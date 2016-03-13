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    13 марта 2016

    Опубликованы спецификации UEFI v2.6 и ACPI v6.1 : Новые версии спецификаций UEFI и ACPI расширяют возможности управления и повышают мобильность

    23:08

    Panasonic разрабатывает новую камеру с ОС Android: В активе Panasonic уже есть камеры с ОС Android

    22:4415

    Xerox научила свои офисные МФУ автоматически переводить сканируемые документы на один из 35 поддерживаемых языков: Xerox представила технологию ConnectKey

    22:142

    Wikipedia обзаведётся собственным синтезатором речи. Правда, изначально лишь для шведского, английского и арабского языков: Шведы разрабатывают для Википедии собственный синтезатор речи

    20:543

    Платформа Amazon Education позволит преподавателям обмениваться учебными материалами : Amazon готовит платформу Amazon Education для образовательного сегмента

    20:362

    Ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy S7 edge аналогична таковой у меньшего брата: Смартфон Samsung Galaxy S7 edge заработал у iFixit три балла

    20:131

    Для переключателей механической клавиатуры Gigabyte Force K85 производитель заявляет ресурс в 70 млн нажатий: Gigabyte представила клавиатуру Force K85

    19:2314

    General Motors покупает компанию Cruise Automation, которая займётся разработкой решений для создания беспилотных авто: General Motors покупает Cruise Automation

    19:112

    Компания Ford создаёт дочернее предприятие Ford Smart Mobility, которое будет заниматься новыми технологиями, беспилотными автомобилями и так далее: Новая компания Ford Smart Mobility сконцентрируется на внедрении новых технологий в автомобильную отрасль

    18:202

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видеодайджест новостей iXBT.com можно на канале iXBT.com в YouTube.com

    18:06

    Описание смартфона Alcatel Idol Pro 4 подозрительно напоминает аппарат HP Elite X3: Смартфон Alcatel Idol Pro 4 получит 4 ГБ ОЗУ

    17:362

    Новый планшет Samsung Galaxy Tab A 7.0 может похвастаться обновлённой программной платформой Kids Mode : Samsung представила новый Galaxy Tab A 7.0

    17:214

    Western Digital обратится к кредиторам, чтобы получить средства на приобретение SanDisk: Western Digital не оставляет намерений купить SanDisk

    17:048

    Valve старается привлечь внимание к шлему виртуальной реальности HTC Vive обычным контентом: На этой неделе компания анонсировала начало бета-тестирования нового режима SteamVR Desktop Theater Mode

    14:158

    В спортивный костюм Enflux Smart Clothing встроено десять датчиков движения: Датчики в Enflux Smart Clothing помогают правильно выполнять физические упражнения

    11:19

    Intel усиливает свои позиции на рынке интернета вещей: Не так давно Intel наняла бывшего члена совета директоров Qualcomm Венката Мерти Рендучинтала

    11:0913

    MediaTek связывает перспективу долгосрочного роста с интернетом вещей: MediaTek рассчитывает сделать интернет вещей третьим по важности направлением

    10:56

    Доля светодиодных лампочек в этом году должна вырасти до 28,2%: Основной причиной всплеска продаж станет снижение рекомендованных розничных цен не менее чем на 20%

    10:4952

    Аналитики IDC ожидают, что в этом году рынок ПК сократится на 5,4%: Планшеты уже не представляют опасности для ПК

    10:40

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