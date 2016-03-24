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    24 марта 2016

    Подтверждено, что исходное условное наименование GPU Polaris 10 — Ellesmere, а Polaris 11 — Baffin: Имена новых GPU AMD замечены в исходном тексе драйверов для Linux

    22:316

    Стало известно, кто будет выпускать смартфоны Apple iPhone SE и новые планшеты iPad Pro: Представители цепочки поставок сдержанно оценивают перспективы Apple iPhone SE

    20:4524

    Независимая организация Consumer Reports назвала самый лучший смартфон всех времен: Кто же лучший - Apple iPhone или Samsung Galaxy?

    20:1646

    Модуль LG Cam Plus для смартфона LG G5 можно купить по цене гораздо ниже рекомендованной: Магазин B&H уже начал прием предварительных заказов по цене около $70

    19:497

    Twitter тестирует функцию Stickers: Название Stickers не является окончательным

    19:35

    Корпус для ПК SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black стоит $27,5:

    19:195

    Pebble собирается уволить каждого четвертого сотрудника: Pebble специализируется на выпуске умных часов

    18:187

    Двуствольный пистолет Ideal Conceal практически не отличить от смартфона: Пистолет должен поступить в продажу по цене 395 долларов в середине года

    18:1137

    Intel борется с Qualcomm за место поставщика компонентов для Apple iPhone 7, хотя финансовая сторона победы не столь важна: Intel рассчитывает поставлять микросхемы для смартфонов Apple iPhone 7

    15:3615

    Утечка фотографий контроллера Nintendo NX может указывать на скорый анонс: Главной особенностью контроллера Nintendo NX является использование технологии Sharp Free-Form Display

    12:366

    New Vision Display добавила в свой ассортимент дисплеи OLED: Технология OLED становится все более массовой

    12:191

    Производители готовят к выпуску сверхтонкие ноутбуки, которым предстоит конкурировать с новыми моделями Apple MacBook: В прошлом году Apple отгрузила 20,38 млн персональных компьютеров, что на 4,08% больше показателя за 2014 год

    11:4740

    Дактилоскопический датчик смартфона Uhans S1 позволит делать фотографии и управлять плеером: Дактилоскопический датчик покрыт не металлической, а кристаллической поверхностью, которая делает его еще более чувствительным

    11:261

    «Ум» телевизоров линейки Vizio SmartCast P-Series заключен в комплектном планшете, который работает под управлением Android: Связь между планшетом и телевизором осуществляется по беспроводной сети, трансляция мультимедийного контента осуществляется при помощи технологии Google Cast

    11:0515

    TI MSP430FR2311 — первый микроконтроллер со встроенным конфигурируемым трансимпедансным усилителем с малым током утечки: Интеграция трансимпедансного усилителя позволяет уменьшить список компонентов и размеры печатной платы

    10:40

    Huawei P9 Lite — младшая модель линейки, лишенная сдвоенной камеры: На сгенерированном на компьютере изображении Huawei P9 Lite мы видим одинарный модуль основной камеры

    10:21

    По прогнозу Digitimes Research, поставки уменьшенной модели iPad Pro в первом полугодии составят 4 млн единиц: С такой ценой планшет должен успешно занять пустующую нишу между оригинальным iPad Pro, цена которого стартует с $799, и iPad Air 2

    10:111

    Смартфон Vernee Thor оценен в $130: Устройство, которое будет работать под управлением Android 6.0, поступит в продажу в апреле по цене 130 долларов

    09:542

    Google готовит виртуальную клавиатуру для iOS: Сотрудники Google уже перешли к стадии внутреннего тестирования

    09:147

    Zeblaze готовится анонсировать умные часы Zeblaze MiniWear: Представители Zeblaze уже заявили, что все новые продукты компании будут оснащены самыми новыми однокристальными системами MediaTek

    08:39

    IBM открывает во Франции «гараж», где помогают разработчикам облачных приложений: Центр Bluemix Garage в Ницце будет своеобразным дублером лондонского центра, открытого в 2014 году

    08:007

    Производитель называет ZyXEL NBG6815 первым в отрасли роутером AC2200 MU-MIMO: Роутер ZyXEL NBG6815 открыл семейство решений MU-MIMO Wave 2

    07:302

    Небольшое устройство Welch Allyn RetinaVue 100 Imager позволяет своевременно диагностировать диабетическую ретинопатию : Выявление диабетической ретинопатии на ранней стадии позволяет сохранить зрение в 95% случаев

    07:003

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