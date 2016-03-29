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    29 марта 2016

    Смартфон Xiaomi Redmi 3 Pro оснащен дактилоскопическим датчиком: Конфигурация смартфона Xiaomi Redmi 3 Pro включает 3 ГБ оперативной памяти

    22:5113

    Ассортимент полнокадровых объективов Sony пополнила модель FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS (SEL70300G): Продажи FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS (SEL70300G) производитель обещает начать в мае по цене около $1200

    22:4510

    GoPro прекращает поддержку Windows Phone: Отметим, что речь идет только об адаптации приложения к новой версии ОС

    22:3315

    Представлен полнокадровый объектив Sony FE 50mm F1.8 (SEL50F18F): Продажи Sony FE 50mm F1.8 (SEL50F18F) должны начаться в мае по цене около $250

    20:3924

    В офисном мониторе BenQ BL2420Z с антибликовым покрытием есть датчик присутствия и режим уменьшения доли синего света в подсветке: Для подключения к источнику изображения у BenQ BL2420Z есть три входа

    20:2433

    Используя EK-RAM Monarch Module, можно установить водоблок практически на любой модуль памяти: Переходник состоит из двух пластин, между которыми зажимается модуль памяти

    19:189

    Apple запатентовала складные наушники: Заявка на патент №9301039 была подана еще в 2010 году

    18:0932

    Карточка памяти Spyrus Rosetta TrustedFlash microSDHC оснащена аппаратными средствами аутентификации и шифрования: Карточку памяти Spyrus Rosetta TrustedFlash microSDHC можно использовать для защиты информации

    17:175

    Спецслужбам США удалось взломать смартфон Apple iPhone без помощи производителя: Иск против Apple отозван

    16:53159

    Акции Foxconn заморожены из-за «важного объявления»: Одновременно с акциями компании Foxconn заморожены акции ее отделения Foxconn Technology

    14:5812

    SolidRun SolidPC: миниатюрные модульные ПК на базе SoC Intel Braswell: SolidRun SolidPC получили сменные модули с SoC и ОЗУ

    14:414

    Разработчики называют Kuvee первой в мире умной винной бутылкой: Партнерами Kuvee являются известные калифорнийские производители вин

    13:5723

    Sony рассматривает возможность выделения производства датчиков изображения в самостоятельное предприятие: Со временем за корпорацией Sony останутся только функции штаб-квартиры группы компаний

    11:4011

    Высота корпуса Akasa Plato X6 для мини-ПК Intel NUC — всего 38,5 мм: Корпус Akasa Plato X6 изготовлен из алюминия и играет роль радиатора

    11:228

    NTT Data и Dell объявили о сделке : Партнеры не называют сумму покупки, но по имеющимся данным, она составляет 3,05 млрд долларов

    10:352

    Роутер Xiaomi Mi Router 3 с четырьмя антеннами оценен в $23: Роутер, оснащенный 128 МБ оперативной памяти, поддерживает установку плагинов и может управляться с мобильного устройства при помощи эксклюзивного приложения

    10:2826

    Характеристики смартфона Meizu M3 Note появились в базе данных AnTuTu: Пользователи смогут выбрать между версиями с 2 или 3 ГБ оперативной памяти, объем флэш-накопителя может составлять 16 или 32 ГБ

    10:143

    Fujikura Rubber показала аварийную батарею емкостью 280 Вт∙ч с пятью розетками USB, которую можно заправлять морской водой : На рынке батареи WattSatt должны появиться летом этого года

    10:0432

    Смартфон Xiaomi Mi 5 Pro с керамическим покрытием выдержал серию испытаний: Его пытаются поцарапать напильниками, пилой и даже сверлом шуруповерта

    09:5512

    Преемник смартфона Huawei Mate S с изогнутым дисплеем ожидается во второй половине 2016: Устройство не будет похоже на Samsung Galaxy S6/S7 edge

    09:43

    Китайские источники опровергают информацию о поддержке технологии 3D Touch в дисплее смартфона Meizu Pro 6 : Информаторы утверждают, что производственный процесс, который позволяет реализовать функциональность 3D Touch на том же уровне, что и в смартфонах Apple, пока что является слишком сложным для освоения

    09:231

    LeEco Le 2 может стать вторым смартфоном, который оснащен SoC Helio X25: Анонс LeEco Le 2 ожидается в апреле этого года

    09:05

    По слухам, Xiaomi выпустит конкурента iPhone SE по цене $275 с дисплеем диагональю 4,3 дюйма и SoC Snapdragon 820: Информатор утверждает, что внешне Xiaomi M2 SE будет очень напоминать флагманский смартфон Xiaomi Mi 5

    08:5131

    По слухам, HTC 10 со Snapdragon 652 и 3 ГБ оперативной памяти будет стоить около $585, старшая версия со Snapdragon 820 оценена в $900: Версия HTC 10, которая получит SoC Snapdragon 820, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить около $770

    08:395

    Преемник смартфона Yu Yureka Plus получит больше ОЗУ, но меньший дисплей: Преемник смартфона Yu Yureka Plus будет несильно отличаться от прародителя

    07:20

    Половину используемых сейчас смартфонов с Windows Phone нельзя обновить до Windows 10 Mobile: Лидером рынка Windows Phone всё ещё является Lumia 520

    07:007

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