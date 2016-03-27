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    27 марта 2016

    По данным IHS, пятидюймовые дисплеи Full HD типа AMOLED стали дешевле жидкокристаллических: В перспективе панели AMOLED продолжат дешеветь

    22:5511

    Хранилище с сетевым подключением Synology DiskStation DS416slim рассчитано на четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма : Хранилище Synology DiskStation DS416slim оснащено двумя портами Gigabit Ethernet

    21:508

    Телескоп Kepler позволил астрономам впервые увидеть ударную волну, образующуюся при взрыве сверхновой: Телескоп Kepler зафиксировал уникальное явление

    19:4714

    В GPU AMD Greenland (Vega 10) будет 4096 потоковых процессоров: В Greenland используется «графическое ядро v9.0»

    19:1228

    В Японии хотят привлечь личные сбережения для финансирования технологической революции и разрешить банкам операции с Bitcoin : В мае парламент будет рассматривать новую систему регулирования

    18:5511

    Google разрабатывает конкурента Amazon Echo: Персональный помощник, которого создают специалисты Google, тоже будет иметь голосовой интерфейс

    17:441

    Google открыла на Кубе первую интернет-студию: Кубинцы уже имеют возможность опробовать быстрый Интернет

    17:3813

    Bang & Olufsen может быть продана своему китайскому партнёру: Bang & Olufsen может быть продана Sparkle Roll Group

    17:2716

    Во второй половине текущего года Acer может превратиться в холдинговую компанию : Acer планирует масштабную реструктуризацию

    17:15

    Xiaomi успешно собирает средства на выпуск велосипеда QiCycle R1, который оснащён электронными переключателями Shimano Ultegra Di2: Велосипед Xiaomi QiCycle R1 получил раму из углеволокна

    17:037

    Появление смартфона Apple iPhone с изогнутым экраном ожидается в 2017 или 2018 году: Смартфоны iPhone следующего поколения будут выпущены осенью этого года

    17:0019

    Axis выпускает миниатюрные камеры M30 для видеонаблюдения в помещениях: Цены на камеры серии M30 начинаются с отметки $199

    16:451

    Amazon расширяет возможности облачного сервиса Alexa Voice Service: Сервис Amazon Alexa Voice Service расширил функциональность

    16:28

    Карта памяти Lexar High-Performance 633x microSDXC UHS-I объемом 200 ГБ в режиме чтения развивает скорость 95 МБ/с: Цена карты в комплекте с картоводом — $130

    12:385

    В огромном количестве беспроводных мышей обнаружена уязвимость, делающая компьютер беззащитным перед действиями злоумышленника: По словам Bastille, некоторые компании уже начали выпускать обновления ПО, закрывающие брешь в безопасности

    12:2424

    Смартфон Doogee Y300 поступил в продажу по цене $130: Есть в Doogee Y300 и то, что выделяет его на фоне конкурентов

    12:171

    За полгода FAA зафиксировало 583 инцидента с участием дронов: В большинстве случае пилоты или пассажиры сообщали о том, что дроны были замечены в запрещенном воздушном пространстве аэропорта или поднимались на высоту более 150 м

    12:032

    Опубликованы подробные фотографии корпуса смартфона HTC 10: Крупный китайский интернет-магазин Taobao опубликовал подробные фотографии корпуса смартфона HTC 10

    11:421

    Российский боевой робот «Уран-9» успешно прошел испытания: Управлять роботом или группой роботов можно из подвижного пункта управления

    11:3080

    Разработчики Oculus Rift повысили степень комфорта пользователей при помощи технологии Asynchronous Timewarp: Asynchronous Timewarp позволяет снизить задержку, сделать картинку более реалистичной и уменьшить негативные последствия при погружении в виртуальную реальность

    11:287

    Камера Android может научиться распознавать предметы : Речь идет о возможности распознавать предметы на фотографиях и видеороликах с последующим поиском информации о них в Сети

    11:062

    Появились реальные фотографии смартфона Meizu Pro 6: Мы предлагаем вашему вниманию реальные фотографии Meizu Pro 6 в золотом варианте исполнения корпуса с белой лицевой панелью

    10:161

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