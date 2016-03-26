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    26 марта 2016

    Adata выпускает кабели с разъемом USB Type-A, нечувствительным к ориентации: Новый кабель предложен в семи цветовых вариантах

    14:4423

    Samsung разрешили инвестировать 300 млн долларов в центр НИОКР во Вьетнаме, освободив проект от арендной платы на 50 лет: Вьетнамское государство способствует развитию высоких технологий

    14:0125

    «Фотографии контроллера Nintendo NX» оказались мастерски исполненным розыгрышем: Сегодня при помощи Photoshop можно создать что угодно, а наличие 3D-принтера дает любителям подобных шуток новую почву для экспериментов.

    13:44

    Тест показал, что зарядное устройство Apple 29W USB-C Power Adapter заряжает iPad Pro в несколько раз быстрее родного адаптера: Стандартное 12-ваттное зарядное устройство за 20 минут пополнило заряд iPad Pro всего на 5%, а связка из новых кабели и адаптера позволило за те же 20 минут зарядить планшет на 14%

    13:2838

    Роутер Xiaomi Mi Router 3 будет оснащен четырьмя антеннами: Xiaomi Mi Router 3 будет характеризоваться высокой скоростью работы и четырьмя антеннами для стабильной передачи сигнала на большие расстояния

    13:106

    Синтетический организм Syn3.0 имеет минимальный геном: Микроорганизм Syn3.0 создан не с чистого листа

    12:4933

    Моноблочный ПК Surface Hub, наконец, поступил в продажу: Цена на 84-дюймовую версию выросла до $22 000, а версия с 55-дюймовым дисплеем предлагается за $9000

    12:1612

    2000 смартфонов Xiaomi Mi 5 Pro Commemorative Edition будут проданы 31 марта: Крупная партия Xiaomi Mi 5 Pro поступит в продажу уже 6 апреля

    12:065

    Фотография подтверждает емкость аккумулятора смартфона Meizu M3 Note: На фотографии хорошо видно, что емкость составляет 3450 мА•ч

    11:285

    Компания Greenconnect начала производить в России кабели USB: Поскольку кабели изготавливаются в России, это позволяет установить на них привлекательные цены

    11:1514

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