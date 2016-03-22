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    22 марта 2016

    Стало известно, как выбрать смартфон Samsung Galaxy S7 edge с максимальным временем автономной работы: Питание Galaxy S7 edge обеспечивает аккумулятор емкостью 3600 мА∙ч

    21:4237

    Опцию робота-водителя можно добавить в серийный автомобиль Honda Civic LX за $1800: Самоуправляемые электромобили еще находятся в разработке, а Honda уже наделяет соответствующими опциями автомобиль

    20:5614

    Смартфон Samsung Galaxy Note 6 может увидеть свет уже в июле и сразу с ОС Android N: Смартфону Samsung Galaxy Note 6 приписывают раннее появление

    19:454

    Верховный суд США заслушает прошение Samsung о пересмотре размера компенсации за ущерб, причиненный Apple : Решение о пересмотре не означает, что суд принял сторону Samsung, но дает компании шанс

    19:3810

    Ушел из жизни один из столпов Intel, Эндрю Стивен Гроув: Эндрю Гроув умер на 80 году жизни

    19:079

    Объём оперативной памяти у смартфона iPhone SE равен 2 ГБ, а вот сканер отпечатков пальцев относится к первому поколению: Стали известны дополнительные подробности о iPhone SE

    16:4433

    Чипсет Dialog Semiconductor iW1782/iW636 соответствует спецификации QC3.0, позволяющей заряжать мобильные устройства вчетверо быстрее: На уровне выводов микросхемы Dialog Semiconductor iW1782 и iW636 совместимы со своими предшественницами

    15:56

    Samsung показала телевизоры SUHD TV с технологией квантовых точек второго поколения и пока не собирается выпускать телевизоры OLED: Samsung показала новые телевизоры с технологией квантовых точек

    15:3720

    Появилась информация о ценах на полнокадровые объективы Irix 15mm f/2.4: Сверхширокоугольные объективы с ручной фокусировкой Irix 15mm f/2.4 появятся в продаже весной этого года

    15:174

    Samsung показала мотоциклетный экран Smart Windshield, на который выводится изображение с сопряжённого смартфона: Samsung разработала устройство для мотоциклов

    15:066

    Китайская компания Renice использует в SSD X9 R-SATA объемом 2 ТБ контроллер собственной разработки: Поставки SSD Renice X9 R-SATA начнутся в апреле

    13:1915

    Планшет Samsung Galaxy Tab S3 появился в базе FCC: Планшет Samsung Galaxy Tab S3 будет очень похож на предшественника

    12:402

    Ноутбук CTL J5 предлагает Chrome OS, защиту от падений и экран IPS: Ноутбук CTL J5 стоит $250

    12:192

    Tesla Motors, видимо, использует на своих заводах умные очки Google Glass Enterprise Edition: Tesla закупила умные очки Google для своих рабочих

    12:051

    GearBest отмечает двухлетие специальными предложениями для читателей iXBT.com: Магазин Gearbest отмечает два года с момента открытия

    11:486

    Samsung Display якобы уже утверждена в качестве основного поставщика экранов AMOLED для новых смартфонов Apple : Samsung будет поставлять Apple большую часть экранов AMOLED

    11:3413

    Стали известны цены смартфона iPhone SE и нового iPad Pro в Европе (Обновлено: цены в России): Цена на новый iPad Pro с 32 ГБ флэш-памяти составит $599 в США и целых ?689 ($774) в Европе

    11:2823

    Семейство Transcend Robotics ARTI3 включает платформу для построения роботов и готового робота на гусеничном ходу: Общей особенностью роботов ARTI3 является запатентованная конструкция шасси Articulated Traction Control (ARTI)

    10:451

    Стартовый комплект гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR доступен по предзаказу за $500: В PlayStation Blog опубликовали информацию о том, что сегодня начался прием предварительных заказов на стартовый комплект PlayStation VR Launch Bundle

    10:441

    Tesla модернизирует оборудование и увеличивает штат, готовясь к выпуску электромобиля Tesla Model 3: Этот электромобиль должен позволить Tesla реализовать поставленный план, который заключается в ежегодных поставках не менее 500 тыс. автомобилей уже к 2020 году

    10:157

    В корпусе смартфона vivo V3 применяются металл, кристалл и дерево: Вчера vivo опубликовала два рекламных изображения нового смартфона vivo V3, заявив, что он изначально будет выпущен в различных странах

    10:007

    Vernee Thor может стать первым смартфоном, который будет сертифицирован Uber: Vernee планирует выпустить Vernee Thor уже в апреле по «очень конкурентоспособной цене»

    09:492

    Умные часы LG Watch Urbane 2nd Edition LTE вернулись на рынок : Похоже, LG удалось устранить проблему, так как LG Watch Urbane 2nd Edition LTE вновь стали доступны для предварительного заказа в AT&T

    09:41

    Ожидается, что новый изогнутый телевизор Xiaomi получит панель 4K производства Samsung и не менее 3 ГБ оперативной памяти: Источники считают, что телевизор будет использовать панель производства Samsung с разрешением 4K

    09:217

    Различное тестовое ПО поведало почти все подробности о смартфоне Meizu Pro 6: Meizu Pro 6 получит 4 ГБ ОЗУ

    07:40

    Робот Apple Liam станет отправной точкой в процессе реинкарнации смартфонов iPhone: Робот Apple Liam красиво разбирает смартфоны компании

    07:158

    Apple снизила стоимость самой доступной модели часов Watch и показала новые браслеты: Часы Apple Watch подешевели

    07:007

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