB-C: TrendNet представила адаптеры TUC-HDMI, TUC-VGA и TUC-ETG

    09:002

    Nvidia представила новый профессиональный графический адаптер Quadro M6000 с 24 ГБ памяти: Новая версия 3D-карты Quadro M6000 получила в два раза больше памяти

    08:307

    Источник говорит о семи новых смартфонах Meizu в нынешнем году, хотя ошибается касательно параметров как минимум одного из них: Meizu может выпустить семь новых моделей смартфонов в этом году

    08:101

    Смартфон HTC 10 представят 12 апреля: Анонса смартфона HTC 10 осталось ждать около трёх недель

    07:35

    Apple приписывают намерение купить Imagination Technologies, но компания отрицает эти слухи, хотя и ведёт какие-то переговоры с партнёром: Apple может купить Imagination Technologies

    07:156

    В текущем году китайские производители поставят на рынок до 300 млн смартфонов со сканерами отпечатков пальцев: Доля смартфонов с дактилоскопами в нынешнем году может достичь 40%

    07:00

    В блоках питания Be Quiet! Pure Power 9 CM используется синхронный выпрямитель: БП Be Quiet! Pure Power 9 CM обзавелись отсоединяемыми кабелями

    03:339

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