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    6 марта 2016

    Кабель LMcable подходит для устройств с разъемами Lightning и micro-USB: На выпуск кабелей LMcable уже удалось собрать более $125 000

    18:227

    Samsung закрывает музыкальный сервис Milk Music и попробует купить музыкальный сервис Tidal: По некоторым данным, переговоры о покупке Tidal уже ведутся с осени прошлого года

    17:595

    Евросоюз рассчитывает обзавестись пилотным производством осветительных панелей OLED в рамках проекта PI-SCALE: Производство планируется сделать доступным и после того, как проект будет завершен

    17:42

    Многоразовый блокнот Rocketbook Wave стирается в микроволновке: Комплект из блокнота с 80 страницами размерами 24 х 22 или 15 х 23 см и ручки стоит 27 долларов

    17:0812

    Apple включает в область покрытия торговой марки iCloud транспорт, перемещающийся «по земле, воздуху, воде и рельсам»: В область покрытия торговой марки iCloud также добавлены финансовые услуги и товары для здоровья

    15:0121

    На выпуск «самой громкой АС с батарейным питанием» собрано почти 350 000 долларов: Первые участники сбора средств могли получить Soundboks за 419 долларов

    14:4319

    Наиболее вероятными покупателями части Toshiba считаются Fujifilm и Canon : Манипуляции с финансовой отчетностью дорого обходятся Toshiba

    14:01

    Начались продажи тонких и легких ноутбуков Samsung Notebook 9: Ультрабуки Samsung Notebook 9 поставляются с ОС Windows 10

    13:3330

    BMW видит будущее в самоуправляемых электромобилях: В BMW настроены создать «самый умный автомобиль»

    13:095

    SkyWall 100 — оружие для ловли дронов: SkyWall 100 выстреливает сеть на расстояние до 100 метров

    12:3713

    Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 еdge отказываются заряжаться, если в разъеме micro-USB обнаружена влага: Пользователь форума XDA Developers под ником xxaarraa рассказал о том, что его смартфон Samsung Galaxy S7 еdge отказался заряжаться после того, как он сделал подводную фотографию

    10:5026

    По оценке ABI Research, к 2020 году поставки устройств виртуальной реальности превысят 50 млн единиц: ABI Research изменила свою позицию по данному вопросу

    10:27

    Barnes & Noble сворачивает бизнес в Соединенном Королевстве: Компания сделала заявления, в котором говорится о том, что Barnes & Noble прекращает продажи цифрового контента в регионе с 15 марта этого года

    09:591

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