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    17 марта 2016

    Windows 10 Mobile наконец-то доступна для загрузки. ОС поддерживают 18 моделей смартфонов: Microsoft сделала доступной ОС Windows 10 Mobile для всех поддерживаемых смартфонов

    23:1817

    Прогноз IDC: поставки носимых электронных устройств в 2019 году превысят 200 млн штук; двигателем роста выступят часы — умные и не очень: Отчасти расширение рынка будет обусловлено появлением устройств новых категорий

    22:153

    В клавиатурах Logitech G610 Orion Brown и Logitech G610 Orion Red используются механические переключатели Cherry MX : Клавиатуры Logitech G610 Orion Brown и Logitech G610 Orion Red оснащены настраиваемой подсветкой

    20:48

    По мнению руководства Nanya, цены на память DRAM во втором полугодии могут упасть на 40%: Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology расширяют производство

    20:269

    Линейку модулей памяти HyperX Impact DDR4 SODIMM пополнили наборы объемом 32 и 64 ГБ: Ранее в линейку HyperX Impact DDR4 входили модули объемом 4 и 8 ГБ, а теперь — и 16 ГБ

    20:034

    Baidu собирается тестировать самоуправляемые автомобили в США: В 2018 году Baidu рассчитывает выпустить коммерческие самоуправляемые автомобили

    19:472

    Компьютер с пассивным охлаждением Stealth WPC-725F имеет степень защиты IP67: Цена базовой конфигурации Stealth WPC-725F равна $2095

    19:337

    ZTE готовит новый смартфон с ОС Android 6.0 и SoC MediaTek Helio P10: Смартфон ZTE BV0710 получит 3 ГБ ОЗУ

    19:251

    Появилось изображение велосипеда Xiaomi QiCycle R1: Велосипед Xiaomi QiCycle R1 может получить ободные тормоза

    19:1422

    Очень компактный игровой ПК MSI Vortex с парой 3D-карт GeForce GTX 980 можно купить за $4000: ПК MSI Vortex стал доступен для покупки

    18:5618

    На CeBIT показаны новые гарнитуры EpicGear: Компьютерная гарнитура EpicGear подключается к порту USB

    18:03

    Google шифрует 75% своего интернет-трафика: Конечно, степень использования шифрования зависит от сервиса

    17:566

    AMD может разработать GPU для однокристальных систем только при условии крупного заказа или договора о лицензировании: AMD пока не интересует создание GPU для SoC

    17:517

    Некоторые компании, а также члены Сената США, выступили против регулирования норм, касающихся беспилотных авто, на уровне штатов: Компании хотят, чтобы законы, касающиеся беспилотных машин, были едины для всех США

    17:391

    В экспозицию Geil / EpicGear на CeBIT вошли модули памяти DDR4 и клавиатура Defiant: Конструкция Defiant позволяет заменять переключатели

    17:255

    Nixon Mission — первые из анонсированных умных часов с SoC Snapdragon Wear 2100. А ещё они защищённые: Часы Nixon Mission позволят менять безели

    17:113

    Samsung Gear S2 by de Grisogono — умные часы с сотней брильянтов и розовым золотом: Часы Samsung Gear S2 by de Grisogono будут выпущены ограниченным тиражом

    16:508

    Производители компонентов для ПК и смартфонов опасаются затоваривания: Отраслевые источники отмечают, что период, пока очередная новинка пользуется повышенным спросом, сократился

    16:475

    Amazon тоже интересуется системой идентификации посредством сэлфи: Платежи Amazon можно будет подтвердить автопортретом

    16:251

    Представлены смартфоны Oppo R9 и R9 Plus с 4 ГБ ОЗУ, 16-мегапиксельными фронтальными камерами и ОС Android 5.1: Oppo представила смартфоны R9 и R9 Plus

    16:002

    Новые блоки питания Chieftec замечены на CeBIT 2016: О ценах и сроках начала продаж новых БП Chieftec пока данных нет

    15:155

    На CeBIT 2016 показан корпус для игровых ПК Chieftec SP01: Цену Chieftec SP01 пока просили не называть

    15:052

    Visionect и E Ink представили наборы для разработчиков, включающие 32-дюймовые электрофоретические панели: Предложены наборы с монохромной и цветной панелью

    14:331

    Гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR поступит в продажу в октябре по цене $400: Шлем PlayStation VR будет стоить $400

    14:2110

    Объявляем розыгрыш игровой клавиатуры Cougar Attack 2: Дорогие читатели, предлагаем вам принять участие в новом конкурсе

    13:458

    Один из опросов Google указывает на возможные названия ОС Android N: ОС Android N в итоге может быть названа Napoleon, Nut brittle, Nachos, Nori, Noodles, Nougat или Neapolitan ice cream

    13:388

    Мини-ПК Gigabyte Brix Skylake UHD содержит процессор Skylake и видеокарту GeForce GTX 950: Gigabyte показала ПК Brix Skylake UHD

    13:183

    Термопаста Scythe Thermal Elixer 2 расфасовывается большими порциями, чем ее предшественница: Термопаста Scythe Thermal Elixer 2 дешевле исходной версии

    12:589

    Самый мощный мини-ПК Intel NUC Skull Canyon поступит в продажу в мае по цене от $650: Габариты Skull Canyon составляют 216 х 216 х 23 мм, для консервативно настроенных пользователей предусмотрена возможность заменить лицевую панель с черепом на входящую в комплект матовую черную крышку

    11:4112

    Toshiba инвестирует 3,2 млрд долларов в новую полупроводниковую фабрику в Японии: Какую именно продукцию будет выпускать новая полупроводниковая фабрика Toshiba — источник не сообщает

    11:401

    iTron со скоростью зарядки 500 мА•ч в минуту называют самым быстрым портативным аккумулятором: Обычный портативный аккумулятор емкостью 9000 мА•ч полностью заряжается примерно за 9 часов. iTron при той же емкости достаточно всего 18 минут

    10:1416

    Oppomart опубликовал характеристики и цены смартфонов Huawei P9, P9 Max и P9 Lite : Стоит добавить, что данная информация не является подтвержденной производителем, поэтому к ней стоит относиться, как к обычным слухам

    09:521

    Появилось изображение планшетофона Lenovo с Windows 10 Mobile: Lenovo и Microsoft пока что воздерживаются от комментариев

    09:394

    Вице-президент Meizu назвал смартфон Meizu Pro 6 «убийцей iPhone 7»: Точной информации о характеристиках этих смартфонов нет, пока что известно лишь об использовании Helio X25 в Meizu Pro 6

    09:2630

    Asus Echelon-GTX950-O2G: видеокарта с заводским разгоном GPU выше отметки 1300 МГц: Asus Echelon-GTX950-O2G оснащен кулером, позаимствованным у старших по званию моделей

    09:09

    По слухам, четырехдюймовый iPhone SE сможет снимать видео в разрешении 4K: Источник утверждает, что Apple готовит рекламный ролик в таком разрешении, который будет полностью снят при помощи штатной камеры нового смартфона

    09:0611

    23 марта Xiaomi может представить свой первый телевизор с изогнутым экраном: Линейка умных телевизоров Xiaomi обрела популярностью, когда Xiaomi Mi3 был флагманским смартфоном компании

    08:53

    Смартфон UMi Touch с ОС Android 6.0 может стать первым аппаратом с SoC MediaTek, который позволит установить Windows Mobile: Смартфон UMi Touch сейчас стоит $150

    08:102

    Hautlence Playground Labyrinth — наручные «часы» стоимостью 12 000 долларов, которые не умеют показывать время: Часы Hautlence Playground Labyrinth позволяют поиграть в игру Лабиринт

    07:4019

    Intel продаст часть портфеля венчурных инвестиций фонда Intel Capital: Intel продаст активы фонда Intel Capital на сумму 1 млрд долларов

    07:30

    Foxconn дождётся финансового отчёта Sharp, прежде чем принимать окончательное решение по сделке: Foxconn потребовала от Shapr финансовый отчёт

    07:10

    Компания Patriot представила карты microSDXC объемом 200 ГБ: Продажи новых карточек памяти Patriot начинаются в этом месяце

    07:005

    Amazon смогла значительнее остальных нарастить поставки планшетов в конце прошлого года: Amazon продала за прошлый квартал 5 млн планшетов

    07:00

    Fractal Design привезла на CeBIT корпуса Node 202 и Define Nano S: В продаже корпус Define Nano S должен появиться в апреле

    00:174

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