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    8 марта 2016

    EpicGear Defiant — уникальная механическая клавиатура, позволяющая заменить любой переключатель: Игровая клавиатура EpicGear Defiant стоит $90

    19:568

    Заднюю панель смартфона LeEco Le 2 будет прикрывать стекло: Появились новые снимки смартфона LeEco Le 2

    19:334

    Устройство Hero напомнит о необходимости принять лекарства и выдаст нужную дозу: Умный дозатор для лекарств Hero стоит $1000

    19:039

    Sony анонсирует разработку новой системы творческого освещения для фотосъемки: Продажи системы, включающей беспроводной контроллер FA-WRC1M и приемник FA-WRR1, начнутся этим летом

    18:484

    Aiwear VR — гарнитура виртуальной реальности, которая для работы не требует ни ПК, ни смартфон: Шлем Aiwear VR получил четырёхъядерный процессор

    18:455

    Отраслевые источники назвали однокристальную систему, которая будет доминировать в смартфонах верхнего сегмента в этом полугодии: Qualcomm успешно продвигает свою продукцию

    18:361

    Новая версия браузера Opera Mini for Android научилась сжимать даже видеоконтент: Бразуер Opera Mini for Android v15 научился сжимать видео для экономии трафика

    17:438

    ASRock выпустила системные платы Fatal1ty, располагающие собственным генератором тактовой частоты для разгона всех процессоров Skylake: Новые системные платы ASRock снова позволяют разгонять любые процессоры Intel Skylake

    17:1712

    Смартфон Samsung Galaxy A9 Pro будет иметь сменный аккумулятор: Анонс Samsung Galaxy A9 Pro ожидается в недалеком будущем

    16:2611

    Amazon собирает команду для разработки ПО, ориентированного на устройства виртуальной реальности: Amazon тоже заинтересовалась виртуальной реальностью

    16:26

    Воспользоваться услугами виртуального оператора Google Project Fi теперь можно без всяких приглашений: Оператор Google Project Fi стал доступен всем желающим

    16:144

    В мониторах AOC I2475PXQU и I2775PQU используются панели типа IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей: Цены AOC I2475PXQU и I2775PQU производитель не называет

    15:5012

    Производитель называет Sony DSC-HX80 самой маленькой камерой с 30-кратным зумом и встроенным видоискателем: Продажи Sony DSC-HX80 стартуют в апреле по цене $350

    15:299

    Dell планирует увеличить долю китайских компонентов в своих ПК до 70% и более: Основными поставщиками компонентов для ноутбуков пока остаются тайваньские компании

    15:0012

    Hynix приступит к выпуску памяти HBM второго поколения лишь в третьем квартале: Ещё примерно полгода Samsung будет оставаться единственным производителем памяти HBM второго поколения

    14:58

    Выход следующего смартфона Apple iPhone может стимулировать спрос на сдвоенные модули камер: Спрос на сдвоенные модули камер и так растет, но во втором полугодии рост может ускориться

    14:3310

    Toyota Project Blaid — проект носимого устройства, которое поможет людям с проблемами со зрением ориентироваться в пространстве: Носимое устройство Toyota Project Blaid предназначено для слепых

    14:175

    Верховный суд США не будет рассматривать апелляцию Apple в деле о сговоре с торговцами электронными книгами: Apple всё-таки придётся выплатить 450 млн долларов за сговор с с торговцами электронными книгами

    13:5112

    Телевизионная приставка Xiaomi Mi Box 3 Enhanced Edition получила новую шестиядерную SoC MediaTek MT8693: Телевизионная приставка Xiaomi Mi Box 3 Enhanced Edition стоит $60

    13:006

    Польское отделение Samsung разослало обозревателям смартфоны Samsung Galaxy S7 в ударопрочных чемоданах: В США и многих европейских странах поставки Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge начинаются сегодня

    12:5922

    Начат прием заказов на коммутаторы Inventec D7032Q28B с 32 портами 100GbE: Коммутатор Inventec D7032Q28B поддерживает сетевые операционные системы (NoS) Inventec IN-OS и Pica8 PicOS

    12:263

    Samsung подтверждает факт разработки обновления Android Marshmallow для планшетов Galaxy Tab A: Samsung планирует выпустить обновление Android Marshmallow для планшетов Galaxy Tab A

    12:042

    Создатель 4chan теперь работает на Google: Чем конкретно займется Кристофер Пул, Google пока не сообщает

    10:1914

    Опубликован свежий рейтинг самых производительных смартфонных SoC по версии AnTuTu:

    10:0226

    Стали известны цены смартфонов Oppo R9 и R9 Plus: Oppo R9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет предлагаться по цене около $385

    09:47

    Продажи HTC падают, а акции растут. Новые фотографии смартфона HTC 10 : на фоне ожидаемого появления на рынке смартфона HTC One M10 и гарнитуры HTC Vive

    09:29

    Источники из цепочки поставок утверждают, что поставки планшета Huawei MateBook в этом году окажутся ниже прогнозируемого уровня: Аналитики сразу же высказали предположение о том, что поставки устройства в этом году могут составить от одного до двух миллионов штук

    09:13

    В этом году ожидается запуск новой серии смартфонов Meizu, первый из которых будет использовать SoC Helio X25: Если верить источнику, в смартфоне будет использована улучшенная версия однокристальной системы Helio X20, которая может носить название Helio X25

    09:04

    Смартфон Oukitel K6000 Pro будет выпущен с ОС Android 6.0: Поставки смартфона Oukitel K6000 Pro начнутся примерно через месяц

    08:035

    Планшет Samsung SM-T585 получит новейшую платформу и ОС Android 6.0.1: Планшет Samsung SM-T585 получит SoC Exynos 7870

    07:451

    Google ведёт переговоры с индийскими операторами по поводу запуска проекта Project Loon: Проект Google Project Loon запустят в Индии

    07:151

    Платёжный сервис Samsung Pay пока остаётся для компании убыточным: Платёжный сервис Samsung Pay принёс компании 16,8 млн долларов чистого убытка в прошлом году

    07:004

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