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    20 марта 2016

    Блоки питания FSP Hydro 80 Plus Bronze получили одну линию напряжения 12 В: FSP наделила блоки Hydro 80 Plus Bronze системой контроля оборотов вентилятора

    23:46

    Samsung Galaxy S7 edge — смартфон с лучшей камерой на рынке по версии DxOMark: У смартфона Samsung Galaxy S7 edge лучшая камера на рынке

    22:1334

    Alibaba создала лабораторию GnomeMagic Lab, которая займётся продуктами сегмента виртуальной реальности: Alibaba создала лабораторию GnomeMagic Lab для сегмента VR

    22:001

    Lenovo объявила о серьёзных изменениях в структуре компании: Lenovo перекроила свою структуру

    21:352

    Panasonic показала несколько разновидностей экзоскелетов для различных задач: Panasonic расширяет ассортимент экзоскелетов

    21:114

    Маркировка полнокадрового объектива Irix 15mm f/2.4 Blackstone светится в темноте: Полнокадровый объектив Irix 15mm f/2.4 выпускается в вариантах Blackstone и Firefly

    20:4615

    Japan Display закроет две японские производственные линии по выпуску ЖК-панелей: Japan Display закрывает несколько производственных линий

    20:361

    Domino's анонсирует робота, доставляющего пиццу: Когда беспилотные автомобили появятся на улицах, там уже будут работы, развозящие пиццу

    20:0310

    Intel ведёт переговоры с AMD касательно лицензирования каких-то технологий: Intel хочет лицензировать у основного конкурента какие-то технологии

    19:555

    Компании Broadcom приписывают намерение отказаться от бизнеса, связанного с решениями для адаптеров Wi-Fi: Broadcom может продать свой Wi-Fi бизнес

    18:58

    Blackmagic Design пришлось отказаться от режима глобального затвора в камерах URSA Mini 4.6K и Micro Cinema Camera: Инженеры компании старались изо всех сил, но справиться с проблемами не удалось

    18:5013

    Новая предварительная версия ОС Windows 10 доступна для загрузки. Браузер Edge действительно получил поддержку расширений: Расширения для Edge уже можно опробовать

    18:4810

    Новый планшет Huawei, который пока называют Honor X3, получит дактилоскоп на одной из боковых граней: Планшет Huawei Honor X3/Mediapad X3 получит SoC Snapdragon 615

    17:503

    Умная куртка Flexwarm оснащена встроенным обогревателем: Управлять обогревателем куртки Flexwarm можно с помощью смартфона

    13:5517

    На снимке аккумулятора смартфона Apple iPhone 7 видна его емкость: Корпус Apple iPhone 7 будет изготовлен из керамического материала

    12:4918

    Опубликованы изображения смартфона Samsung Galaxy J7 (2016): Смартфон Samsung Galaxy J7 (2016) будет оснащен дисплеем AMOLED размером 5,5 дюйма и разрешением Full HD

    12:234

    Twitter сохранит ограничение на длину сообщений: Сообщение Twitter не может быть длиннее 140 символов

    11:5516

    Носимое электронное устройство allb предназначено для младенцев: В начале сбора средств allb можно было купить за $89

    11:364

    Опубликована первая фотография контроллера Nintendo NX, который использует дисплей Sharp Free-Form Display : На фотографии хорошо видно, что из физических органов управления на лицевой панели контроллера находятся всего два аналоговых стика

    11:183

    По слухам, новый iPad Pro получит улучшенную камеру и будет доступен по цене от $599: В плане аппаратных характеристики планшет будет являться практически полной копией оригинального iPad Pro за исключением камеры

    11:079

    Названа дата начала продажи и цена защищенных умных часов Casio WSD-F10, работающих автономно в течение месяца: Часы Casio WSD-F10 будут доступны в четырех цветовых вариантах

    10:555

    Беспроводной DLP-проектор в форме куба со стороной 62 мм Doogee Smart Cube P1 доступен за $169: Устройство, которое работает под управлением операционной системы Android 4.4, предназначено для того, чтобы дублировать картинку с вашего компьютера или мобильного устройства

    10:466

    Появились первые изображения камеры Olympus PEN E-PL8: Технические характеристики и цена Olympus PEN E-PL8 пока неизвестны

    10:302

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