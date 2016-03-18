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    18 марта 2016

    Microsoft не будет выпускать Windows 10 Mobile для устройств с 512 МБ оперативной памяти: ОС Microsoft Windows 10 Mobile уже доступна для загрузки

    22:2022

    Alphabet продает компанию Boston Dynamics, специализирующуюся на роботах: Роботы Boston Dynamics уже могут двигаться быстрее человека, нести тяжелый груз и сохранять устойчивость при перемещении по пересеченной местности

    21:4718

    Imagination Technologies придётся прибегнуть к увольнениям : Imagination Technologies продолжает оптимизировать бизнес

    18:323

    Игровой мини-ПК Zotac Magnus EN980 оснащается жидкостной СО: Игровой мини-ПК Zotac Magnus EN980 получил память DDR3L

    18:2013

    Док-станция Sharkoon SATA QuickPort USB 3.1 Type C оснащена портом USB-C 3.1: Док-станция Sharkoon SATA QuickPort USB 3.1 Type C стоит 40 евро

    17:133

    Новая «прошивка» наделит камеру Panasonic Lumix GH4 возможностями серийной съемки со вспышкой и фокусировки после съемки: Расширены возможности режима 4K Photo Mode

    16:423

    Внутренний документ Meizu позволяет предположить, какие параметры будут у смартфона m3 note: Смартфон Meizu m3 note может получить SoC MediaTek Helio P10

    16:202

    Правительство США запретило импорт большей части самобалансирующихся скутеров : США запретили большую часть ховербордов

    15:4812

    Clarius Mobile Health представила портативный сканер УЗИ, использующий для отображения данных сопряжённый смартфон: Clarius Mobile Health разработала портативный продвинутый аппарат УЗИ

    15:184

    Nvidia может сменить принцип наименования своих видеокарт. Новый флагман назовут GeForce X80 : Видеокарта GeForce X80 получит 4096 ядер CUDA

    14:5533

    Pegatron планирует открыть фабрики в Индии: Наличие планов подтвердил глава компании Pegatron

    14:493

    Появились первые сведения о камере Panasonic Lumix DMC-LX200: В камере Panasonic Lumix DMC-LX200 будет установлен датчик производства Sony разрешением 20 Мп

    14:2411

    Флэш-накопитель Adata i-Memory UE710 с комбинированным разъемом USB 3.0 и Lightning окрашен в цвет розового золота: Доступны накопители Adata i-Memory UE710 Rose Gold объемом 32, 64 и 128 ГБ

    14:15

    Часовщики Hublot и Michael Kors также выходят на рынок умных часов: Hublot и Michael Kors тоже станут игроками на рынке умных часов

    14:158

    В однокристальной системе Tensorcom TC60G6504UE интегрированы интерфейсы 802.11ad и USB 3.0 : Ознакомительные образцы TC60G6504UE и наборы для разработчиков должны появиться в конце второго квартала

    14:07

    Док-станция Razer Core для подключения настольной видеокарты к ноутбуку оказалась очень недешёвым удовольствием: Док-станция Razer Core оценена в $500

    13:545

    Apple разместит часть своих облачных платформ на серверах Google: Apple и Google заключили сделку на сотни миллионов долларов

    13:356

    LG проведёт конференцию для разработчиков, во время которой расскажет, как нужно создавать модули для смартфона G5: LG научит разработчиков создавать модули для флагманского смартфона

    12:339

    Смартфон Ulefone Vienna: улучшенный аудиотракт NXP и ОС Android 6.0: Ulefone Vienna стал первенцем компании, нацеленным на меломанов

    12:213

    Любой желающий теперь может построить у себя в ванной умное зеркало с поддержкой Google Now : Макс Браун раскрыл всё ПО своего проекта умного зеркала

    12:1617

    Ring Video Doorbell Pro — дверной звонок, камера наблюдения и домофон в одном лице: Ring Video Doorbell Pro стоит $250

    11:536

    Analog Devices покупает компанию SNAP Sensor, чтобы усилить позиции на рынке интернета вещей: Коллектив SNAP Sensor продолжит работать на прежнем месте, в Швейцарии

    11:522

    При цене $399 гарнитура PlayStation VR будет изначально приносить Sony прибыль: Устройство изначально будет приносить прибыль, которая пойдет на поддержку разработчиков, новые игры, рекламные кампании и прочие цели

    11:272

    Квартальный доход Adobe достиг 1,38 млрд долларов, увеличившись за год на 25%: 4 марта у Adobe завершился первый квартал 2016 финансового года

    11:157

    По информации источников, SoC Snapdragon 820 и Helio X20 стоят $70 и $30 соответственно: Наблюдатели уверены, что Helio X20 является оптимальным решением для смартфонов, которых можно отнести к доступным флагманам

    10:3911

    Huawei переманила у Samsung Лионеля Месси: Когда флагманские смартфоны всех компаний перестают выделяться на фоне друг друга аппаратными характеристиками, в ход идут новые инструменты

    10:159

    Кроссовки с функцией автоматической шнуровки Nike HyperAdapt 1.0 появятся в трех цветовых вариантах в конце года: На этой неделе Nike анонсировала кроссовки Nike HyperAdapt 1.0, оснащенные данной функциональностью, которые уже не выглядят оторванными от реальности

    09:4711

    Опубликованы изображения и характеристики смартфона Alcatel Idol 4 Pro: Смартфон будет работать под управлением операционной системы Windows 10 Mobile и поддерживать функциональность Continuum

    09:29

    Вице-президент Meizu утверждает, что новая «фотография смартфона iPhone 7» на самом деле демонстрирует Meizu Pro 6 [Обновлено: новые изображения]: Meizu тщательно прорабатывала этот дизайн и хотела удивить поклонников на пресс-конференции

    09:1220

    В преддверии анонса электромобиля Tesla Model 3 в Сети появилось рекламное изображение, а также, возможно, фото машины: Tesla Model 3 представят 31 марта

    07:458

    Браслет AliveCor Kardia для часов Apple Watch позволит за минуту снять ЭКГ и отправит данные врачу, если результаты вызывают опасения: Браслет AliveCor Kardia будет стоить 200 евро

    07:1511

    Фотография упаковки подтверждает имя нового смартфона Apple — iPhone SE: Смартфон Apple iPhone SE будет доступен в модификации с 16 ГБ памяти

    07:0012

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