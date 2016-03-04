  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 марта 2016

    Yahoo рассматривает возможность продажи патентов и других активов на сумму от 1 до 3 млрд долларов: Продажа и лицензирование патентов только за последние три года принесло Yahoo более 600 млн долларов

    22:55

    Появились предварительные спецификации зеркальной камеры Canon EOS 1300D: Судя по предварительным данным, камера Canon EOS 1300D будет очень похожа на свою предшественницу

    21:4042

    Компания HPE заработала за квартал 12,7 млрд долларов: Квартальный доход HPE соответствует ожиданиям аналитиков

    21:164

    Выход накопительного обновления Microsoft Windows 10 Mobile 10586.164 ожидается на следующей неделе: Обновление посвящено устранению ошибок и повышению скорости работы

    20:426

    Сетевые хранилища Thecus N12580 и N16850 ориентированы на корпоративных потребителей: Поставки новых хранилищ Thecus начнутся в апреле

    20:18

    Активный переходник Club 3D USB 3.1 Type-C to DisplayPort 1.2 поддерживает разрешения до 4К UHD: Продажи переходников Club 3D USB 3.1 Type-C to DisplayPort 1.2 уже начались

    19:384

    Broadcom сокращает 1900 сотрудников: Ожидается, что в текущем квартале доход Broadcom составит 3,55 млрд долларов

    19:083

    Amazon представила акустические системы Echo Dot и Amazon Tap с поддержкой голосового помощника Alexa: Представлены АС Amazon Echo Dot и Amazon Tap

    17:271

    Rythm Dreem — монитор сна, который способен продлевать медленную фазу сна: Монитор сна Rythm Dreem стоит $350

    16:5813

    Специалисты Chipworks разобрали смартфон Samsung Galaxy S7 edge и обнаружили там модуль камеры Sony IMX260 и ОЗУ производства Hynix: В смартфонах Samsung Galaxy S7/S7 edge действительно используются датчики изображения Sony

    16:1452

    В Olympus считают приоритетным для камер качество фотоснимков, а не поддержку видеосъемки: Будущие телеобъективы Olympus получат стабилизаторы изображения

    15:5818

    Аналитики IDC считают, что в этом году рынок смартфонов вырастет всего на 5,7%: Раньше рост рынка смартфонов выражался двухзначным числом

    15:147

    Гарнитура дополненной реальности Meta 2 предназначена для разработчиков: Гарнитура дополненной реальности Meta 2 стоит $950

    15:11

    Samsung Display инвестирует 325 млн долларов, чтобы удвоить производительность линии A3, выпускающей гибкие панели OLED: Компания Samsung Display выпускает ежемесячно примерно 9 млн гибких панелей OLED

    14:574

    Стала известна цена и срок начала поставок объектива Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD: Полнокадровый объектив Tamron SP 85mm F/1.8 Di VC USD (F016) оснащен оптическим стабилизатором

    14:28

    В России созданы прототипы ядерных батареек, работающих 50 лет: Разработку уже планируется внедрить в мелкосерийном производстве

    13:5046

    В Canon считают автофокус и видоискатель слабыми местами беззеркальных камер : Беззеркальные камеры пока не годятся для профессионального сегмента

    13:21123

    Нетбук Onda oBook12 с поворотным экраном, процессором Intel Atom X7-Z8700 и 4 ГБ оперативной памяти предлагается за $370: В продажу Onda oBook12 поступит в конце марта

    10:1816

    64-разрядная версия Windows 10 вот-вот станет самой популярной ОС в сервисе Steam: Свежие данные указывают на то, что сегодня более 35% пользователей Steam уже установили Windows 10

    09:5935

    5 млн владельцев шлема Google Cardboard скачали совместимые приложения 25 млн раз: В магазине Google Play сегодня представлено более 2000 приложений, которые поддерживают Google Cardboard

    09:34

    Планшетный компьютер Chuwi HiBook с Windows 10 должен стоить не более $250: На картинках можно рассмотреть полноценный порт USB в клавиатурном блоке, стереодинамики с обоих сторон планшета, разъем USB-C, а также, вероятно, слоты для карты памяти и SIM-карты

    09:161

    Создатель Oculus Rift обещает добавить поддержку Mac, «когда Apple выпустит хороший компьютер»: «Все зависит от Apple. Если они когда-нибудь выпустят хороший компьютер, мы сделаем это»

    08:2855

    Продажи Xiaomi Mi 5 за день составили 4 млн смартфонов, Xiaomi недооценила спрос : Как выяснилось, компания недооценила спрос на Xiaomi Mi 5, после чего она попросила компании Foxconn и Inventec нарастить темпы производства смартфонов

    08:1417

    Dell вдвое снижает цену флагманского планшета Venue 8 7000: Планшет Dell Venue 8 7000 теперь можно купить за $200

    07:4517

    Смартфон LeEco Le 2 получит новый дизайн, но сохранит металлический корпус: Смартфон LeEco Le 2 засветился на фото

    07:15

    Что для индуса Xiaomi Redmi Note 3, то для всех остальных — Xiaomi Redmi Note 3 Pro: Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi Note 3

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018