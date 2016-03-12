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    12 марта 2016

    Трансляция, посвященная графической архитектуре AMD Polaris, намечена на послезавтра: В мероприятии примут участия компании HTC, Oculus и Crytek

    22:5517

    MediaTek рассказала о процессоре сигнала изображения Imagiq : Процессор сигнала изображения Imagiq интегрирован в однокристальную систему MediaTek Helio X20

    22:186

    Медицинский бизнес Toshiba купит компания Canon: Canon купит Toshiba Medical Systems

    20:232

    В мае Nvidia выпустит видеокарту GeForce GTX 1080 с GPU GP104 и памятью GDDR5X: Первое поколение флагманов Nvidia Pascal не получит памяти HBM

    19:5425

    Barebone-комплект Shuttle SZ170R8 позволяет установить шесть накопителей: Barebone-комплект Shuttle SZ170R8 стоит 320 евро

    19:185

    Bosch планирует стать серьёзным игроком сегмента Интернета вещей : Bosch инвестирует в сегмент Интернета вещей огромные суммы

    18:384

    21 марта Apple представит несколько новинок, среди которых может быть новый компактный смартфон : Apple запланировала мероприятие на 21 марта

    16:5727

    Приложение Phone Sign-in для Windows 10 Mobile получит возможность выступать заменителем паролей для настольных ПК: Microsoft хочет дать пользователям возможность отказаться от паролей, заменив их приложением для Windows 10 Mobile

    16:004

    Компания Google присоединилась к инициативе Open Compute Project: Google предлагает стандартизовать использование в стойках напряжения 48 В

    14:503

    В Сингапуре владельца электромобиля Tesla Model S обязали заплатить более $10 000 за загрязнение окружающей среды: На первый взгляд, ситуация комичная — у электромобиля нет даже выхлопной трубы

    12:5269

    В 2017 году пройдет первый чемпионат по гонкам на электромобилях Tesla Model S: Стандартная версия Tesla Model S P85+ перед участием в соревнованиях будет немного доработана

    11:1215

    MACOM называет MAOP-L284CN первым интегральным решением CWDM4 и CLR4 со встроенными лазерами, поддерживающим скорость 100 Гбит/с: Увидеть MAOP-L284CN можно будет в ходе мероприятия OFC 2016

    11:106

    Fossil представила свой первый умный браслет Q Motion, который также отслеживает качество сна: Вы сможете настроить, какое действие должен выполнить смартфон, в зависимости от количества прикосновений к корпусу Q Motion

    10:422

    Samsung запускает свою версию программы Upgrade Program, в рамках которой через год пользователь может получить новый смартфон: Samsung тоже запустила программу ежегодного обновления смартфонов

    07:403

    Предварительная версия Windows 10 уже в текущем месяце принесёт браузеру Edge поддержку расширений: Браузер Edge наконец-то обзаведётся расширениями в ближайшее время

    07:2015

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