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    7 марта 2016

    Nurugo Micro — микроскоп для смартфона, обеспечивающий увеличение до 400x: Чтобы получить Nurugo Micro, достаточно внести $39

    21:378

    Mellanox выпускает первые в мире адаптеры Ethernet 25/50 Гбит/с для OCP в вариантах с одним и несколькими хостами: Основой адаптеров служит сетевой контроллер ConnectX-4 Lx

    21:22

    BMW Vision Next 100 — представление об автомобиле будущего: BMW отметила 100-летие концептом Vision Next 100

    20:4312

    Новый бюджетный планшет Samsung оснастят однокристальной системой Snapdragon 410: Новый планшет Samsung Galaxy Tab 3 будет интереснее предшественника

    20:133

    Конфигурация игрового ПК Origin PC Chronos толщиной 10 см может включать процессор Intel Core i7 5960X и 3D-карту Nvidia GeForce GTX Titan X: Возможно вертикальное или горизонтальное размещение игрового ПК Origin PC Chronos

    20:0030

    Охладитель ID-Cooling SE-904 Twin рассчитан на процессоры с TDP до 150 Вт: Конструкция ID-Cooling SE-904 Twin включает четыре тепловые трубки

    19:22

    Чехол ZeroLemon для смартфона LG V10 располагает собственным аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч, который нужно использовать вместо оригинального: Чехол ZeroLemon для смартфона LG V10 получил огромный аккумулятор

    19:051

    Появились официальные изображения нового флагманского смартфона HTC, который в итоге может получить имя HTC 10: Смартфон HTC 10 будет похож на предшественников

    18:456

    Разрешение монитора Asus MG24UQ — 3840 х 2160 пикселей: Оснащение монитора Asus MG24UQ включает два входа HDMI 1.4, по одному входу HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2

    18:3637

    Samsung патентует умное ожерелье, которое может быть оснащено голографическим интерфейсом: К смартфону или другому источнику звука ожерелье подключается по беспроводному интерфейсу

    17:546

    Электромобиль Genovation GXE на базе Chevrolet Corvette установил рекорд скорости: Болид удалось разогнать до 300,6 км/ч

    17:4313

    Умер создатель электронной почты Рэй Томлинсон: Первое сообщение электронной почты было оправлено в 1971 году

    17:378

    Новый портативный аккумулятор Xiaomi емкостью 10000 мА•ч отличается толщиной всего 12,58 мм и наличием порта USB-C: После выпуска нескольких моделей портативных аккумуляторов компания Xiaomi решила сделать ставку на миниатюрность

    14:5910

    В рамках программы Future Lab Program компания Sony будет создавать устройства с оглядкой на мнение потенциальных покупателей: Программа Sony Future Lab Program позволит создавать продукты согласно пожеланиям потребителей

    14:553

    Февраль стал худшим месяцем за последние два года для крупнейшего поставщика металлических шасси для устройств Apple : Снижение спроса на iPhone, которое наблюдается в течение последних месяцев, в итоге отразилось и на Catcher Technology

    14:4412

    Видеокарта Asus GeForce GTX 950 (GTX950-2G) обходится без дополнительного питания, но не лишена заводского разгона: Видеокарта Asus GeForce GTX 950 (GTX950-2G) получила скромный охладитель

    14:115

    В течение недели как минимум шесть смартфонов Microsoft должны получить обновление до Windows 10 Mobile: Windows 10 Mobile на неделе получат смартфоны Lumia 535, Lumia 635, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 930 и Lumia 1520

    12:5316

    Рынок рабочих станций за год сократился на 0,8%: Лидером рынка рабочих станций является компания HP, доля которой равна 39%

    12:421

    Google снова возглавила рейтинг 100 компаний США с лучшими условиями труда: Google возглавила рейтинг Fortune

    12:424

    Бюджетный маршрутизатор Tenda F3 стоит всего $25: Роутер Tenda F3 получил поддержку IEEE802.11/b/g/n

    12:2415

    Пользователи Mac познакомились с KeRanger — первой программой-вымогателем на ОS X: Это первая зафиксированная рабочая программа-вымогатель на ОS X, которая шифрует пользовательские данные и требует выкуп

    11:1124

    Из-за технических проблем начало продаж смартфона Huawei P9 отложили на апрель: Известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил о том, что выход смартфона состоится 6 апреля этого года

    10:43

    Создатели самого черного вещества Vantablack сделали его еще чернее: Vantablack состоит из вертикальных трубок, которые поглощают 99,965% падающего них излучения

    10:3521

    Нетбук-трансформер Voyo VBook V1 с Windows 10 стоит чуть более $200: Обычные планшеты теряют популярность, сегодня в моде трансформеры

    10:1712

    Amazon удалила функции шифрования данных в Fire OS 5, но позже пообещала их вернуть : Amazon удалила функции шифрования данных из своей операционной системы

    09:003

    Процессорный охладитель Thermalright Macho 120 SBM получил новый вентилятор и стал немного компактнее: Процессорный охладитель Thermalright Macho 120 SBM стоит 43 евро

    08:302

    Intel вернётся к соблюдению закона Мура с переходом на 7-нанометровый техпроцесс: Закон Мура вернётся с переходом Intel на нормы 7 нм

    08:3022

    Apple завела в социальной сети twitter учётную запись Apple Support для обеспечения поддержки пользователей: Клиенты Apple могут обратиться в twitter за помощью

    08:002

    Компания Clear Channel Outdoor запустила в США систему Radar, которая формирует релевантную рекламу на уличных щитах: В США появилась релевантная уличная реклама

    07:4510

    Amazon научит свои устройства с голосовым помощником Alexa управлять термостатами Nest : Amazon начала сотрудничать с Nest

    07:151

    Titan Juxt — умные часы, созданные совместно с HP, которые содержат и классический циферблат, и экран OLED: Часы Titan Juxt стоят $250

    07:005

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