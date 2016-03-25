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    25 марта 2016

    MSI выпускает наборы из мостиков SLI и прикрепляемых к ним вентиляторов: Во внешнем оформлении изделий используется сочетание красного и черного цветов

    21:0011

    Micron начинает поставки ознакомительных образцов микросхем памяти GDDR5X: Серийный выпуск микросхем GDDR5X Micron рассчитывает начать летом

    20:2815

    IBM, Cisco и ARM выбирают для IoT не LTE-MTC, а другие протоколы: Коммерческое внедрение LoRaWAN и Weightless продвинулась значительно дальше, чем LTE-MTC

    20:029

    Клавиатуры Razer BlackWidow X — упрощенные версии моделей BlackWidow, сохранившие их основные достоинства: Линейка Razer BlackWidow X включает модели с индивидуальной настраиваемой подсветкой клавиш Razer Chroma и без нее

    18:507

    Новый планшет Apple iPad Pro оснащён лишь 2 ГБ ОЗУ, а его процессор работает на несколько пониженной частоте: Новый планшет Apple iPad Pro получил меньше ОЗУ, чем старший брат

    16:0382

    Новый среднебюджетный планшет Samsung SM-T536 получит SoC Exynos 7870: Планшет Samsung SM-T536 оснастят новой платформой

    15:3613

    Официальные изображения смартфона Huawei P9 подтверждают наличие двух камер, а также показывают некоторые элементы дизайна: Смартфон Huawei P9 получит полосы на задней части

    15:201

    Смартфон OnePlus 3 будет анонсирован 7 апреля, но его характеристики уже известны [Обновлено]: Источником в очередной раз послужила база данных тестового пакета AnTuTu

    12:2321

    Бюджетный смартфон Huawei Y5 II появится во втором квартале по цене около $165: Смартфон станет улучшенной по многим параметрам версией прошлогодней модели Huawei Y5

    11:587

    Компания Intel отказалась от схемы «тик-так»: Переход с двухлетнего цикла на трехлетний говорит о возрастающей сложности освоения технологических норм

    11:4247

    IP-камера Xiaomi XiaoYi Small Ants 2 оценена в $60: Камера XiaoYi Small Ants 2 также получила ряд новых функций, включая возможность различать в кадре новых людей

    11:169

    Goldgenie покрыла смартфон iPhone SE 18-каратным золотом массой 200 г: Желающие также могут дополнительно украсить корпус 364 бриллиантами общей массой 5,5 карат, но тогда цена увеличится до 54 400 фунтов стерлингов

    10:4225

    В процессорном разъеме AMD AM4 будет 1331 контакт, а первые платы с AM4 должны появиться уже в следующем квартале: Процессоры в исполнении AMD AM4 будут иметь TDP не более 140 Вт

    10:3032

    29 марта Xiaomi покажет умную рисоварку: На следующей неделе компания представит еще одну новинку, которой должна стать умная электрическая рисоварка

    10:2913

    Смартфон HTC 10 уверенно опередил Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi 5 и iPhone 6s в тестовом пакете AnTuTu: Пресс-конференция, посвященная запуску HTC 10, запланирована на 12 апреля 2016

    10:0930

    Подтверждено существование смартфона Samsung Galaxy S7 Active: Смартфон Samsung Galaxy S7 Active пересек индийскую границу

    10:076

    Одноплатный ПК FriendlyARM NanoPi M1 c портом HDMI 1.4a оценен в $11: Цена платы NanoPi M1 весьма дружественная, а вот цена доставки уже не очень

    10:013

    У Brookman готов датчик изображения разрешением 33 Мп для телевещания в формате 8K Super Hi-Vision : Датчик для UHDTV имеет оптический формат Super35

    09:5815

    Tesla прекратила производство домашних аккумуляторов Powerwall емкостью 10 кВт•ч, готовясь к выпуску Powerwall 2.0: Tesla объявила о том, что Powerwall 2.0 емкостью 10 кВт•ч поступит в продажу в июле или в августе этого года

    09:492

    Безрамочный смартфон Elephone S3 появится на рынке в апреле: Появление на рынке этого смартфона ожидалось в марте, однако теперь компания заявляет, что выпустит Elephone S3 в апреле этого года

    09:054

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