  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 марта 2016

    Хранилище Qnap NASbook TBS-453A со встроенным сетевым коммутатором вмещает до четырех SSD типоразмера M.2: Габариты NASbook TBS-453A равны 25 x 230 x 165 мм

    23:048

    Новые спецификации Material Design позволяют создавать в программах нижнюю навигационную панель : В приложениях Android появится новая нижняя панель

    21:372

    Хранилища Qsan XCube DAS XD5300 и XCube SAN XS5200 поддерживают интерфейс SAS 12 Гбит/с : Хранилища Qsan XCube DAS XD5300 и XCube SAN XS5200 конфигурируются в широких пределах

    21:222

    Компьютерный рюкзак GoPlug может быть укомплектован аккумулятором емкостью 26400 мА∙ч: Размеры рюкзака GoPlug — 31 x 52 x 18 см

    20:4810

    Apple лидирует среди самых дорогих брендов мира, а Huawei смогла за год увеличить стоимость марки на 70%: Brand Finance опубликовали список самых дорогих брендов

    20:403

    ОС Android N может получить возможность запуска приложений в оконном режиме: ОС Android N возможно получит поддержку оконного режима для ПО

    20:215

    Новым продуктом Xiaomi станет недешёвый велосипед QiCycle R1: Xiaomi готовит велосипед стоимостью $3000

    19:568

    На развивающую игрушку Cubetto, обучающую программированию детей от трех лет, собрано более $425 000 : Аппаратной платформой Cubetto является Arduino

    19:457

    За прошлый год в США 9% смартфонов были проданы без всяких контрактов, что соответствует росту на 140%. Лидер — компания Blu Products: Количество проданных без контрактов смартфонов в США значительно выросло

    19:223

    Шесть крошечных роботов смогли сдвинуть автомобиль, масса которого на пять порядков превышает массу роботов: Роботы µTug разработаны лабораторией Biomimetics and Dextrous Manipulation Lab

    19:115

    Представлен Qualcomm Snapdragon Virtual Reality Software Development Kit: Qualcomm ориентирует Snapdragon Virtual Reality Software Development Kit на SoC Snapdragon 820

    17:48

    Новая модель ноутбука Razer Blade мало отличается от прошлогодней, но стоит несколько меньше: Представлен новый ноутбук Razer Blade

    17:226

    Meizu Pro 6 будет первым смартфоном на однокристальной системе MediaTek Helio X25: Однокристальная система MediaTek Helio X25 очень похожа на Helio X20

    15:232

    Смартфон Qiku 360 F4 будет доступен в версиях с SoC Helio X20 и Snapdragon 820: База данных китайского сертификационного агентства TENAA в очередной раз послужила источником информации о новом смартфоне до его анонса

    14:57

    Компания Kodak отчиталась за 2015 год: показатели улучшились, но еще два направления деятельности будут проданы: По состоянию на конец года в распоряжении Kodak было 547 млн долларов

    14:41

    Через полгода после выхода iOS 9 эта ОС установлена на 79% совместимых устройств: 5% пользователей являются адептами старых версий iOS.

    12:0941

    Установка Hotaru позволит семье из трех человек принимать душ в течение двух недель, использовав менее 20 литров воды: Реализованная система позволяет повторно использовать 95-98% воды после каждого приема душа

    11:2839

    Пользователей картографического сервиса Here на устройствах с Windows ждут неприятные перемены: Вчера в блоге Here появилась информация о том, что 29 марта соответствующие приложения исчезнут из онлайнового магазина Windows 10

    10:1228

    За новым смартфоном UMi Touch последует безрамочный UMi Touch X: Производитель начал дразнить общественность изображениями следующего смартфона UMi Touch X, который будет отличаться безрамочным дизайном

    09:447

    Фронтальная камера смартфона Oppo R9 получила 16-мегапиксельный датчик изображения и технологию Self-Perfection: Представители компании отмечают, что речь идет не о программных улучшениях снимка, а об аппаратных изменениях в конструкции камеры

    08:50

    Характеристики смартфона Ulefone Vienna были улучшены с момента анонса: Ulefone заявила, что в смартфоне используется восьмиядерная однокристальная система MT6753

    08:382

    Смартфон LG K5 получил пятидюймовый экран низкого разрешения: Смартфон LG K5 получит 1 ГБ ОЗУ

    08:108

    Смартфон Morefine Max 1 предлагает цельнометаллический корпус толщиной 7,15 мм при цене $120: Устройство отличается толщиной всего 7,15 мм при масса 135 грамм

    08:00

    Acer показала док-станцию с видеокартой GeForce GTX 960M для ноутбука Aspire Switch 12 S: Acer также предлагает внешнюю видеокарту для своих ноутбуков

    07:4510

    По слухам, Samsung готовит смартфон Galaxy S7 mini с SoC Snapdragon 820 или Exynos 8890: Смартфон Samsung Galaxy S7 mini станет настоящим мини-флагманом

    07:205

    Устройство AirJamz позволит несколько приблизить вашу вымышленную гитару к реальности: Браслет AirJamz превратит любого в гитариста

    07:005

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018