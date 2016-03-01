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    1 марта 2016

    Платформа виртуальной реальности OSVR обзавелась первыми играми: Платформа VR OSVR получила пять игр: Team Fortress 2, Half-Life 2, Elite: Dangerous, Live for Speed и Spermination

    21:064

    Гарнитура виртуальной реальности HTC Vive в Европе и на многих других рынках будет стоить ощутимо больше $800: Стоимость шлема HTC Vive в зависимости от рынка может достигать $1000 и более

    20:302

    В новом списке смартфонов Asus, которые в следующем квартале получат обновление ОС до Android 6.0, уже числится восемь моделей: Все актуальные смартфоны Asus получат Android Marshmallow

    20:143

    Vivo готовит ещё один смартфон верхней ценовой категории, который получит 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти: Смартфон vivo PD1522A получит экран QHD

    19:452

    Системная плата MSI B150M Gaming Pro оснащена восемью портами USB 3.1: Плата MSI B150M Gaming Pro получила два слота для ОЗУ

    18:585

    Wooting One — первая в мире аналоговая механическая клавиатура: Аналоговая клавиатура Wooting One получит подсветку

    18:4420

    Смартфон LG G5 в некоторых странах Латинской Америки будет продаваться в модификации с SoC Snapdragon 652 и 3 ГБ ОЗУ: LG приготовила для Латинской Америки иную версию смартфона G5

    18:091

    Художник смоделировал внешний вид смартфона Apple iPhone 5se: По последним сведениям, анонс Apple iPhone 5se состоится 22 марта 2016

    17:5015

    OmniVision OV13870 — новый 13-мегапиксельный датчик изображения, способный захватывать видео 720p при 300 к/с: Датчик OmniVision OV13870 имеет формат 1/2,6 дюйма

    17:418

    Cisco не оставляет надежд приобрести сетевой бизнес Samsung Electronics : Cisco снова предложила Samsung Electronics продать сетевой бизнес

    17:292

    Смартфон Ulefone Power стоимостью $180 получил аккумулятор ёмкостью 6050 мА·ч, 3 ГБ ОЗУ и версию с деревянной крышкой: Смартфон Ulefone Power наделили металлической рамкой

    17:033

    Слухи приписывают настольным APU AMD поколения Bristol Ridge графическое ядро с 1024 потоковыми процессорами: APU AMD Bristol Ridge получат очень производительный GPU

    16:398

    Nvidia не собирается поддерживать API Vulkan в ускорителях на GPU Fermi: Ускорителей серий GeForce 400 и 500 недостаточно много, чтобы заботиться об их пользователях

    15:375

    Появились «живые фото» смартфона Huawei P9: Анонс смартфона Huawei P9 ожидается в марте

    15:104

    Швейцарские ученые создали эластичные электронные цепи, способные растягиваться вчетверо относительно исходного размера в любом направлении: Секрет разработки — в гибридном устройстве

    14:206

    Tether Tools Case Relay позволяет питать фотокамеру от внешнего аккумулятора или электросети: Устройство Tether Tools Case Relay стоит $100

    13:539

    Компьютерный корпус Aerocool CS-1101 рассчитан на платы типоразмера ATX: Корпус Aerocool CS-1101 изготовлен из жести толщиной 0,4 мм и целиком окрашен в черный цвет

    12:459

    Основные спецификации смартфона Samsung Galaxy A9 Pro подтверждены тестом AnTuTu: Основой устройства с индексом SM-A9100 названа однокристальная система Qualcomm Snapdragon 652

    12:243

    BOE Display подтвердила намерение начать выпуск гибких панелей AMOLED на новой фабрике 6G в 2017 году: Пока BOE Display не удается получить приемлемый процент выхода годных панелей AMOLED, но планы у компании грандиозные

    11:45

    Power Integrations и Cypress представили референсный образец устройства для быстрой зарядки, соответствующего спецификации USB-PD: В изделии под названием DER-533 используются преобразователь InnoSwitch-CP и контроллер порта EZ-PD CCG2

    11:281

    Japan Display ведет переговоры о покупке JOLED: Слияние Japan Display и JOLED может произойти до конца 2016 финансового года

    11:076

    Опубликованы первые изображения интерфейса операционной системы Android N: Android N все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому к финальному релизу многое может измениться

    10:169

    Одноплатный ПК Hardkernel Odroid-C2 может стать конкурентом для Raspberry Pi 3: Hardkernel Odroid-C2 поступит в продажу через несколько дней

    09:5911

    В ближайшие месяцы ожидается запуск в производство смартфона Zuk Mini с SoC Mediatek Helio P10: Китайские информаторы сообщают о том, что компания ZUK работает над небольшим смартфоном с дисплеем диагональю 4,7 дюйма, который будет иметь разрешение 1280 х 720 пикселей

    09:53

    Samsung Display может поставлять изогнутые дисплеи AMOLED для новых смартфонов Huawei, Xiaomi и Vivo: По поводу похожего смартфона Huawei первые слухи появились еще в сентябре прошлого года

    09:4014

    Камерофон Oppo R9 будет представлен 17 марта: По слухам, смартфон получит шестидюймовый дисплей разрешением 1440 x 2560 пикселей

    09:242

    Гидромеханическая технология HYT будет использоваться не только в швейцарских часах: На днях HYT и ее партнерская компания Preciflex объявили о том, что они получили частные инвестиции в размере 23 млн долларов

    09:122

    HoloLens Developer Edition поступит в продажу 30 марта по цене $3000. Гарнитура получила 32-разрядный процессор и 2 ГБ оперативной памяти (Обновлено): HoloLens получила 32-битный процессор Intel, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1 LE

    08:277

    Teclast X3 Pro — планшет с Windows 10, процессором Intel Core M и 8 ГБ ОЗУ: Планшет Teclast X3 Pro стоит $600

    08:1010

    Microsoft объявила о закрытии проекта Project Astoria, который позволил бы перенести приложения ОС Android на Windows 10: Microsoft официально закрыла Project Astoria

    07:45

    Microsoft приобретает Xamarin: Xamarin становится частью Microsoft

    07:153

    Система PlaNet, созданная специалистами Google, способна определять место, где было сделано фото: Система Google PlaNet умеет определять родину фотографии

    07:003

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