  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 марта 2016

    Cisco покупает израильскую компанию Leaba Semiconductor за 320 млн долларов: Компания Leaba была создана в 2014 году

    21:432

    Universal Display и OSRAM объявили о сотрудничестве: OSRAM интересуется выпуском осветительных приборов типа OLED

    20:05

    Начались продажи портретного объектива Laowa STF 105mm f/2 (T/3.2) с аподизирующим фильтром: Новинка стоит больше, чем ожидалось — $699

    19:3214

    Хранилища с сетевым подключением QNAP TS-128 и TS-228 ориентированы на домашних пользователей: Хранилища QNAP TS-128 и TS-228 позволяют создать персональные облака

    18:404

    Представлены наборы для сборки СВО EK Water Blocks EK-KIT P240, EK-KIT P280 и EK-KIT P360 : Набор EK-KIT P240 стоит 320 евро, EK-KIT P280 — 340 евро, EK-KIT P360 — 345 евро

    18:20

    Модуль LG Hi-Fi Plus для смартфона G5 можно использовать с другими устройствами, оснащёнными портом USB-C: Модуль LG Hi-Fi Plus оказался универсальным

    16:497

    Intel разрабатывает собственную гарнитуру дополненной реальности: Intel заинтересовалась дополненной реальностью

    16:411

    Apple арендует старый объект Pepsi, возможно, для нужд Project Titan: Пока точно неизвестно, для чего Apple арендует здание

    15:1115

    Судя по фотографиям смартфонов Samsung Galaxy J5 и J7 нового поколения, они получат лазерный помощник автофокуса: В базе TENAA появились смартфоны Samsung Galaxy J5 и J7 нового поколения

    14:281

    Специалистами Panasonic создан фотогальванический модуль с рекордной эффективностью преобразования 23,8%: Повышение эффективности обеспечено переносом электродов

    14:0432

    Данные TENAA подтверждают схожесть смартфона Samsung Galaxy A9 Pro с моделью Galaxy A9 и внешне, и по параметрам: Смартфон Samsung Galaxy A9 Pro появился в базе TENAA

    13:582

    Dell работает над драйверами для Linux, которые обеспечат поддержку интерфейса Thunderbolt 3: Интерфейс Thunderbolt 3 будет поддерживаться Linux

    13:407

    Energizer использует вторсырье в аккумуляторах типоразмера AA и AAA : Источником вторичного сырья служат аккумуляторы электромобилей

    13:207

    Системная плата MSI Z170A Krait Gaming 3X позволяет использовать три видеокарты: Системная плата MSI Z170A Krait Gaming 3X содержит порт USB-C 3.1

    12:184

    Смартфоны Apple iPhone могут обзавестись дисплеями OLED уже в будущем году, если Apple сможет договориться с поставщиками: Как утверждается, сумма заказов может достичь 12 млрд долларов

    12:1568

    Samsung запустила в США услугу S Service по обеспечению удалённой технической поддержки ПК: Сервис Samsung S Service поможет обычным пользователям с их проблемами

    12:024

    Microsoft хочет объединить ПК и игровые консоли единой программной платформой : Приставки Xbox могут превратиться в ПК

    11:3330

    Начались поставки твердотельных накопителей Samsung PM1633a объемом 15,36 ТБ — самых емких в мире : Позже будут предложены разновидности Samsung PM1633a объемом 7,68 ТБ, 3,84 ТБ, 1,92 ТБ, 960 ГБ и 480 ГБ

    11:2624

    Первый чемпионат мира по гонкам дронов World Drone Prix пройдет в Дубае уже на следующей неделе: Призовой фонд составляет 1 млн долларов, из которых 250 тыс. долларов достанется победителю

    10:343

    Смартфоны Oppo R9 и R9 Plus появились в базе TENAA. Пятиминутной зарядки хватит для двух часов разговоров благодаря технологии VOOC: Cмартфоны Oppo R9 и R9 Plus уже появились в базе данных TENAA, благодаря чему мы узнали подробности о характеристиках новых флагманов

    10:202

    Google начала тестировать новый сервис мобильных платежей Hands Free: таточно, чтобы в телефоне были активированы модули Bluetooth и Wi-Fi, после чего на кассе покупатели говорит, что он хочет рассчитаться при помощи сервиса Google

    10:017

    Глава OnePlus рассказал, какие характеристики приписывают поклонники смартфону OnePus 3: Дисплей, по мнению пользователей, должен быть выполнен по технологии AMOLED и иметь стандартное разрешение 1920 х 1080 пикселей

    09:412

    Британский Amazon отзывает зарядные устройства планшетов Kindle Fire: В редких случаях зарядные устройства семидюймовых планшетов Kindle Fire и Kindle Fire Kids Edition могут вызывать поражение электрическим током

    09:162

    Системные файлы Samsung Galaxy S7 занимают 8 ГБ, пользователи могут переносить приложения на карту памяти: К счастью, Samsung вернула в Samsung Galaxy S7 слот для карт памяти microSD, которого не было в прошлогоднем флагмане

    09:0143

    TSMC удваивает производительность линий по выпуску 16-нанометровой продукции: TSMC рассчитывает увеличить свою долю в сегменте продукции, выпускаемой по нормам 14 и 16 нм, с 40% до 70%

    09:002

    Анонс смартфона Huawei P9 может состояться 9 марта в Берлине: Компания Huawei опубликовала изображение, при помощи которого она пригласила представителей прессы на мероприятие, запланированное на 9 марта этого года

    08:041

    В Nikon обнаружили, что проблема с затенением части кадра касается большего числа камер Nikon D750, чем считалось ранее : Диагностика и ремонт Nikon D750 выполняется бесплатно

    08:0011

    Acer Predator XB321HK — 32-дюймовый игровой монитор с панелью IPS, поддержкой Nvidia G-Sync и стоимостью $1300: Acer представила игровой монитор Predator XB321HK

    07:508

    Устройство Eizo Re/Vue Pro для кодирования видео поддерживает разрешения до 4K2K: Устройство Eizo Re/Vue Pro предназначено для систем управления воздушным движением

    07:30

    Платёжный сервис Samsung Pay распространяется быстрее, чем Apple Pay: Платёжным сервисом Samsung Pay пользуются более 5 млн человек ежемесячно

    07:2010

    Новая версия видеокарты AMD Radeon R7 350 основана на GPU Cape Verde в обеих его ипостасях: Новая карта AMD Radeon R7 350 намного производительнее оригинала

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018